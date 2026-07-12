Sociedad

Hubo doce siniestros viales en CABA durante la madrugada: dos heridos al volcar una camioneta en la avenida General Paz

El SAME reportó incidentes nocturnos en avenidas y autopistas durante las primeras seis horas del día, con cinco derivaciones hospitalarias. El caso más serio ocurrió rumbo al Riachuelo cerca de la bajada de la avenida Lope de Vega

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Un automóvil blanco volcado sobre el techo en una autopista, con escombros dispersos en el carril derecho y un guardarraíl metálico al costado
Una camioneta volcó en la avenida General Paz y dejó dos personas con politraumatismos

Dos personas resultaron heridas esta mañana cuando un vehículo utilitario chocó y volcó en la avenida General Paz en dirección a Riachuelo, a la altura de la bajada de avenida Lope de Vega.

El fuerte impacto de la camioneta Renault Kangoo generó que llegara hasta el lugar personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El organismo informó que, como resultado del accidente, fueron asistidas dos personas adultas: un hombre de 36 años y una mujer de 35 años. Ambos presentaban politraumatismos y fueron trasladados al hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

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El incidente ocurrió aproximadamente 500 metros antes de la bajada a Lope de Vega, en una de las arterias que concentra gran caudal de tránsito durante las primeras horas del día. Equipos de emergencia del SAME y efectivos policiales trabajan en el lugar para asistir a los heridos, asegurar la zona y restablecer la circulación vehicular.

En las primeras seis horas de este día, y según información brindada por el SAME, la Ciudad de Buenos Aires registró un total de doce siniestros viales nocturnos, que dejaron un saldo de cinco personas trasladadas a hospitales y múltiples heridos leves. Los accidentes involucraron tanto a motociclistas como a automovilistas, repartidos por avenidas y autopistas de diversos barrios. En ese lapso, hubo choques y caídas de motos en puntos como avenida Perito Moreno, avenida Corrientes y la autopista 25 de Mayo.

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Vehículo utilitario blanco volcado sobre la calzada de una autopista. Un agente de la Policía de la Ciudad está de pie. Otros vehículos circulan
La camioneta utilizaria volcada sobre General Paz

En total, cinco conductores y acompañantes fueron llevados en ambulancia a diferentes hospitales públicos por politraumatismos. Uno de los hechos más destacados ocurrió en la autopista 25 de Mayo, donde un hombre de 26 años y una adolescente de 13 resultaron heridos tras perder el control de su moto. Ambos fueron trasladados al Hospital Durand.

Otro caso grave se registró en avenida Carrasco y Morón, donde un joven de 27 años sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield después de caer de su motocicleta.

En avenida Corrientes y Mario Bravo, un motociclista de 33 años requirió ser ingresado también en el Hospital Durand con heridas múltiples. El resto de los afectados rechazó ser trasladado o solo recibió atención ambulatoria en el lugar.

De esta forma, durante la madrugada también se detectaron dos colisiones entre autos y motos sin necesidad de traslado médico. Una de ellas ocurrió en Talcahuano 132 y otra, minutos después, en Charcas al 3700.

En Altolaguirre al 3000, ocurrió un accidente entre dos autos y terminó con uno volcado. Dos personas recibieron asistencia médica, pero no aceptaron el traslado.

Vehículo Ford plateado en una autopista con personal de emergencia, incluyendo bomberos y un agente, y otros vehículos y edificios al fondo
El SAME asistió a múltiples heridos leves tras choques y caídas de motos en avenidas y autopistas

La lista sigue con un ciclista atropellado en avenida Ernesto Tornquist. El protagonista, un hombre de 28 años, tuvo lesiones menores y no fue derivado a un hospital. En Gral. Paz y Puente Albarellos, dos autos chocaron contra el guarda rail y solo uno de los involucrados requirió asistencia leve.

También se informó un choque entre dos autos en Presidente Luis Sáenz Peña y Pavón, del cual uno de los conductores huyó. No hubo heridos trasladados. Y en Chile y Combate de los Pozos, una colisión entre dos vehículos involucró a una conductora, que recibió auxilio médico en el lugar.

A las 7 de la mañana ocurrieron otros dos incidentes puntuales. En el cruce entre las avenidas La Pampa y Del Libertador hubo un choque entre dos autos, mientras que la intersección entre las avenidas Independencia y Entre Ríos, el SAME asistió a un motociclista de 37 años, luego de que su vehículo chocara contra un automóvil.

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