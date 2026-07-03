Mendoza: investigan un geriátrico clandestino por la muerte de un jubilado de 79 años tras un corte de luz

El hospital donde murió el hombre

La muerte de un hombre de 79 años en un geriátrico dio origen a una investigación por presunto abandono de persona en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió en la ciudad de Las Heras, cuando el hijo de la víctima trasladó a su padre al hospital local tras encontrarlo descompensado en el hogar donde residía.

Según supo Infobae, el hombre padecía EPOC y había sufrido una descompensación mientras se encontraba en el geriátrico. El relato del hijo aportó detalles que resultaron clave para la causa: explicó que cuando fue a buscar a su padre, notó que el lugar llevaba varias horas sin suministro eléctrico y que la falta de electricidad afectó el funcionamiento de los dispositivos médicos que el hombre utilizaba para el tratamiento de su enfermedad.

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También contó que, al ver la gravedad del estado de salud de su padre, decidió trasladarlo de inmediato al hospital, pero llegó al establecimiento ya sin signos vitales.

La intervención de las autoridades se activó tras la denuncia y la constatación del fallecimiento de la víctima. El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados, cuyo titular se trasladó al geriátrico para verificar las condiciones en que se encontraba el establecimiento y relevar la situación de los demás residentes.

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Durante la inspección, se comprobó que el lugar operaba sin habilitación oficial y en condiciones irregulares. Había más adultos mayores alojados, quienes permanecían en el lugar a pesar de la interrupción prolongada del suministro eléctrico.

Ante este escenario, se solicitó la presencia de personal del Ministerio de Salud provincial, que realizó un relevamiento de las personas alojadas en el geriátrico y dispuso medidas para su reubicación en instituciones habilitadas.

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En este contexto, la Justicia ordenó el arresto de la dueña del geriátrico, quien fue aprehendida en el mismo lugar tras el operativo.

La causa fue caratulada como abandono de persona seguido de muerte. Según fuentes judiciales, se evalúan las responsabilidades penales de quienes estaban a cargo del lugar y el cumplimiento de los protocolos de atención médica, así como la habilitación correspondiente del geriátrico.

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