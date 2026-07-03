Kicillof les ofreció un aumento del 2,5% a los docentes y los gremios lo rechazaron

La negociación salarial docente en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo tras una reunión virtual de este viernes en la que el Gobierno bonaerense propuso un incremento del 2,5% para el mes de julio, a cobrarse con los haberes de agosto. La oferta fue considerada insuficiente por los gremios que forman parte del Frente de Unidad Docentes -SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y UDA-, que resolvieron no someterla a consulta de los trabajadores.

La reunión fue convocada a media mañana, de manera extraordinaria, para llevarse adelante en la tarde de hoy, tras el paro en las escuelas públicas que los gremios realizaron el martes y que, según los gremios, tuvo un 95% de acatamiento.

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La protesta pegó de lleno en la gestión, ya que fue la primera vez en seis años de la gestión de Kicillof que los docentes llevaron adelante una medida de fuerza de circunscripción netamente provincial. El 1 de marzo habían realizado un paro, pero que había sido de carácter nacional y con impacto en la provincia de Buenos Aires.

El argumento de la gestión de Kicillof es que las restricciones presupuestarias se deben a las consecuencias del modelo económico impulsado por Javier Milei. “No hay manera de hacer frente al costo de vida. A eso se suma el ahogamiento financiero a la provincia, que hace cada día más difícil dar una respuesta integral como estamos acostumbrados a dar. Pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar la negociación”, expresaron fuentes oficiales a este medio.

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Kicillof junto a la titular de Cultura y Educación, Flavia Terigi, inaugurando una escuela en Berazategui (foto: archivo)

El conflicto paritario se desarrolla en un clima de tensión. Los docentes bonaerenses realizaron un paro esta semana con un acatamiento del 95%, según los gremios. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, había señalado que “el grado de adhesión demuestra que el paro docente es contundente en toda la provincia”.

En declaraciones radiales, Olivera sostenía: “Esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial”. Respecto a la cuestión salarial, afirmó durante aquella jornada: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. La dirigente explicó que el objetivo de la FEB es lograr un aumento “por encima del IPC, ya que la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador”.

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El reclamo por la violencia en las escuelas

Olivera también reiteró el reclamo por la restitución del FONID, eliminado por el Gobierno nacional. Había pedido“una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial con la Provincia para recomponer los salarios docentes”. Demanda que se suplió este viernes por la tarde.

La situación en las escuelas se ve agravada por la violencia. “Entran los padres, golpean a los docentes, los alumnos también. El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”, advirtió Olivera. La dirigente detalló: “En las últimas dos semanas registramos seis o siete casos de violencia graves en los distritos. Es un flagelo que requiere un abordaje multisectorial”.

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Olivera recordó que, aunque la provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia, “no está dando resultados” y remarcó la necesidad de implementar herramientas ya acordadas y aplicar la legislación vigente para que estos delitos sean penalizados.

El martes hubo paro docente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos que remarcaron desde el Gobierno bonaerense, ante la consulta de este medio, es el impacto que la crisis económica genera en la convivencia escolar. “El tema de la violencia está cada día más complejo porque cuando apremia la situación económica, se descarga en situaciones inesperadas”, reconocieron voceros oficiales en diálogo con Infobae.

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La reunión paritaria pasó a cuarto intermedio, sin fecha ni hora confirmadas para reanudarse. El Ejecutivo provincial se comprometió a continuar el diálogo y analizar alternativas que permitan acercar posiciones con los gremios.