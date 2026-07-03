Crimen y Justicia

Detuvieron a un periodista que abusó sexualmente de su expareja dentro de su departamento

Gabriel Hamilton, quien se desempeñaba en el Congreso de la Nación, fue condenado a cuatro años de prisión por el hecho. Ayer, la Justicia ordenó su captura

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Detuvieron a un periodista que abusó sexualmente de una expareja dentro de su departamento
Hamilton se desempeñaba como periodista parlamentario (Facebook)

Gustavo Gabriel Hamilton, periodista de 61 años, fue detenido en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires tras ser condenado a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de una expareja en la casa que compartían. El arresto se concretó en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF), la captura fue realizada este jueves por personal de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad. Estaba prófugo desde julio de 2024.

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Este medio pudo reconstruir que Hamilton trabajaba como periodista parlamentario en la Cámara de Diputados. También realizaba tareas radiales en la AM 1230, según consta en su perfil de LinkedIn.

En su sitio web personal, el periodista aseguraba ser también “diplomado universitario en Gestión Legislativa, sinólogo, historiador, artista plástico y pensador”.

“La lectura es el vehículo fundamental para la adquisición de cultura, entendida como el entramado de valores espirituales y afectivos que caracterizan a un pueblo. Al leer, asimilamos un conocimiento que trasciende lo informativo; desarrollando una dialéctica superior que refina nuestra capacidad comunicativa y nos permite decodificar la realidad con mayor agudeza”, sostenía en esa página web que utilizaba para promocionar sus libros.

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Detuvieron a un periodista que abusó sexualmente de una expareja dentro de su departamento
Hamilton estaba prófugo desde julio de 2024.

Entre ellos, figuraban títulos como El Despertar de la Razón, China se Levanta, Historia presidencial argentina y Sociedad discreta.

Las fuentes precisaron que el operativo se llevó a cabo en la avenida Asamblea y La Plata, tras la intervención de la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP), encabezada por Juan Pablo Bello y que funciona en el ámbito de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli.

Hamilton había sido condenado en octubre de 2023 por “abuso sexual gravemente ultrajante” por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1. En esa sentencia, fue hallado culpable del abuso ocurrido en marzo de 2012 en un departamento de Balvanera donde convivía con su expareja.

De acuerdo con el fallo, el hecho se produjo mediando “violencia e intimidación”. La defensa presentó un recurso en el que cuestionó la verosimilitud del relato de la víctima y solicitó la absolución del acusado. Sin embargo, el 28 de junio de 2024, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo y confirmó la condena.

Detuvieron a un periodista que abusó sexualmente de una expareja dentro de su departamento
Fue arrestado en la esquina de las avenidas Asamblea y La Plata

Los camaristas Jorge Luis Rimondi, Gustavo Bruzzone y Mauro Divito consideraron en su resolución que el consumo de estupefacientes o el padecimiento de ataques de pánico —argumentos utilizados por la defensa para cuestionar el testimonio de la víctima— “no son circunstancias que impidan a la testigo declarar lo que vivió”.

“Al contrario, esos indicadores de vulnerabilidad son barreras que la víctima superó para poder exponer los hechos que la damnificaron”, concluyeron.

Cómo fue la captura

El 3 de julio de 2024, el tribunal dispuso la detención del condenado a solicitud del Ministerio Público Fiscal. Nueve días más tarde, la Fiscalía General Nº1 requirió la intervención de la SeCap de la UFECRI para localizar a Hamilton. Durante el operativo, la SeCap pidió al Registro Nacional de las Personas, así como a organismos y compañías telefónicas, la provisión de datos personales vinculados al prófugo y consultó diferentes bases de datos. Paralelamente, se analizaron perfiles en redes sociales asociados al condenado, donde se identificó su labor como periodista enfocado en temas parlamentarios.

Luego de comparar la información obtenida y de efectuar allanamientos en domicilios relacionados con Hamilton, finalmente el individuo fue arrestado en la esquina de las avenidas Asamblea y La Plata y permanece a disposición de la Justicia.

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