Economía

El dólar cerró la semana estable pero se mantuvo en su precio más alto desde octubre

El billete al público en el Banco Nación quedó a $1.510, mientras que en la rueda mayorista cerró a $1.488,50 con un importante volumen de casi USD 800 millones pese al feriado en los Estados Unidos

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El dólar subió 1% en la última semana.
El dólar subió 1% en la última semana.

El monto operado en el mercado de cambios recuperó el volumen, que volvió a acercarse a los niveles más altos del año, en los USD 798,8 millones en el segmento de contado. Esta liquidación fue excepcional dado el feriado en Estados Unidos, que siempre condiciona la operatoria el ritmo de los negocios del dólar.

El mayorista avanzó un mínimo de 50 centavos, a 1.488,50 pesos. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 11,50 pesos (+0,8%), por debajo de los 16 pesos de aumento registrado en la semana anterior (+1,1%)”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.810,56, que dejó al tipo de cambio oficial a 322,06 pesos o 21,6% desde límite para la flotación.

El dólar al público finalizó negociado sin variantes a $1.510 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre de 2025. A lo largo de la semana la divisa minorista ganó 15 pesos o 1 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete al público promedió $1.507,05 para la venta y $1.456,17 para la compra.

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El dólar blue recortó 15 pesos o 1,1% en el día, a $1.510, para sumar 15 pesos o 1% respecto del viernes anterior.

“Pese a la muy buena dinámica que viene mostrando el sector externo, en un contexto de fortalecimiento global del dólar, caída del precio del petróleo y alza de las expectativas sobre las tasas de interés globales, los flujos de divisas se moderaron y el BCRA comenzó a comprar cada vez menos”, evaluó Cohen Aliados Financieros.

“Esto presionó sobre el tipo de cambio nominal, que reafirmó la tendencia de mayo y en junio subió más de 5% mensual, superando con creces a las tasas de interés en pesos, que se mantuvieron estables, y a la inflación, que en junio habría vuelto a bajar. Con esto, el tipo de cambio real dejó de caer, aunque acumula una baja de 10% en el año. El fin del carry trade se consolida, más aún ante las perspectivas para el segundo semestre, en el que prevemos un frente externo más presionado", agregaron desde Cohen.

“El ritmo promedio de compras de los últimos cinco días descendió a USD 34 millones, el nivel más bajo registrado desde el inicio del programa de compras”, señaló Max Capital.

“En las últimas semanas se empezó a sentir un poco de viento de frente para las variables monetarias y financieras. El dólar subió, al igual que las tasas de corto plazo, el BCRA redujo el ritmo de compra de reservas y el Tesoro no pudo renovar el 100% de sus vencimientos”, indicó un informe de Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).

“El BCRA había anunciado en diciembre su programa de acumulación de reservas contra remonetización de la economía -fenómeno que no ocurrió y, en sentido contrario, la demanda de dinero cayó- y hasta finales de mayo sostuvo un promedio diario de USD 98,6 millones. A partir de junio, el ritmo cayó y se estabilizó alrededor de USD 67,5 millones diarios con una desaceleración aún mayor en la segunda mitad del mes”, analizó CEPA.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anunció anoche que el Tesoro presentará el lunes su programa de financiamiento para 2026/27. Señaló que, “con todas las estrategias de financiamiento en las que ya venimos trabajando, vamos a demostrar que está completamente cerrado no solamente el 2026 sino también 2027, y además el 2027 va a ser menos desafiante que el 2026, en términos de las fuentes de financiamiento”.

Por su parte, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares en efectivo, actualizados por el BCRA hasta el 30 de junio, mostraron una caída de USD 104 millones, hasta 39.328 millones de dólares.

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