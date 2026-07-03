Fundación Sí advirtió que cada vez más jóvenes y familias caen en situación de calle: las causas detrás del fenómeno

Fundación Sí advirtió que la ola de frío polar agrava la situación de calle de personas sin hogar en la Argentina

Las temperaturas más bajas del año afectan a gran parte del país. En este contexto, cientos de personas sin hogar enfrentan condiciones extremas. La ola de frío polar registró valores por debajo de cero grados y generó alertas meteorológicas en diversas zonas de Argentina. Organizaciones civiles advierten sobre el impacto de este fenómeno en quienes duermen en la calle, sin acceso a refugios adecuados ni protección frente a las bajas temperaturas.

Manu Lozano, director de Fundación Sí, detalló que el frío extremo deja en evidencia la realidad de quienes no tienen un lugar donde resguardarse. “Cuando pasan estas situaciones, se habla mucho de los cortes de gas y de si va a haber gas en las casas. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene una casa?”, señaló Lozano en diálogo con Infobae en Vivo.

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El referente social describió que muchas personas duermen en la vereda, cubiertas apenas con diarios o mantas recogidas en la calle. “Es una situación muy triste y muy cruel. Hay muchísimas personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires”, afirmó. Lozano remarcó que esta problemática se vuelve aún más grave durante los días de frío intenso.

Según explicó Lozano, la Fundación Sí recorre las calles de la ciudad los 365 días del año. Voluntarios entregan abrigos, comidas y brindan acompañamiento a quienes viven en la intemperie. La demanda de ayuda aumenta en los días de temperaturas extremas.

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Manu Lozano señaló que en la ciudad de Buenos Aires crecen los casos de personas que duermen en la calle sin refugio ante las bajas temperaturas

Transformación en el perfil de las personas en situación de calle

Lozano advirtió que la problemática se ha complejizado en los últimos años. “Cada vez son más jóvenes. El consumo antes era consecuencia de estar en la calle, ahora muchas veces es la causa”, explicó. La organización notó un cambio en el perfil: antes predominaban adultos mayores; hoy aparecen jóvenes y familias completas.

El referente destacó que muchas historias de personas en calle tienen en común experiencias de violencia, abandono o abuso desde la infancia. “Son personas golpeadas desde muy chicas, cuya estructura se fue rompiendo y se cortaron los vínculos sociales”, indicó Lozano. La reconstrucción es un proceso largo y requiere acompañamiento constante.

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El director de Fundación Sí subrayó que, en muchos casos, el consumo de sustancias y la ruptura de la red de contención familiar precipitan la caída en situación de calle. “Hubo una red que se fue cortando. Cuando ya toda esa red se cortó, volver a levantarse lleva tiempo”, resumió.

Dificultades para la reinserción social

El acceso a un trabajo formal o a una vivienda resulta muy difícil para quienes viven en calle. Lozano afirmó: “Generalmente no hay una sola causa, sino una multiplicidad. Todos tienen detrás una historia de dolor desgarrador”. Relató que muchas personas sufrieron abusos dentro del entorno familiar, lo que provoca quiebres emocionales y sociales difíciles de reparar.

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La mayoría de quienes llegan a la calle han atravesado varias etapas de crisis. “No es que hoy se quedan sin trabajo y mañana están durmiendo en la vereda. Es un proceso. Cuando ya no hay otro lugar donde caer, terminan en calle”, explicó Lozano. La recuperación implica trabajar sobre las causas profundas y reconstruir la autoestima.

La Fundación Sí informó que recorre las calles los 365 días del año y que la demanda de ayuda aumenta durante el frío extremo (Franco Fafasuil)

Lozano agregó que el acompañamiento voluntario, personalizado y sostenido en el tiempo es clave para generar pequeños cambios. “Nadie elige dormir en la calle. Hay que dejarlo claro”, sostuvo. La Fundación Sí promueve el acompañamiento artesanal, adaptado a cada historia y necesidad.

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Cambios en los patrones de consumo y aparición de nuevos perfiles

El referente social advirtió sobre la aparición de consumos problemáticos como factor de ingreso a la calle, en contraste con el pasado, cuando el consumo solía ser consecuencia. Según Lozano, ahora se observan jóvenes que pierden sus vínculos familiares por el consumo y terminan en situación de calle.

La organización también detectó la llegada de familias enteras y personas con empleo formal que solicitan ayuda para necesidades básicas. “Empezás a ver pedidos que antes era raro que llegaran, de gente que nunca antes había pedido ayuda”, explicó Lozano. Los pedidos incluyen desde alimentos hasta elementos para recién nacidos.

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El aumento de los costos en transporte provocó que algunas personas que trabajan en la ciudad de Buenos Aires decidan dormir algunos días en la calle para evitar viajes diarios desde el conurbano. Lozano confirmó que este fenómeno existe y afecta principalmente a quienes no pueden sostener el gasto de traslados.

Limitaciones de las políticas públicas y rol de las organizaciones sociales

Por otra parte, Lozano aseguró que las políticas públicas actuales no resultan suficientes para abordar la problemática. “Se requiere tanto acompañamiento, tanto recurso humano. La reinserción se sostiene en el tiempo solo si hay un acompañamiento artesanal”, afirmó.

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La Fundación Sí cuenta con tres mil voluntarios en todo el país, pero enfrenta limitaciones por la crisis económica y la disminución del tiempo libre de quienes colaboran. Lozano invitó a la sociedad a involucrarse como voluntarios. “Cuantos más somos, más posibilidades tenemos de llegar a mayor cantidad de personas”.

El abordaje de la situación de calle requiere intervenciones individualizadas y sostenidas. “El que se suma creyendo que en poco tiempo logrará que alguien salga de la calle se frustra rápidamente. Es acompañar la historia y respetar los tiempos de cada persona”, concluyó Lozano.

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