Sociedad

Imprudencia, choque y milagro: un camión embistió a un auto estacionado y una beba de un año salió despedida hacia el asfalto

El vehículo de carga circulaba por Reconquista, Santa Fe, con una puerta trasera suelta, con la cual impactó contra el coche. La menor sufrió un traumatismo de cráneo y permanece internada en observación, fuera de peligro

Guardar
Google icon
El vehículo de carga impactó al coche con una puerta que se llevaba suelta y la menor salvó su vida de milagro

Un siniestro vial ocurrido el jueves a la tarde en Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, pudo haber tenido consecuencias fatales. Un camión volcador perteneciente a la municipalidad local circulaba con el portón trasero abierto y enganchó a un Fiat Siena estacionado frente a un comercio. La violencia del impacto fue tal que una beba de un año, llamada Magnolia, salió despedida del habitáculo y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Lo que siguió a ese instante quedó grabado en las cámaras de videovigilancia del lugar. El padre de la niña, Enzo, relató a Aire de Santa Fe el momento exacto en que su vida se detuvo: “Fueron milésimas de segundo. Sentí el golpe y cuando levanté la mirada vi que mi hija salía despedida. La vi caer sobre el asfalto y salí corriendo”. La pequeña aterrizó a varios metros del vehículo, sobre el pavimento.

PUBLICIDAD

El desenlace, contra todo pronóstico, fue favorable. Magnolia fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Reconquista, donde recibió atención médica y quedó internada en observación con diagnóstico de traumatismo de cráneo leve. Su evolución es favorable y su estado general no reviste gravedad. Horas después del ingreso, según informó Aire de Santa Fe, la niña recibió el alta médica.

El accidente se produjo cerca de las 18.12 del jueves en la intersección de calle 47 y Lucas Funes. Un camión Iveco municipal, conducido por un hombre de 49 años, colisionó contra el Fiat Siena en el que viajaban Enzo, de 27 años, una mujer de 53 años y la pequeña. Se habían detenido al costado del camino y el hombre se hallaba fuera del vehículo al momento del incidente.

PUBLICIDAD

Tal como se puede observar en el video que acompaña esta nota, el portón trasero del rodado de carga se encontraba suelto, enganchó al automóvil estacionado y provocó que el coche girara de forma brusca, con la fuerza suficiente para expulsar a la beba.

Vista aérea de una calle con dos automóviles blancos y un camión. Uno de los autos tiene una puerta abierta junto a una valla. Se observan edificios y árboles
La beba quedó internada en observación, aunque fuera de peligro

La mujer de 53 años que también ocupaba el Fiat Siena no fue trasladada al hospital, pero sí requirió asistencia en el lugar. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) la atendió en el sitio del siniestro a raíz del estado de shock que presentaba tras el impacto.

Las autoridades realizaron tests de alcoholemia a ambos conductores una vez controlada la situación. Los resultados de las pruebas fueron negativos en los dos casos. La Policía continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias exactas del choque y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El padre de Magnolia, en declaraciones a Aire de Santa Fe, cuestionó de forma directa la versión que habría dado el conductor del camión municipal. Según Enzo, el chofer atribuyó el siniestro al paso por un lomo de burro. "Eso es totalmente mentira. Si miran el video, él venía con el vidrio tapado por una cortina y no veía nada“, afirmó.

Además, advirtió que las consecuencias del hecho podrían haber sido mucho más graves: ”Gracias a Dios la nena está bien, pero si en vez del auto había una moto o un peatón, hoy estaríamos hablando de una tragedia“, sostuvo.

Enzo también confirmó que iniciará acciones legales contra el conductor del vehículo de carga.

Un niño de cinco años se cayó de un tractor, fue arrollado y murió

Tragedia en Santa Fe: un niño de 5 años murió al caer de un tractor
Las autoridades de la Unidad Regional XIX y IX realizaron peritajes en el lugar y coordinaron las actuaciones judiciales

La pequeña localidad de Golondrina, ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, se vio sacudida por un trágico accidente que provocó la muerte de un niño de 5 años en un campo rural.

El domingo 1 de febrero de este año, Beltrán Galeano Villalba se encontraba sobre un tractor junto a su padre en el kilómetro 28 de esa zona. El desenlace fatal se produjo cuando, por motivos que aún se investigan, el menor cayó al suelo y fue arrollado por la maquinaria agrícola, pese al intento desesperado de su padre por evitarlo, de acuerdo con la información del medio local Reconquista Hoy.

El impacto de la noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. El niño fue trasladado de urgencia al SAMCO de Villa Ana, donde ingresó alrededor de las 19 sin signos vitales. El médico de turno constató el fallecimiento y, ante la gravedad de la situación, avisó a las autoridades pertinentes para que se realizaran las diligencias legales obligatorias.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoReconquistaSanta FeÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mendoza: investigan un geriátrico clandestino por la muerte de un jubilado de 79 años tras un corte de luz

Ocurrió en la localidad de Las Heras. La víctima sufría EPOC y la falta de electricidad afectó el funcionamiento de los dispositivos médicos que necesitaba para su tratamiento. Detuvieron a la dueña del lugar

Mendoza: investigan un geriátrico clandestino por la muerte de un jubilado de 79 años tras un corte de luz

Los próximos 20 años definirán el futuro de la Argentina: el desafío del cambio demográfico

En apenas una década, los nacimientos se redujeron casi a la mitad. Rafael Rofman y Carola della Paolera analizan por qué el fenómeno obliga a tomar decisiones que marcarán las próximas décadas

Los próximos 20 años definirán el futuro de la Argentina: el desafío del cambio demográfico

Detuvieron a un periodista que abusó sexualmente de su expareja dentro de su departamento

Gabriel Hamilton, quien se desempeñaba en el Congreso de la Nación, fue condenado a cuatro años de prisión por el hecho. Ayer, la Justicia ordenó su captura

Detuvieron a un periodista que abusó sexualmente de su expareja dentro de su departamento

Cuándo cae el fin de semana XXL de julio 2026

El calendario oficial prevé un bloque de descanso extendido en el séptimo mes del año, combinando jornadas de distinto régimen y generando expectativas en el sector turístico y laboral

Cuándo cae el fin de semana XXL de julio 2026

Fundación Sí advirtió que cada vez más jóvenes y familias caen en situación de calle: las causas detrás del fenómeno

En medio de la ola de frío polar, Manu Lozano advirtió que crecen los casos de jóvenes y familias que viven en la calle. El director de Fundación Sí explicó cómo cambiaron las causas que llevan a esa situación

Fundación Sí advirtió que cada vez más jóvenes y familias caen en situación de calle: las causas detrás del fenómeno

DEPORTES

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los oceánicos igualaron el partido

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los oceánicos igualaron el partido

La inesperada declaración del director de Alpine que sembró incertidumbre en el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

“Día difícil”: la angustia de Franco Colapinto tras terminar 14° en la clasificación de la Sprint del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

TELESHOW

Evangelina Anderson deslumbró con una sesión de fotos en bikini y un guiño para la Selección: “Siempre alentando”

Evangelina Anderson deslumbró con una sesión de fotos en bikini y un guiño para la Selección: “Siempre alentando”

El baby shower íntimo de Sofía Aldrey cada vez más alejada del ruido mediático: “Todo desborda de amor”

El sentido mensaje de Franco Torchia por la muerte de su padre: “Necesitás descansar mucho”

El apasionado reencuentro de Sofía Jujuy con su novio tras una semana de críticas: “Se me va a salir el corazón”

Moria Casán reveló su llamativa cábala para ver los partidos de la Selección: “No me banco el sufrimiento”

INFOBAE AMÉRICA

La película “Minions and Monsters” recauda más de USD 14 millones en su primer día y supera las expectativas

La película “Minions and Monsters” recauda más de USD 14 millones en su primer día y supera las expectativas

La otra realidad de Cabo Verde: así el rival de Argentina en el Mundial busca una revolución tecnológica silenciosa

Estados Unidos registra la tasa de mortalidad más baja de su historia y estas son las razones

El Gobierno de Guatemala anuncia la compra de 300 buses eléctricos en 2027 para reorganizar la movilidad del área metropolitana

El presidente Bernardo Arévalo ratifica el convenio marco de cooperación entre Guatemala y Panamá