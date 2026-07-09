Deportes

Escándalo en San Antonio Spurs: el locutor del equipo fue despedido tras ser acusado de una infidelidad con la hermana de un jugador

La novia de Jacob Tobey tomó el control de su cuenta de Instagram y expuso una supuesta relación con Loren Waters, un escándalo que se viralizó en horas y que le costó el puesto que ocupaba desde 2024

Guardar
Google icon
Ni la franquicia ni el locutor emitieron declaraciones públicas tras la confirmación de la separación entre Tobey y el equipo
Ni la franquicia ni el locutor emitieron declaraciones públicas tras la confirmación de la separación entre Tobey y el equipo

El locutor principal de los San Antonio Spurs, Jacob R. Tobey, perdió su trabajo esta semana luego de que su novia accediera a su cuenta de Instagram y publicara una serie de historias en las que lo acusaba de haberle sido infiel con la hermana de un jugador del equipo. El escándalo se viralizó en cuestión de horas y este jueves, la franquicia decidió terminar el problema cortando su contrato.

La secuencia comenzó en la madrugada del martes. En el perfil de Instagram del locutor apareció una historia sobre una fotografía de la pareja con un texto que no dejaba margen para la interpretación: “Esta es mi novia desde hace seis años. Pero le fui infiel con Loren Waters. Así que siéntete libre de seguirme si realmente crees que soy un buen tipo, porque no lo soy”.

PUBLICIDAD

Minutos después, una segunda publicación mostraba imágenes de Tobey junto a Loren Waters con el pie de foto: “La chica nueva y yo”.

Las historias fueron eliminadas horas más tarde, pero para entonces ya habían circulado por múltiples plataformas y no había forma de frenar su alcance.

Las publicaciones en la cuenta de Instagram de Tobey fueron eliminadas horas después de su aparición, pero ya habían circulado por múltiples plataformas sin posibilidad de frenar su alcance
Las publicaciones en la cuenta de Instagram de Tobey fueron eliminadas horas después de su aparición, pero ya habían circulado por múltiples plataformas sin posibilidad de frenar su alcance

Lo que volvía al caso especialmente delicado para los Spurs era la identidad de la mujer mencionada. Loren Waters es hermana de Lindy Waters III, escolta de la franquicia de San Antonio.

PUBLICIDAD

Que la supuesta relación involucrara a un familiar directo de un integrante del plantel colocó a la organización ante una situación sin precedentes, que derivó en la salida del locutor sin que ninguna de las partes emitiera declaraciones públicas. Ni los Spurs ni Tobey se pronunciaron al respecto.

Poco después de que las publicaciones se viralizaran, la propia novia de Tobey confirmó en su cuenta personal que ella había sido quien accedió al perfil del locutor y compartió las imágenes. También dejó en claro que la relación había llegado a su fin. Desde entonces, las cuentas de redes sociales de Tobey se volvieron privadas.

El timing del escándalo no pudo ser peor para el locutor. Apenas semanas antes de que todo estallara, Tobey había anunciado públicamente la firma de una extensión de contrato multianual con los Spurs, según consignó The New York Post.

Jacob Tobey llegó a los Spurs en 2024 como sustituto de Bill Land, quien ocupó el puesto de locutor durante más de dos décadas antes de retirarse por problemas de salud
Jacob Tobey llegó a los Spurs en 2024 como sustituto de Bill Land, quien ocupó el puesto de locutor durante más de dos décadas antes de retirarse por problemas de salud

El acuerdo parecía consolidar su posición como la voz del equipo por varios años más. Tobey, de 29 años, había llegado al puesto en 2024 como sustituto de Bill Land, quien ocupó ese rol durante más de dos décadas antes de retirarse por problemas de salud.

Antes de su llegada a San Antonio, Tobey trabajó en 9NEWS en Denver y cubrió transmisiones para Fox Sports y la cadena Pac-12.

Su ascenso había sido constante. Front Office Sports lo había incluido en una lista de narradores jóvenes emergentes del sector, y su trayectoria apuntaba hacia arriba. Los salarios de los locutores regionales en mercados de gran tamaño suelen ubicarse en una franja de entre 200.000 y 500.000 dólares anuales.

Los Spurs, actuales campeones de la Conferencia Oeste, deberán buscar un nuevo narrador de cara a la próxima temporada. Lindy Waters III, por su parte, no tiene contrato firmado con el equipo para el ciclo siguiente, y su continuidad en la franquicia también es incierta, aunque su situación es completamente ajena a los hechos que involucran a su hermana.

Temas Relacionados

San Antonio SpursNBADeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El emotivo encuentro del influencer Alonso con Pablo Aimar tras el triunfo de Argentina ante Egipto: “Lloré todo”

El joven vivió una jornada inolvidable tras la clasificación de la selección nacional, celebró cada gol desde las tribunas y, al finalizar el partido, se emocionó al encontrarse con uno de los referentes del cuerpo técnico argentino

El emotivo encuentro del influencer Alonso con Pablo Aimar tras el triunfo de Argentina ante Egipto: “Lloré todo”

El partido de Mbappé en la victoria de Francia ante Marruecos por el Mundial: del golazo al susto cuando pidió el cambio

La figura francesa fue clave en el triunfo 2-0 que depositó a Les Blues en las semifinales. Además, Bono le atajó un penal

El partido de Mbappé en la victoria de Francia ante Marruecos por el Mundial: del golazo al susto cuando pidió el cambio

El video viral del caótico festejo del gol de Enzo Fernández ante Egipto en plena Avenida Corrientes: “Me atropellaron”

El creador de contenido Morgan Mirabal capturó la locura que se desató en pleno centro de Buenos Aires en el momento del tanto del triunfo por 3 a 2 ante Egipto en el Mundial 2026

El video viral del caótico festejo del gol de Enzo Fernández ante Egipto en plena Avenida Corrientes: “Me atropellaron”

Toda la verdad sobre el futuro de Franco Colapinto en la F1: por qué Alpine debe apurar el anuncio como titular para 2027

Los motivos deportivos y económicos para seguir corriendo con el team francés u otro de ser necesario. Su llamativo cambio en su foto de perfil en Instagram

Toda la verdad sobre el futuro de Franco Colapinto en la F1: por qué Alpine debe apurar el anuncio como titular para 2027

Con goles de Mbappé y Dembélé, Francia derrotó 2-0 a Marruecos y es el primer clasificado a semis del Mundial 2026

Las dos estrellas le dieron la victoria a Les Bleus ante el conjunto africano en Boston y esperan por España o Bélgica en la próxima instancia

Con goles de Mbappé y Dembélé, Francia derrotó 2-0 a Marruecos y es el primer clasificado a semis del Mundial 2026

DEPORTES

El emotivo encuentro del influencer Alonso con Pablo Aimar tras el triunfo de Argentina ante Egipto: “Lloré todo”

El emotivo encuentro del influencer Alonso con Pablo Aimar tras el triunfo de Argentina ante Egipto: “Lloré todo”

El partido de Mbappé en la victoria de Francia ante Marruecos por el Mundial: del golazo al susto cuando pidió el cambio

El video viral del caótico festejo del gol de Enzo Fernández ante Egipto en plena Avenida Corrientes: “Me atropellaron”

Toda la verdad sobre el futuro de Franco Colapinto en la F1: por qué Alpine debe apurar el anuncio como titular para 2027

Con goles de Mbappé y Dembélé, Francia derrotó 2-0 a Marruecos y es el primer clasificado a semis del Mundial 2026

TELESHOW

Georgina Barbarossa cayó en una broma con doble sentido en pleno programa: “Entramos como un caballo”

Georgina Barbarossa cayó en una broma con doble sentido en pleno programa: “Entramos como un caballo”

El emotivo reencuentro de Liniers con Juan Sánchez, que a los 11 años fue el nene viral que decía “me gusta el arte”

La tarde de relax de Sofía Jujuy en Miami: bikini, paseo en barco y románticos besos con su novio

La Mona Jiménez bendijo a dos cordobeses que hicieron 7.500 kilómetros en bicicleta para llegar al Mundial: “Como el Papa”

Maru Botana recordó la dolorosa muerte de su hijo Facundo: “Se me apagó la luz”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá apuesta por Brasil para diversificar su comercio exterior

Panamá apuesta por Brasil para diversificar su comercio exterior

Tres hoteles de Costa Rica se ubican entre los mejores del mundo según Travel + Leisure

Autoridades buscan atacar las finanzas de las estructuras dedicadas a la extorsión en Honduras

La Cámara de Diputados envía a una comisión bicameral tres proyectos para modificar el nuevo Código Penal

¡Orgullo salvadoreño! Marcelo Arévalo se corona campeón de dobles mixtos en Wimbledon y va por el doblete