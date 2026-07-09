Costa Rica

Tres hoteles de Costa Rica se ubican entre los mejores del mundo según Travel + Leisure

Nayara Tented Camp, Hotel Belmar y Nayara Gardens figuran en el ranking global de la revista estadounidense, mientras otros nueve hoteles del país fueron distinguidos entre los más destacados de Centroamérica por calidad de servicio y experiencias únicas

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Vista de Nayara Tented Camp, el hotel mejor posicionado de Costa Rica en el ranking mundial, según Travel + Leisure. Crédito: NayaraTented Camp
Vista de Nayara Tented Camp, el hotel mejor posicionado de Costa Rica en el ranking mundial, según Travel + Leisure. Crédito: NayaraTented Camp

Tres hoteles de Costa Rica fueron reconocidos entre los mejores del mundo en la última edición de los World’s Best Awards de Travel + Leisure, consolidando al país como un referente de excelencia turística internacional. Además, nueve establecimientos costarricenses integraron la selecta lista de los mejores de Centroamérica, con presencia destacada en destinos como Arenal, Monteverde y Guanacaste.

La edición número 31 de los World’s Best Awards, que organiza la revista Travel + Leisure, recopiló más de 661,000 votos de lectores para evaluar hoteles, ciudades, islas, aerolíneas y destinos turísticos globales. La publicación subrayó la consistencia y calidad del servicio que ofrecen los hoteles galardonados en Costa Rica, país que ha mantenido una posición privilegiada en la industria del turismo de lujo.

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El Nayara Tented Camp, ubicado en La Fortuna, logró el mejor resultado nacional al alcanzar el puesto 28 entre los mejores hoteles del mundo. Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de Nayara Resorts, afirmó a La República que “Este reconocimiento demuestra la consistencia de nuestro servicio y representa un premio al trabajo que todo el equipo de Nayara Resorts realiza día a día”. El complejo sobresale por sus tiendas de estilo safari situadas sobre el bosque lluvioso, piscinas de inmersión alimentadas por aguas termales y una propuesta integral de experiencias en la naturaleza.

El Hotel Belmar, ubicado en Monteverde, también ingresó en el listado global, ocupando la posición 33. Este hotel ha construido su reputación en torno a la sostenibilidad, el diseño ecológico y la integración con el entorno natural del bosque nuboso, características valoradas por los lectores de Travel + Leisure.

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El Hotel Belmar, en Monteverde, es reconocido por su enfoque en sostenibilidad y diseño ecológico. Crédito: TripAdvisor
El Hotel Belmar, en Monteverde, es reconocido por su enfoque en sostenibilidad y diseño ecológico. Crédito: TripAdvisor

Por su parte, el Nayara Gardens, situado en el Parque Nacional Volcán Arenal, se posicionó en el puesto 97 entre los mejores hoteles del mundo, consolidando la presencia de la marca Nayara como líder en hospitalidad de alto nivel en la región.

Además de estos reconocimientos globales, nueve hoteles costarricenses fueron seleccionados entre los mejores de Centroamérica. En la lista figuran el Nayara Springs (San Carlos), el Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique (Guanacaste), Hacienda AltaGracia, Auberge Collection (Pérez Zeledón), y Hideaway Rio Celeste. Destaca también Casa Chameleon Hotel Las Catalinas, ubicado sobre los acantilados de Las Catalinas, en Guanacaste.

La provincia de Guanacaste concentra varias de las propiedades distinguidas en el ranking regional, entre ellas The Westin Reserva Conchal y W Costa Rica – Reserva Conchal, ambas de Marriott International. Se suman el Four Seasons Resort Peninsula Papagayo Costa Rica y el Andaz Peninsula Papagayo Resort, Costa Rica, by Hyatt.

Nayara Gardens, ubicado en las cercanías del Parque Nacional Volcán Arenal, incluido entre los cien mejores del mundo. Crédito: I-Escape
Nayara Gardens, ubicado en las cercanías del Parque Nacional Volcán Arenal, incluido entre los cien mejores del mundo. Crédito: I-Escape

Según la publicación de Travel + Leisure, los hoteles seleccionados comparten un elemento en común: un servicio que convierte a los viajeros en huéspedes recurrentes. Esta fidelidad de los visitantes se traduce en un reconocimiento sostenido y en la consolidación de Costa Rica como destino preferido para quienes buscan experiencias de hospitalidad de primer nivel.

Los resultados de los World’s Best Awards refuerzan la posición de Costa Rica como un destino destacado en la oferta turística internacional, con una propuesta que abarca lujo, sostenibilidad y conexión con la naturaleza. El país consolida su presencia entre los destinos más valorados por los viajeros de todo el mundo, según los criterios de calidad y atención que evalúan los lectores de Travel + Leisure.

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