Sociedad

Tragedia en Santa Fe: un niño de cinco años que se cayó de un tractor, fue arrollado y murió

El menor iba en el vehículo junto a su padre cuando resbaló. Fue trasladado a un hospital, pero ingresó sin signos vitales

Guardar
Las autoridades de la Unidad
Las autoridades de la Unidad Regional XIX y IX realizaron peritajes en el lugar y coordinaron las actuaciones judiciales

La pequeña localidad de Golondrina, ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, se vio sacudida por un trágico accidente que provocó la muerte de un niño de 5 años en un campo rural.

Todo ocurrió el domingo pasado, cuando Beltrán Galeano Villalba se encontraba sobre un tractor junto a su padre en el kilómetro 28 de esa zona. El desenlace fatal se produjo cuando, por motivos que aún se investigan, el menor cayó al suelo y fue arrollado por la maquinaria agrícola, pese al intento desesperado de su padre por evitarlo, de acuerdo con la información del medio local Reconquista Hoy.

El impacto de la noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. El niño fue trasladado de urgencia al SAMCO de Villa Ana, donde ingresó alrededor de las 19:00 sin signos vitales. El médico de turno constató el fallecimiento y, ante la gravedad de la situación, avisó a las autoridades pertinentes para que se realizaran las diligencias legales obligatorias.

En el operativo trabajaron especialistas de la Unidad Regional XIX (Vera) y un médico policial de la Unidad Regional IX (Reconquista), quienes realizaron los peritajes técnicos en el lugar del hecho. Además, el Ministerio Público de la Acusación intervino para coordinar las actuaciones judiciales y determinar las circunstancias exactas del accidente, según precisaron ambos medios.

La familia de Beltrán Galeano Villalba reside en el área donde ocurrió el accidente. El niño tenía un hermano mellizo. Tras finalizar las tareas periciales, los restos del pequeño comenzaron a ser velados en la medianoche del mismo domingo en la sala velatoria de Villa Ana, según indicó Reconquista Hoy.

El sepelio se programó para el lunes 2 de febrero en el cementerio local, con la asistencia de familiares, vecinos y miembros de la comunidad educativa.

La comunidad educativa del Jardín N° 11, institución a la que asistía el niño, expresó su pesar y acompañamiento a la familia. En un mensaje difundido por la escuela, replicado por medios locales, manifestaron: “Con profundo respeto despedimos a nuestro alumno, Beltrán Galeano Villalba. Elevando una plegaria en su descanso eterno, y acompañando a la familia en este difícil momento”.

El hecho conmocionó a los habitantes de Golondrina, una localidad de pocos habitantes donde los lazos comunitarios son estrechos y las tragedias se sienten de manera colectiva. A raíz del accidente, tanto la policía como la justicia trabajan para esclarecer los detalles y evitar nuevos hechos de esta naturaleza, en tanto la comunidad sigue pendiente de la familia afectada y de las actuaciones legales en curso.

Un niño de 12 años murió tras ser atropellado por una camioneta

Otro trágico accidente en Mendoza:
Otro trágico accidente en Mendoza: un niño de 12 años murió tras ser atropellado por una camioneta en Tunuyán

Un niño de 12 años murió luego de ser arrollado por una camioneta mientras iba en bicicleta en Tunuyán, Mendoza.

El trágico accidente sucedió el miércoles alrededor de las 16:30 en la intersección de Aru Moisés y la ruta provincial 92. La víctima, identificada por las autoridades, transitaba en bicicleta y fue impactada por una camioneta manejada por un hombre de 58 años.

Según el portal mendocino El Sol, las circunstancias en las que ambos vehículos colisionaron aún están bajo investigación. Tras recibir la alerta al 911, personal de salud y efectivos policiales acudieron de inmediato, pero las heridas del menor eran tan graves que no pudieron salvarle la vida y su fallecimiento fue confirmado en el lugar.

La noticia provocó un considerable movimiento de agentes policiales y de emergencias, quienes realizaron tareas de preservación de la escena y análisis de la situación. Las primeras diligencias incluyeron la recolección de indicios, toma de medidas y localización de testigos.

La Fiscalía inició un expediente y ordenó pericias accidentológicas para esclarecer cómo ocurrió el choque y qué factores participaron. El conductor de la camioneta permanece bajo disposición judicial mientras la causa sigue avanzando.

Además, la Fiscalía ordenó el secuestro de los dos vehículos y la intervención de expertos que trabajaron en el lugar para aportar pruebas a la causa.

El expediente penal sigue abierto y las autoridades judiciales aguardan el desarrollo de las diligencias para decidir los próximos pasos según lo que arrojen las pericias técnicas y los testimonios.

Temas Relacionados

Santa FeGolondrinaAccidenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: el padre de la víctima declaró que el detenido lo llamó porque su hija “rompía todo”

M.A.G. quedó imputado por privación ilegal de la libertad agravada luego de negar el hecho y pedir una ampliación de la indagatoria porque no podía seguir con la audiencia

La muerte de Rocío Alvarito:

La Justicia de Santa Fe prohibió la difusión del video del crimen de Jeremías Monzón

El fallo impide la circulación total o parcial del material audiovisual y de cualquier audio relacionado con el caso. Este miércoles, habrá una audiencia en la que se analizarán posibles medidas para los dos menores de 14 años involucrados en el asesinato

La Justicia de Santa Fe

Una mujer de 80 años quedó atrapada en un ascensor en Rosario y los bomberos le salvaron la vida

Entre tres rescatistas lograron abrir la puerta. Se descompensó y un servicio de emergencias médicas tuvo que asistirla

Una mujer de 80 años

Locura en General Madariaga: una mujer le rompió con un martillo los vidrios a la camioneta de su ex pareja

Toda la secuencia quedó registrada por los vecinos en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El dueño del vehículo denunció a la agresora

Locura en General Madariaga: una

Cómo sigue la salud de los árbitros de La Pampa que protagonizaron un trágico accidente en la Ruta 3

Los tres hombres siguen internados en Caleta Olivia bajo observación médica tras el vuelco que sufrió la delegación el lunes y que dejó una víctima fatal

Cómo sigue la salud de
DEPORTES
Marco Trungelliti, el debut en

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

TELESHOW
Nicole Neumann y su crítica

Nicole Neumann y su crítica a los looks más impactantes de los Premios Grammy: “Es un montón”

Valeria Gastaldi recordaba a su padre cuando vivió una inesperada situación: “Es un mensaje”

Marixa Balli criticó a Luis Caputo por su frase acerca de que nunca compró ropa en Argentina: “Es ofensivo”

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

La discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro la casa nueva: “No estamos de acuerdo con nada”

INFOBAE AMÉRICA

Así es la suite en

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi

Manantiales ocultos, leyendas ancestrales y biodiversidad única: así son las Colinas de Chocolate de Filipinas

Sabotaje bajo el umbral de la guerra: la estrategia rusa que erosiona la confianza europea

El precio de Bitcoin cayó a su nivel más bajo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos

La OTAN comenzó la planificación de sus operaciones para reforzar el control en el Ártico