República Dominicana

La Cámara de Diputados envía a una comisión bicameral tres proyectos para modificar el nuevo Código Penal

Las iniciativas, depositadas el miércoles por legisladores, quedaron bajo análisis de un órgano conjunto que deberá rendir un informe antes de que el pleno de ambas cámaras conozca una eventual votación

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Código Penal en República Dominicana: tres proyectos llegan a Diputados, una prórroga de seis meses y una Comisión Bicameral antes de la votación (Foto cortesía Cámara de Diputados)
Código Penal en República Dominicana: tres proyectos llegan a Diputados, una prórroga de seis meses y una Comisión Bicameral antes de la votación (Foto cortesía Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados de República Dominicana recibió el miércoles tres proyectos para modificar el nuevo Código Penal y los envió a estudio de una Comisión Bicameral, según un comunicado oficial. Las iniciativas fueron presentadas por legisladores y ahora serán revisadas antes de su eventual votación.

De acuerdo con el documento, el primer proyecto fue presentado por el diputado Charlie Marioti Paz y propone modificar el artículo 393 de la Ley 74-25, que establece el Código Penal dominicano.

La iniciativa busca extender el período de vacatio legis por seis meses adicionales, lo que implicaría una prórroga para la entrada en vigencia de las reformas ya aprobadas.

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Según la comunicación de la Cámara, la extensión permitiría a los distintos actores institucionales prepararse para la implementación de los nuevos marcos normativos.

El segundo proyecto, impulsado por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, propone modificar los artículos 112, 114, 150, 208, 210 y 212. Además, plantea añadir párrafos a los artículos 151 y 209, y derogar los artículos 310 y 311 de la Ley 74-25, según describió la propia Cámara.

La propuesta apunta a cambios en la definición de delitos, sus penas y la forma en que se procesan ciertas conductas bajo el nuevo Código Penal.

La tercera propuesta y los artículos observados

Una tercera iniciativa fue respaldada por los legisladores Amado Díaz, Carlos de Pérez Juan, Braulio de Jesús Espinal Tavárez, Eduviges María Bautista, Gustavo Sánchez, Jorge Zorrilla González, Julio Emil Durán, Rogelio Alfonso Genao Lanza, Fiordaliza Estévez y Dharuelly D’Aza.

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Este proyecto también busca modificar artículos específicos de la Ley 74-25, aunque aún no se conocen todos los detalles de las enmiendas sugeridas, según el texto difundido por la Cámara.

El Congreso prevé que en agosto entre en vigor un nuevo Código Penal en República Dominicana.
El Congreso prevé que en agosto entre en vigor un nuevo Código Penal en República Dominicana.

El comunicado detalla que los voceros de las distintas bancadas políticas, junto con la vicepresidenta de la Cámara y otros diputados, recomendaron una revisión de los artículos 192, relacionado con la difusión de audios; 208, sobre difamación; 310, sobre ultraje; y 354, sobre certificaciones falsas de estados de salud, del nuevo Código Penal.

La propuesta de modificación sometida por los voceros de las diferentes bancadas políticas, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y otros diputados recomienda modificar los artículos mencionados del nuevo Código Penal”, recoge el informe institucional.

La comisión que estudiará las reformas

La iniciativa de formar una Comisión Bicameral partió de una sugerencia de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien propuso que ese órgano estudie las reformas antes de someterlas a votación.

La propuesta fue aprobada por el pleno y la comisión quedó integrada por los miembros de la Comisión Permanente de Justicia: Mayobanex Martínez, Jorge Tavárez, Carlos de Pérez Juan, Carmen Williams, Carolin Mercedes, Eugenio Cedeño, Jesús Sánchez, José Alberto Jiménez, Luis Alcides Báez y Wandy Batista, quien asumió la presidencia del grupo.

Esta comisión trabajará de manera conjunta con los senadores que designe el Senado. Según la Cámara, el objetivo es garantizar que cualquier reforma cuente con el mayor respaldo posible y responda a las necesidades jurídicas y sociales del país.

La comisión con Wandy Batista, senadores por designar y reformas al Código Penal que aún guardan detalles. (Foto cortesía Cámara de Diputados)
La comisión con Wandy Batista, senadores por designar y reformas al Código Penal que aún guardan detalles. (Foto cortesía Cámara de Diputados)

Por el momento, los proyectos seguirán su curso en la Comisión Bicameral, que deberá emitir un informe para su posterior discusión en el pleno de ambas cámaras legislativas.

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