Escándalo en San Antonio Spurs: el locutor del equipo fue despedido tras ser acusado de una infidelidad con la hermana de un jugador

Ni la franquicia ni el locutor emitieron declaraciones públicas tras la confirmación de la separación entre Tobey y el equipo

El locutor principal de los San Antonio Spurs, Jacob R. Tobey, perdió su trabajo esta semana luego de que su novia accediera a su cuenta de Instagram y publicara una serie de historias en las que lo acusaba de haberle sido infiel con la hermana de un jugador del equipo. El escándalo se viralizó en cuestión de horas y este jueves, la franquicia decidió terminar el problema cortando su contrato.

La secuencia comenzó en la madrugada del martes. En el perfil de Instagram del locutor apareció una historia sobre una fotografía de la pareja con un texto que no dejaba margen para la interpretación: “Esta es mi novia desde hace seis años. Pero le fui infiel con Loren Waters. Así que siéntete libre de seguirme si realmente crees que soy un buen tipo, porque no lo soy”.

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Minutos después, una segunda publicación mostraba imágenes de Tobey junto a Loren Waters con el pie de foto: “La chica nueva y yo”.

Las historias fueron eliminadas horas más tarde, pero para entonces ya habían circulado por múltiples plataformas y no había forma de frenar su alcance.

Las publicaciones en la cuenta de Instagram de Tobey fueron eliminadas horas después de su aparición, pero ya habían circulado por múltiples plataformas sin posibilidad de frenar su alcance

Lo que volvía al caso especialmente delicado para los Spurs era la identidad de la mujer mencionada. Loren Waters es hermana de Lindy Waters III, escolta de la franquicia de San Antonio.

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Que la supuesta relación involucrara a un familiar directo de un integrante del plantel colocó a la organización ante una situación sin precedentes, que derivó en la salida del locutor sin que ninguna de las partes emitiera declaraciones públicas. Ni los Spurs ni Tobey se pronunciaron al respecto.

Poco después de que las publicaciones se viralizaran, la propia novia de Tobey confirmó en su cuenta personal que ella había sido quien accedió al perfil del locutor y compartió las imágenes. También dejó en claro que la relación había llegado a su fin. Desde entonces, las cuentas de redes sociales de Tobey se volvieron privadas.

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El timing del escándalo no pudo ser peor para el locutor. Apenas semanas antes de que todo estallara, Tobey había anunciado públicamente la firma de una extensión de contrato multianual con los Spurs, según consignó The New York Post.

Jacob Tobey llegó a los Spurs en 2024 como sustituto de Bill Land, quien ocupó el puesto de locutor durante más de dos décadas antes de retirarse por problemas de salud

El acuerdo parecía consolidar su posición como la voz del equipo por varios años más. Tobey, de 29 años, había llegado al puesto en 2024 como sustituto de Bill Land, quien ocupó ese rol durante más de dos décadas antes de retirarse por problemas de salud.

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Antes de su llegada a San Antonio, Tobey trabajó en 9NEWS en Denver y cubrió transmisiones para Fox Sports y la cadena Pac-12.

Su ascenso había sido constante. Front Office Sports lo había incluido en una lista de narradores jóvenes emergentes del sector, y su trayectoria apuntaba hacia arriba. Los salarios de los locutores regionales en mercados de gran tamaño suelen ubicarse en una franja de entre 200.000 y 500.000 dólares anuales.

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Los Spurs, actuales campeones de la Conferencia Oeste, deberán buscar un nuevo narrador de cara a la próxima temporada. Lindy Waters III, por su parte, no tiene contrato firmado con el equipo para el ciclo siguiente, y su continuidad en la franquicia también es incierta, aunque su situación es completamente ajena a los hechos que involucran a su hermana.