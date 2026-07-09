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No tenía la VTV vigente, le robó el acta de infracción y la cámara al agente y le inhabilitaron la licencia de por vida

El operativo fue en el peaje de Hudson de la autopista Buenos Aires - La Plata. El conductor huyó y recuperaron el equipo sustraído gracias a que cuenta con geolocalización

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El episodio ocurrió durante un control conjunto del Ministerio de Transporte bonaerense y AUBASA en el peaje de Hudson

Un conductor de 32 años fue inhabilitado de por vida para conducir tras protagonizar un violento episodio durante un operativo de fiscalización en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Hudson. El hombre le arrebató el acta de la infracción que había cometido y una cámara corporal a un inspector y luego escapó a bordo de su camioneta.

El incidente ocurrió en el marco de un procedimiento conjunto entre el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), presidida por José Arteaga.

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El operativo se desarrollaba en el peaje de Hudson, sobre uno de los corredores viales más transitados del territorio bonaerense, donde inspectores de ambos organismos realizan tareas de prevención y control de manera cotidiana.

Todo comenzó cuando los agentes detectaron que una camioneta circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. Al ser detenida para confeccionar el acta de infracción correspondiente, el conductor reaccionó de forma violenta.

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Cuando supo que, al ser multado por la infracción, se le retendría el carnet de conducir, el hombre se enojó. “Seguro le comentó mi compañero: si tiene la VTV vencida, la licencia queda retenida, ¿si?”. La respuesta ya fue vehemente: “¿¡Cómo!? No, me la tiene que devolver, amigo”.

En ese momento, arrebató el talonario oficial con el que se labraba la multa, luego corrió hacia uno de los inspectores y le sustrajo la bodycam que llevaba colocada en el uniforme. “Voy a llamar a la policía. No me pueden retener la cédula. ¡Dame mi cédula! Ustedes no pueden hacer eso”.

Segundos después, volvió a subir a su vehículo y se dio a la fuga a alta velocidad. Tanto el personal del Ministerio de Transporte bonaerense como el de AUBASA intentaron evitar que el conductor escapara, pero no lo lograron.

Le robó el acta y una bodycam a un inspector durante un operativo: lo inhabilitaron de por vida
Un conductor fue inhabilitado de por vida tras escapar de un operativo en Hudson con la VTV vencida en la Autopista Buenos Aires-La Plata

La recuperación del equipo fue posible gracias a la geolocalización que incorporan los dispositivos de alta tecnología utilizados por los agentes. El conductor había descartado la cámara corporal durante la huida, pero la señal permitió dar con su paradero.

Tras el episodio, el Ministerio realizó la denuncia correspondiente y puso todas las actuaciones a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

En paralelo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación de por vida del conductor para circular al volante, medida que se fundamentó en la gravedad de los hechos y en el riesgo que su comportamiento representó tanto para los agentes como para el resto de los usuarios de la vía pública.

Le robó el acta y una bodycam a un inspector durante un operativo: lo inhabilitaron de por vida
El Ministerio de Transporte presentó la denuncia ante la Justicia y sostuvo que la inhabilitación se basó en la gravedad del hecho y el riesgo vial

Marinucci fue contundente al referirse al episodio: “No vamos a permitir que quienes atacan a los trabajadores que cumplen con su deber queden impunes. Cada control que realizamos tiene un único objetivo: cuidar la vida de los bonaerenses y hacer cumplir las normas que garantizan una circulación más segura”, afirmó el funcionario.

Desde el Ministerio también resaltaron el trabajo coordinado con AUBASA en los corredores viales de la provincia y ratificaron la decisión de continuar con los operativos de control para prevenir conductas temerarias y respaldar a los agentes que desarrollan esas tareas en la vía pública.

Comenzaron a controlar a los camiones y micros que no circulen por el carril derecho obligatorio

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha este miércoles una serie de operativos en ocho peajes de los principales accesos y egresos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de garantizar que camiones de carga y micros de pasajeros circulen por el carril derecho, tal como lo exige la normativa vigente.

La disposición, que entró en vigor el pasado 24 de junio, apunta a regular el tránsito en los tramos de mayor densidad vehicular y a disminuir los riesgos que genera el transporte pesado cuando ocupa carriles que no le corresponden.

La ANSV inició controles en ocho peajes para que camiones y micros circulen por el carril derecho obligatorio en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires
La ANSV inició controles en ocho peajes para que camiones y micros circulen por el carril derecho obligatorio en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires

La Ley Nacional de Tránsito establece que este tipo de vehículos debe desplazarse por el carril derecho y solo puede utilizar el izquierdo para realizar maniobras de adelantamiento.

Los controles se instrumentan mediante puestos fijos en los peajes, recorridos de patrullaje en los tramos de mayor afluencia y el uso de drones y cámaras de vigilancia para detectar infracciones en tiempo real. Los conductores que no respeten los carriles habilitados quedan expuestos a penalidades.

Los ocho puntos de fiscalización son los peajes de Cañuelas (RN3), Uribelarrea (RN205), Olivera (RN5), Villa Espil (RN7), Larena (RN8), Lima (RN9), Zárate (RN12) y Hudson (Autopista Buenos Aires - La Plata).

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