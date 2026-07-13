Choque entre una camioneta y un taxi sobre la avenida Juan B. Justo: entre los heridos hay seis menores y una embarazada

Esta mañana en el barrio porteño de Villa Luro una colisión entre una camioneta y un taxi sobre la avenida Juan B Justo al 8200, entre Moliere y Victor Hugo, dejó nueve personas asistidas por el SAME, seis de ellas menores de edad.

Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, el incidente movilizó a cuatro ambulancias al lugar del hecho en el oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

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De acuerdo con el reporte oficial, ocho pacientes recibieron atención en el lugar mientras que una mujer embarazada fue trasladada al Hospital Santojanni. Entre los afectados hay seis son menores con discapacidad. A ellos se suman el conductor de la camioneta y el conductor del taxi.

El SAME no reportó heridos de gravedad entre los pacientes atendidos en el sitio.

En la camioneta viajaban menores con discapacidad, que se dirigían al colegio

El episodio ocurrió en plena mañana, en una de las arterias más transitadas del oeste porteño, entre las estaciones Lope de Vega y Cortina del Metrobús. La actuación de los servicios de emergencia permitió estabilizar la situación, descartando la necesidad de refuerzos aéreos. En tanto, se investigan las causas que provocaron el choque.

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