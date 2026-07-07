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Una multitud festejó la victoria de Argentina en el Obelisco: fotos y videos

Cientos de personas se juntaron en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la victoria de la selección ante Egipto por 3 a 2. El equipo de Scaloni clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026

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Así fue la celebración de los hinchas en el Obelisco tras el triunfo de Argentina ante Egipto

Cientos de personas se concentraron en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar el épico triunfo de la selección argentina ante Egipto que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Minutos después de que el árbitro francés François Letexier pitara el final del encuentro que marcó el 3 a 2 final, decenas de hinchas comenzaron a celebrar en las calles porteñas y, como es habitual, se concentraron en el Obelisco.

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Festejos en el Obelisco - Argentina 3-2 Egipto
Cientos de personas celebraron en el Obelisco

El lugar emblemático para las celebraciones rápidamente se llenó de una densa marea de camisetas celestes y blancas, con banderas y mucho color para festejar la infartante remontada después de un partido que había iniciado con el pie izquierdo.

Otro de los puntos habituales de encuentro de los fanáticos de la albiceleste fue en el corazón de Belgrano, en la intersección de Cabildo y Juramento. Allí, el tránsito estuvo cortado durante algunos minutos, donde decenas de fanáticos se colmaron en las calles para celebrar la continuidad en el Mundial.

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Así fue la celebración de los hinchas en Cabildo y Juramento tras el triunfo de Argentina ante Egipto

El partido comenzó de la peor manera para los campeones del mundo. Egipto sorprendió al abrir el marcador a los 14 minutos del primer tiempo: el defensor Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro de Marwan Ateya y le ganó en el salto a Lisandro Martínez para convertir el 1-0. Cuatro minutos después, Nicolás Tagliafico fue derribado en el área y el árbitro sancionó penal, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le detuvo el disparo a Lionel Messi al arrojarse hacia su izquierda. A los 31 minutos, un tiro libre del capitán dio en el palo. El primer tiempo se cerró con ventaja del conjunto africano.

Festejos en el Obelisco - Argentina 3-2 Egipto - Drone
Los hinchas argentinos celebraron la victoria ante Egipto (Jaime Olivos)

Argentina buscó la remontada, pero Egipto amplió la diferencia a los 67 minutos con un contragolpe letal de Mostafa Ziko, quien definió ante la salida del Dibu Martínez luego de una asistencia de Haissem Hassan. Con el 2-0 en contra y el riesgo de eliminación, el equipo de Lionel Scaloni siguió atacando y encontró el descuento a los 79 minutos con un cabezazo del Cuti Romero tras un centro perfecto de Messi.

Festejos en el Obelisco - Argentina 3-2 Egipto
Con Messi como estandarte, los hinchas festejaron el pase a cuartos de final (Jaime Olivos)

La remontada continuó a los 83 minutos, cuando Messi capturó un rebote en el área y remató con fuerza para vulnerar a Shobeir y establecer el 2-2. Pero el desenlace más celebrado llegó en el tiempo adicional: a los 93 minutos, Enzo Fernández conectó un centro de Lautaro Martínez con un cabezazo perfecto que ingresó pegado al palo y dejó estático al arquero rival. El 3-2 desató la euforia en Atlanta y en todo el país.

Festejos en el Obelisco - Argentina 3-2 Egipto
Muchos hinchas se juntaron en el centro porteño para ver el partido (Jaime Olivos)

De esta manera, la selección argentina sacó el boleto a cuartos de final del Mundial 2026 tras remontar un 0-2 en contra y superar 3-2 a Egipto en Atlanta. Los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández consumaron una victoria que parecía improbable luego del penal fallado por el capitán y del segundo tanto egipcio. El equipo de Scaloni espera ahora al ganador del cruce entre Colombia y Suiza para definir su rival en la siguiente ronda.

Festejos en el Obelisco - Argentina 3-2 Egipto
Algunos hinchas llevaron la Copa del Mundo para celebrar la épica remontada (Jaime Olivos)

El duelo de cuartos de final de Argentina está programado para el sábado 11 de julio a las 22:00 (hora argentina) en Kansas City. La agenda de esa instancia se abrirá el jueves 9 de julio con el cruce entre Francia y Marruecos en Boston. El viernes le tocará el turno a España, que enfrentará a Bélgica en Los Ángeles tras la eliminación del anfitrión Estados Unidos a manos del conjunto europeo. El sábado habrá doble función: Inglaterra buscará el pase a semifinales ante Noruega en el Miami Stadium en el primer turno, antes del duelo de la albiceleste.

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