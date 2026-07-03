Ecuador: asesinaron a un trabajador del Municipio de Manta en pleno centro de la ciudad

El sicariato sucedió cerca del Municipio. (Medios Ediasa)

El asesinato de un funcionario de la Alcaldía de Manta a pocos metros del edificio municipal volvió a poner a esa ciudad costera en el centro de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. La tarde del jueves 2 de julio de 2026, Christian Rafael Cantos Párraga, analista de la Dirección de Tecnologías de la Información del cabildo mantense, fue atacado a tiros cuando llegaba a su lugar de trabajo, en un hecho que ocurrió a plena luz del día y frente a decenas de personas que transitaban por el centro de la ciudad. El crimen provocó una inmediata movilización policial y generó conmoción entre funcionarios municipales y ciudadanos que se encontraban en los alrededores.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional y las primeras investigaciones, el ataque ocurrió aproximadamente a las 15:05. Cantos conducía una camioneta blanca cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Los atacantes abrieron fuego de manera reiterada contra el vehículo. La víctima intentó escapar, pero cayó sobre la calzada debido a la gravedad de las heridas y falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

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Tras el atentado, agentes policiales acordonaron el perímetro para permitir el trabajo de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased). En la escena fueron levantados cerca de 30 indicios balísticos, los cuales serán sometidos a pericias para determinar el tipo de armamento utilizado y establecer posibles vínculos con otros hechos violentos registrados en la provincia de Manabí.

Uno de los atentados recientes en el Puerto de Manta.

Las primeras diligencias permitieron establecer que Christian Cantos no registraba antecedentes penales ni procesos judiciales pendientes. Las autoridades señalaron que una de las hipótesis iniciales apunta a que los responsables habrían seguido previamente los movimientos de la víctima antes de ejecutar el ataque, por lo que la investigación busca reconstruir su rutina, revisar grabaciones de cámaras de videovigilancia y establecer si existieron amenazas previas o algún móvil relacionado con su actividad personal o profesional.

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El Municipio de Manta lamentó públicamente el fallecimiento del funcionario mediante un comunicado difundido pocas horas después del crimen. La administración municipal expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Cantos y destacó su trayectoria dentro de la institución. Asimismo, manifestó su confianza en que las autoridades judiciales y policiales esclarezcan el caso e identifiquen a los responsables.

Registros oficiales muestran que Christian Cantos formaba parte del Municipio de Manta desde 2017. Durante varios años desempeñó funciones en el área tecnológica y, entre 2020 y 2024, ejerció como director encargado de Desarrollo, Innovación e Infraestructura Tecnológica. Al momento de su muerte trabajaba como analista de la Dirección de Tecnologías de la Información, participando en procesos relacionados con los sistemas informáticos de la administración municipal.

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El crimen obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad en el centro de Manta. Varias calles permanecieron cerradas mientras los equipos especializados realizaban el levantamiento del cadáver y recopilaban evidencias. La circulación vehicular y peatonal fue restringida durante varias horas debido a la cercanía del ataque con el edificio del cabildo y otras dependencias públicas.

Hasta el 3 de julio de 2026, la Policía Nacional no había informado sobre personas detenidas ni había confirmado un móvil para el asesinato. Los investigadores mantienen abiertas varias líneas de indagación y continúan recopilando testimonios de testigos, además del análisis de videos obtenidos de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona donde ocurrió el atentado.

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El asesinato ocurre en un contexto de persistente violencia en Manabí, una de las provincias más afectadas por la disputa entre organizaciones criminales. Durante los primeros meses de 2026, la provincia ha registrado centenares de muertes violentas, mientras que el distrito Manta concentra una parte significativa de esos homicidios, de acuerdo con cifras oficiales difundidas por las autoridades de seguridad.

El caso también se suma a otros hechos de alto impacto registrados recientemente en la ciudad, donde funcionarios públicos, operadores de justicia y ciudadanos han sido víctimas de ataques armados. La sucesión de estos episodios ha incrementado la preocupación por las condiciones de seguridad en uno de los principales puertos del país y por la capacidad de las estructuras criminales para ejecutar atentados en zonas de alta circulación y presencia institucional.

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Desde hace un par de años, Manta fue catalogada como uno de los hubs para lavado de capitales de las mafias.