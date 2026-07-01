Quiénes eran los cuatro jóvenes que murieron en el trágico accidente en Casilda

Son cuatro los fallecidos por el accidente ocurrido en la Ruta Provincial 26.

Con la muerte este martes de una joven que permanecía internada en grave estado desde el pasado sábado, el trágico accidente en la Ruta Provincial 26 dejó un saldo de cuatro víctimas fatales. Una quinta adolescente permanece internada, mientras que el conductor del auto quedó detenido.

El episodio ocurrió en la madrugada del 27 de junio, en el tramo de la traza que une Casilda con Carcarañá, cuando un grupo de seis amigos regresaba del boliche. Cerca de las 5.15, el Peugeot 208 perdió el control sobre una curva, salió de la calzada y dio varios vuelcos sobre la banquina.

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De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el impacto del siniestro fue tan grande que varios de los pasajeros salieron despedidos del auto.

En el lugar del accidente falleció Lola Gironacchi, de 17 años. Horas más tarde murió Ramiro Tripiana (24), quien había sido trasladado en estado crítico a un centro de salud. El domingo se confirmó el deceso de Sabrina Correa, también de 17 años, luego de permanecer internada con graves lesiones.

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Sabrina Correa tenía 17 años.

Ayer, en tanto, falleció Zaira Mariel Lunge (17), que seguía internada en grave estado desde el momento del siniestro. Mientras tanto, una quinta joven continúa hospitalizada con pronóstico reservado.

A la vez, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvieron al conductor del vehículo, un joven de 20 años, en el marco de la causa iniciada por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas.

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La detención se concretó por orden del fiscal Emiliano Carlos Ehret, a partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la PDI Distrito Casilda, que permitieron establecer quién conducía el Peugeot 208 al momento del accidente.

Lola era oriunda de Zavalla.

Tras cumplimentar las actuaciones correspondientes, el detenido fue trasladado y alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde permanece a disposición de la Justicia.

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No habría otros vehículos involucrados en el siniestro. Una de las principales hipótesis apunta a que el automóvil circulaba a alta velocidad al momento del vuelco, aunque las causas exactas del hecho continúan bajo investigación.

Quiénes eran las víctimas fatales

Entre los fallecidos se encuentran tres adolescentes de 17 años —Lola Gironacci, Sabrina Jazmín Correa y Zaira Mariel Lunge— y Ramiro Tripiana, de 24.

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Según pudo reconstruir este medio, Lola y Sabrina eran oriundas de la localidad de Zavalla, mientras que Ramiro y Zaira residían en la ciudad de Pérez.

Ramiro, además, era el propietario del auto que protagonizó el choque. Sin embargo, las autoridades determinaron, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, que no era él quien iba al volante al momento del siniestro.

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Ramiro era el dueño del auto, pero no estaba manejando al momento del accidente.

Su novia, Abril, lo recordó como “una persona maravillosa”. En declaraciones a Casilda a Diario, lamentó: “Conozco lo que fue mi novio, me regaló seis años hermosos de relación. Era una persona maravillosa, tenía un corazón hermoso. Como familia estamos muertos en vida”.

La muerte de los cuatro jóvenes provocó una profunda conmoción en sus comunidades. Desde el Patín Club Nueva Unión, donde entrenaba Zaira, compartieron un sentido mensaje en redes sociales junto a un carrete de fotos de la adolescente desde su niñez en distintas competencias: “Querida y hermosa Zai, queremos decirte que te llevas un pedacito de nosotras. No es fácil entender tu partida y explicar tanto dolor, pero sabemos que nos dejas mucho amor”.

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Zaira patinaba en el Patín Club Nueva Unión.

Y agregaron: “Recordaremos tus charlas, los viajes en la nave a los torneos, tu sonrisa con pocitos, tus enojos....Pequeña gigante llena de sueños, te llevaremos siempre en nuestros corazones, brilla como siempre donde estés. Acá te amamos para siempre”.

En Zavalla, el dolor también se hizo sentir en la escuela secundaria EESOPI N.º 8167, a la que asistían Sabrina y Lola. La institución las despidió con emotivos mensajes publicados en sus redes sociales y, en señal de duelo, decretó la suspensión de las clases del lunes.

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