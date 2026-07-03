Imprudencia, choque y milagro: un camión embistió a un auto estacionado y una beba de un año salió despedida hacia el asfalto

El vehículo de carga impactó al coche con una puerta que se llevaba suelta y la menor salvó su vida de milagro

Un siniestro vial ocurrido el jueves a la tarde en Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, pudo haber tenido consecuencias fatales. Un camión volcador perteneciente a la municipalidad local circulaba con el portón trasero abierto y enganchó a un Fiat Siena estacionado frente a un comercio. La violencia del impacto fue tal que una beba de un año, llamada Magnolia, salió despedida del habitáculo y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Lo que siguió a ese instante quedó grabado en las cámaras de videovigilancia del lugar. El padre de la niña, Enzo, relató a Aire de Santa Fe el momento exacto en que su vida se detuvo: “Fueron milésimas de segundo. Sentí el golpe y cuando levanté la mirada vi que mi hija salía despedida. La vi caer sobre el asfalto y salí corriendo”. La pequeña aterrizó a varios metros del vehículo, sobre el pavimento.

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El desenlace, contra todo pronóstico, fue favorable. Magnolia fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Reconquista, donde recibió atención médica y quedó internada en observación con diagnóstico de traumatismo de cráneo leve. Su evolución es favorable y su estado general no reviste gravedad. Horas después del ingreso, según informó Aire de Santa Fe, la niña recibió el alta médica.

El accidente se produjo cerca de las 18.12 del jueves en la intersección de calle 47 y Lucas Funes. Un camión Iveco municipal, conducido por un hombre de 49 años, colisionó contra el Fiat Siena en el que viajaban Enzo, de 27 años, una mujer de 53 años y la pequeña. Se habían detenido al costado del camino y el hombre se hallaba fuera del vehículo al momento del incidente.

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Tal como se puede observar en el video que acompaña esta nota, el portón trasero del rodado de carga se encontraba suelto, enganchó al automóvil estacionado y provocó que el coche girara de forma brusca, con la fuerza suficiente para expulsar a la beba.

La beba quedó internada en observación, aunque fuera de peligro

La mujer de 53 años que también ocupaba el Fiat Siena no fue trasladada al hospital, pero sí requirió asistencia en el lugar. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) la atendió en el sitio del siniestro a raíz del estado de shock que presentaba tras el impacto.

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Las autoridades realizaron tests de alcoholemia a ambos conductores una vez controlada la situación. Los resultados de las pruebas fueron negativos en los dos casos. La Policía continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias exactas del choque y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El padre de Magnolia, en declaraciones a Aire de Santa Fe, cuestionó de forma directa la versión que habría dado el conductor del camión municipal. Según Enzo, el chofer atribuyó el siniestro al paso por un lomo de burro. "Eso es totalmente mentira. Si miran el video, él venía con el vidrio tapado por una cortina y no veía nada“, afirmó.

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Además, advirtió que las consecuencias del hecho podrían haber sido mucho más graves: ”Gracias a Dios la nena está bien, pero si en vez del auto había una moto o un peatón, hoy estaríamos hablando de una tragedia“, sostuvo.

Enzo también confirmó que iniciará acciones legales contra el conductor del vehículo de carga.

Un niño de cinco años se cayó de un tractor, fue arrollado y murió

Las autoridades de la Unidad Regional XIX y IX realizaron peritajes en el lugar y coordinaron las actuaciones judiciales

La pequeña localidad de Golondrina, ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, se vio sacudida por un trágico accidente que provocó la muerte de un niño de 5 años en un campo rural.

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El domingo 1 de febrero de este año, Beltrán Galeano Villalba se encontraba sobre un tractor junto a su padre en el kilómetro 28 de esa zona. El desenlace fatal se produjo cuando, por motivos que aún se investigan, el menor cayó al suelo y fue arrollado por la maquinaria agrícola, pese al intento desesperado de su padre por evitarlo, de acuerdo con la información del medio local Reconquista Hoy.

El impacto de la noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. El niño fue trasladado de urgencia al SAMCO de Villa Ana, donde ingresó alrededor de las 19 sin signos vitales. El médico de turno constató el fallecimiento y, ante la gravedad de la situación, avisó a las autoridades pertinentes para que se realizaran las diligencias legales obligatorias.

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