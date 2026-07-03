Sociedad

Cuándo cae el fin de semana XXL de julio 2026

El calendario oficial prevé un bloque de descanso extendido en el séptimo mes del año, combinando jornadas de distinto régimen y generando expectativas en el sector turístico y laboral

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Primer plano de un hombre con chaqueta vaquera cargando un bolso beige y marrón en el baúl abierto de un SUV gris; dos mochilas ya están dentro.
El fin de semana XXL de julio 2026 en Argentina irá del jueves 9 al domingo 12 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fines de semana XXL son, para muchos argentinos, una de las noticias más bienvenidas del calendario. La posibilidad de encadenar un feriado nacional con un día no laborable puente genera bloques de cuatro días consecutivos de descanso que, año tras año, impulsan reservas turísticas, escapadas en familia y una pausa en la rutina laboral que el segundo semestre de 2026 ya tiene confirmada para julio.

Esa expectativa se traduce, cada vez que el Gobierno anuncia un puente o un fin de semana largo, en una consulta masiva del calendario oficial de feriados: trabajadores, empresas y prestadores turísticos de todo el país buscan saber con anticipación qué días habrá descanso para organizar tanto sus vacaciones como su operatoria habitual.

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El régimen de feriados en Argentina es el que hace posible ese encadenamiento: combina fechas históricas inamovibles con con otras de carácter más flexible que el Poder Ejecutivo puede definir hasta en tres oportunidades por año. Esa combinación no es solo de fechas en el calendario —cada tipo de jornada tiene consecuencias concretas para trabajadores y empleadores, y determina qué derechos y obligaciones rigen en cada caso.

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Cuándo es el fin de semana largo de 4 días de julio 2026

El fin de semana largo de julio 2026 arranca el jueves 9 y se extiende hasta el domingo 12. El jueves 9 es feriado nacional inamovible por el aniversario de la Declaración de la Independencia, una fecha que no puede trasladarse y que siempre se celebra en su día original. A ese feriado se le suma el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, lo que genera el encadenamiento con el fin de semana natural —sábado 11 y domingo 12— y da forma al bloque de cuatro días consecutivos.

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La combinación no es casual ni espontánea. El Gobierno nacional estableció el viernes 10 de julio como jornada no laborable mediante la resolución 164/2025, junto con otras dos fechas similares en el año: el lunes 23 de marzo y el lunes 7 de diciembre. Las tres fueron seleccionadas por su capacidad de articularse con feriados inamovibles y generar fines de semana extralargos.

¿El 10 de julio es día no laborable o feriado?

El viernes 10 de julio no es un feriado nacional: se trata de un día no laborable con fines turísticos. La distinción tiene consecuencias prácticas concretas para trabajadores y empleadores, y está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

Según el artículo 182 de esa norma, los días no laborables son optativos para el empleador: cada empresa puede decidir si sus trabajadores prestan servicios ese día o no. Si opta por mantener la actividad, el empleado trabaja con normalidad y percibe su salario habitual sin ningún adicional. Esto contrasta con lo que ocurre en un feriado nacional, donde el trabajador que presta servicios tiene derecho a cobrar el doble de su remuneración diaria.

El jueves 9, en cambio, sí es feriado inamovible. El artículo 181 de la misma ley establece que en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical: si un empleado trabaja ese día, el empleador debe abonarle el doble del valor de la jornada. Esta diferencia de régimen entre ambas jornadas aplica tanto para el sector privado como para el público, aunque las reparticiones estatales suelen adherir al descanso en ambos casos.

Hombre, mujer, niño y niña cargan maletas en el baúl de un coche gris en una calle residencial con casas y árboles desnudos
Los fines de semana largos impulsan el turismo interno con escapadas, reservas y viajes a destinos de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el fin de semana largo de julio, el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete registra las siguientes fechas de descanso para el resto del año:

  • Lunes 17 de agosto — Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable)
  • Lunes 12 de octubre — Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado)
  • Lunes 23 de noviembre — Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre (feriado trasladable)
  • Lunes 7 de diciembre — Día no laborable con fines turísticos (puente establecido por resolución 164/2025)
  • Martes 8 de diciembre — Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Viernes 25 de diciembre — Navidad (feriado inamovible)

El bloque de diciembre vuelve a repetir la lógica del puente: el lunes 7 como día no laborable se encadena con el martes 8 de la Inmaculada Concepción, lo que genera otro fin de semana extralargo sobre el cierre del año.

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