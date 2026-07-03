Sociedad

Buscan una familia para una nena de 11 años de Río Negro: la convocatoria está abierta en todo el país

Se trata de una menor con discapacidad que vive en un hogar de esa provincia desde 2021. La directora de la institución la describió como una nena “sumamente cariñosa y resiliente”. Cómo postularse para el proceso de adopción

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Abrieron una convocatoria para adoptar a una niña de 11 años en Río Negro

La Justicia de Río Negro mantiene abierta una convocatoria para encontrar una familia para una niña de 11 años de esa provincia. La menor, con discapacidad, vive en un hogar desde 2021 y desde hace tres años espera ser adoptada.

Según indicaron fuentes allegadas a Infobae, el Juzgado de Familia de Luis Beltrán volvió a convocar en las últimas horas a las familias interesadas en iniciar un proceso de vinculación con la niña, descripta como “sumamente cariñosa y resiliente”.

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La convocatoria está dirigida a familias de todo el país que deseen acompañarla en su desarrollo. De acuerdo con el juzgado, los postulantes deben contar con disponibilidad “para acompañar su crianza con amor y contención y acompañar su crecimiento”.

En ese sentido, se buscará ampliar su autonomía, actualmente limitada. Para ello, será necesario garantizar tratamientos de rehabilitación y la eliminación de barreras edilicias y de comunicación.

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Silvana Mucci, titular del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción de la provincia, explicó que el Poder Judicial de Río Negro se encuentra en búsqueda de una familia que pueda “ahijarla, cuidarla y sostener las terapias relacionadas con sus posibilidades de movilidad y sus habilidades para poder comunicarse”.

En tanto, la directora del hogar donde vive desde 2021, Florencia Zubeldía, aseguró que se trata de “una chica muy cariñosa” y que disfruta compartir sus actividades diarias con los demás: “Ella llega de la escuela deseosa de mostrar su cuaderno, su mochila, de compartir lo que ha vivido”.

Además, destacó que una de sus principales cualidades es su deseo de superación personal, al que describió como “una ansiedad por superarse”, y aseguró que “da mucho placer acompañarla”.

Pese a su condición y a que tiene ciertas dificultades para moverse, es una nena sumamente autónoma. Le gusta maquillarse, peinarse y copiar a las chicas más grandes también, a las adolescentes”, siguió.

“A las nenas más grandes les gusta mucho hacer TikTok, bailar, y ella siempre está en primera plana también. Es imposible no enamorarse de ella”, opinó Zubeldía, quien describió a la menor como “sumamente cariñosa y resiliente”.

La nena, que vive en un hogar junto a otras niñas y adolescentes desde 2021, se encuentra en búsqueda de una familia desde 2023. Según aseguró la directora de la institución, disfruta de la compañía y busca estar acompañada de otras personas de forma permanente.

adopcion rio negro
En el video difundido por el Poder Judicial de Río Negro se la ve caminando, andando en bici y bailando, pese a sus dificultades motrices.

“Cada una de las cosas que hace en su vida, desde jugar, estudiar, relacionarse con sus pares y con personas adultas que a cargo suyo, lo hace con una felicidad que es admirable y propia de un niño también”, cerró la defensora Florencia Gaffoglio.

Quienes deseen postularse deberán hacerlo a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Pueden completar el siguiente formulario de inscripción: https://tinyurl.com/2y7wzqzd

Los postulantes pueden ser familias con o sin hijos, dispuestas a acompañar a la niña en esta etapa de su escolaridad primaria. Además, deberán comprometerse a sostener los tratamientos de rehabilitación, los controles médicos y los apoyos que requiere para promover una mayor autonomía.

En el video difundido por el Poder Judicial de Río Negro se observa que la niña presenta dificultades motrices. No obstante, también se la ve caminando, andando en bici y bailando mientras participa de distintas actividades cotidianas.

Quienes deseen postularse deberán completar el formulario correspondiente, en el que se solicita, en una primera instancia, el nombre y apellido, DNI, ciudad y provincia de residencia, ocupación laboral, composición del grupo familiar, teléfono de contacto y correo electrónico.

Para más información sobre el proceso de adopción, es posible comunicarse con el Juzgado de Familia de Luis Beltrán a través del WhatsApp 2946-412592 en el horario de 7:30 a 13:30 horas, en días hábiles. También se puede enviar un correo electrónico a adopcionlb@gmail.com

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