La carta del padre de Agostina Vega a un mes del crimen en Córdoba: “Esto no es un juego, es el femicidio de mi hija”

Carta del papá de Agostina Vega

A un mes del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, su padre Gabriel publicó una carta abierta en la que recordó a su hija, se refirió a la causa judicial en curso -que tiene a cuatro detenidos acusados del crimen- y pidió Justicia.

En el texto, Gabriel Vega expresó que desde el inicio del caso se puso a disposición de los investigadores: “Cada vez que fui requerido por la Justicia me presenté, colaboré y afronté cada investigación”. Además, insistió en que nunca intentó evadir su responsabilidad y que su intervención en la causa “busca que la verdad prevalezca”.

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Asimismo, respaldó a sus abogados Fernanda Alaniz y Gino Torenai: sostuvo que sus letrados nunca hablaron mal de Agostina ni atentaron contra su memoria y que, por el contrario, actuaron con respeto y acompañaron la búsqueda de justicia. Destacó también que la investigación debe centrarse en los hechos y en el respeto a la dignidad de la víctima, sin dar lugar a especulaciones ni descalificaciones.

“Hoy (los abogados) continúan trabajando para restituir su memoria y para que la sociedad conozca a la verdadera Agostina: una joven llena de sueños, una persona que se hizo profundamente y cuya dignidad merece ser respetada por encima de cualquier especulación o interés. Porque ninguna víctima puede ser definida por prejuicios, juicios o descalificaciones. Toda víctima merece respeto. Y Agostina también”, se lee en el documento.

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La carta subraya que Agostina fue asesinada bajo el cuidado de su madre en una vivienda que no era la de Vega, y que la persona imputada por el femicidio permanece detenida. En este sentido, pidió que no se utilicen situaciones personales para alimentar disputas públicas, ya que eso solo provoca dolor a su familia y desvirtúa la memoria de su hija.

Los cuatro detenidos por el caso

En otro pasaje, Gabriel Vega manifestó: “Esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija”. También señaló que la exposición pública de la causa resultó sorpresiva, ya que el Ministerio Público Fiscal había recomendado evitar nuevas revictimizaciones.

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El padre de Agostina remarcó que la familia está reuniendo pruebas para poner en conocimiento de la Justicia aquellas conductas que, según su criterio, resulten incompatibles con el objetivo de esclarecer los hechos.

En la carta, indicó: “Nos encontramos reuniendo toda la evidencia pertinente para poner en conocimiento de la Justicia aquellas conductas que, de acuerdo con nuestro criterio, podrían resultar incompatibles con ese propósito. Será la Justicia, y únicamente la Justicia, quien determine el alcance y las consecuencias que correspondan”.

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Y siguió: “Solo pido que se permita trabajar a la Justicia con independencia, sin presiones ni condicionamientos, sin influencias de instituciones y confío en que la verdad será esclarecida. Todos los elementos serán analizados con el máximo rigor y objetividad”.

“Si el aporte de mi testimonio puede servir para esclarecer lo ocurrido, el mejor lugar para exponerlo será ante la justicia. Ninguna entrevista puede reemplazar una declaración ante el Fiscal de la causa. Agostina merece todo nuestro esfuerzo y respeto”, concluyó.

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