Honduras

Autoridades buscan atacar las finanzas de las estructuras dedicadas a la extorsión en Honduras

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas anunció una estrategia enfocada en seguir los movimientos financieros de los grupos criminales para debilitar sus estructuras y combatir este delito desde sus principales operadores.

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La DAET anunció una nueva estrategia enfocada en rastrear los recursos económicos de las estructuras dedicadas al cobro de extorsión en Honduras. El director de la DAET, Jorge Daniel Molina, informó que las investigaciones buscarán identificar a los líderes que manejan los fondos provenientes de actividades ilícitas. (FOTO: Facebook)
La DAET anunció una nueva estrategia enfocada en rastrear los recursos económicos de las estructuras dedicadas al cobro de extorsión en Honduras. El director de la DAET, Jorge Daniel Molina, informó que las investigaciones buscarán identificar a los líderes que manejan los fondos provenientes de actividades ilícitas. (FOTO: Facebook)

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) informó que fortalecerá sus estrategias de investigación para atacar directamente las estructuras económicas que sostienen a los grupos dedicados al cobro de extorsión en Honduras.

El director de la institución, Jorge Daniel Molina, explicó que uno de los principales objetivos será dar seguimiento a los movimientos financieros de estas organizaciones para identificar a quienes dirigen y reciben los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Según el funcionario, la extorsión continúa representando una amenaza, especialmente para sectores como el transporte urbano, donde diferentes grupos han denunciado durante años presiones, amenazas y pagos obligatorios.

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Molina señaló que la nueva estrategia busca ir más allá de las capturas individuales y concentrarse en afectar la capacidad económica de las estructuras criminales.

Buscan llegar a los líderes de las estructuras

El titular de la DAET indicó que las investigaciones estarán enfocadas en identificar cómo se mueve el dinero generado por la extorsión.

“Lo que yo voy a enfocarme para hacer una política criminal en el combate a la criminalidad es hacer seguimiento de los flujos financieros para atacar el mando a la estructura, destruyendo la cabeza, el cuerpo va a caer”, manifestó.

Las autoridades señalaron que seguir la ruta del dinero permitirá debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales dedicados a la extorsión. El transporte urbano continúa siendo uno de los sectores más afectados por las amenazas y cobros ilegales atribuidos a estructuras criminales. (FOTO: Criterio HN)
Las autoridades señalaron que seguir la ruta del dinero permitirá debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales dedicados a la extorsión. El transporte urbano continúa siendo uno de los sectores más afectados por las amenazas y cobros ilegales atribuidos a estructuras criminales. (FOTO: Criterio HN)

De acuerdo con Molina, seguir la ruta del dinero permitirá afectar directamente a quienes coordinan estas actividades delictivas.

La institución sostiene que debilitar la parte financiera es clave para reducir la capacidad operativa de los grupos dedicados a este delito.

El funcionario también explicó que, aunque existen estructuras criminales organizadas dedicadas a la extorsión, las autoridades han identificado otros casos relacionados con engaños y amenazas falsas.

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Según Molina, algunas personas aprovechan el temor generado por este delito para hacerse pasar por integrantes de grupos criminales y exigir dinero.

“Hay un tema de estructura que más que todo en el transporte urbano es muy real y de riesgo, pero también en la era de la comunicación, el tema de la extorsión viene siendo como una estafa”, indicó.

La DAET señaló que han detectado casos donde los responsables utilizan diferentes números telefónicos y cambian constantemente chips para intimidar a víctimas.

Piden denunciar los casos

Molina hizo un llamado a la ciudadanía para presentar denuncias y brindar información que permita verificar cada caso.

Explicó que la denuncia es fundamental para que los equipos especializados puedan brindar acompañamiento a las víctimas e iniciar los procesos de investigación correspondientes.

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas fortalecerá los procesos de investigación para atacar las finanzas de organizaciones delictivas. Jorge Daniel Molina explicó que la estrategia busca ir más allá de capturas individuales y afectar directamente la estructura económica de los grupos criminales. (FOTO: Honduprensa)
La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas fortalecerá los procesos de investigación para atacar las finanzas de organizaciones delictivas. Jorge Daniel Molina explicó que la estrategia busca ir más allá de capturas individuales y afectar directamente la estructura económica de los grupos criminales. (FOTO: Honduprensa)

El funcionario aseguró que cuando una persona reporta un caso de extorsión, la institución realiza primero un proceso de asesoría para determinar las acciones necesarias.

El director de la DAET también se refirió a los procesos de certificación dentro de la Policía Nacional y reconoció que se han identificado casos de agentes que cometieron abusos.

No obstante, afirmó que las autoridades mantienen procedimientos para investigar y deducir responsabilidades cuando corresponda.

Molina aseguró que la transparencia será parte fundamental del trabajo de la institución encargada de combatir la extorsión.

Las autoridades indicaron que continuarán reforzando las investigaciones contra organizaciones dedicadas a la extorsión, con énfasis en identificar sus fuentes de financiamiento.

La DAET reiteró que el objetivo es proteger a las víctimas, recuperar la confianza ciudadana y debilitar las estructuras criminales que afectan a diferentes sectores del país.

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