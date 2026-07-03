Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

La experiencia de más de tres años de guerra convierte a Trophy Lab en un recurso estratégico con valor tecnológico, económico y geopolítico para Ucrania

Ucrania decidió convertir uno de los activos más valiosos acumulados durante más de tres años de guerra en una nueva herramienta de cooperación con sus aliados. A través de Trophy Lab (trophylab.mod.gov.ua), una plataforma digital de acceso restringido, el gobierno ucraniano comenzó a compartir información técnica sobre más de un centenar de sistemas de armas rusos para facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías de defensa por parte de empresas occidentales.

La iniciativa reúne datos obtenidos a partir de armamento capturado en el campo de batalla, componentes recuperados tras ataques, equipos de guerra electrónica y otras operaciones de inteligencia. El objetivo es reducir el tiempo que demandaría a un fabricante analizar por cuenta propia esos sistemas y acelerar el desarrollo de contramedidas frente al arsenal ruso.

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En su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont sostuvo que la plataforma refleja una de las principales fortalezas que Ucrania desarrolló desde el comienzo de la invasión rusa. “Ucrania ha demostrado una y otra vez ser increíblemente hábil para capitalizar oportunidades”, afirmó, al señalar que el país logró compensar parte de la superioridad militar de Moscú mediante innovación, inteligencia y adaptación tecnológica.

Trophy Lab es una plataforma de acceso restringido con la que Ucrania comparte información técnica sobre más de un centenar de sistemas de armas rusos (Infobae en Vivo)

Cómo funciona Trophy Lab

Según explicó Serbin Pont, Trophy Lab funciona como “un portal estatal accesible online para que, si sos fabricante de armamento y podés demostrar que pertenecés a un país aliado de Ucrania o al bloque occidental, puedas acceder a toda la información que Ucrania fue recopilando para desarrollar contramedidas”.

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La plataforma concentra información obtenida a partir del análisis de armamento ruso capturado o recuperado durante la guerra y la pone a disposición de desarrolladores autorizados.

Ese conocimiento es el resultado de años de trabajo sobre el terreno. “Un día capturaban un tanque, otro día obtenían componentes de un misil antiaéreo o los planos de un vehículo de guerra electrónica. Ahora que entiendo cómo funcionan las armas del enemigo, tengo las herramientas para desarrollar la contramedida”, resumió el analista, al describir cómo Ucrania fue transformando cada hallazgo en inteligencia útil para sus aliados.

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El acceso a Trophy Lab exige que los fabricantes de armamento demuestren que pertenecen al ecosistema de defensa occidental o a un país aliado de Ucrania (Infobae en Vivo)

Como ejemplo, mencionó los drones Shahed, de diseño iraní y utilizados masivamente por Rusia. Para desarrollar sistemas capaces de interceptarlos, explicó, es indispensable conocer en detalle sus características. “Necesito saber cómo funciona el dron, cuáles son sus puntos vulnerables, qué sistemas electrónicos tiene a bordo, cuál es el alcance, cuál es la altura de crucero promedio y cómo se guía hasta el blanco”, señaló. Ese nivel de información permite reducir tiempos de investigación y acelerar el desarrollo de soluciones específicas frente a ese tipo de amenazas.

El acceso a la plataforma, sin embargo, no es abierto. “Tenés que demostrar que estás dentro del ecosistema de defensa occidental”, precisó Serbin Pont. Una vez superado ese proceso de validación, las empresas pueden consultar la totalidad de la información disponible porque, según explicó, “ellos quieren fomentar el desarrollo tecnológico en base a esto”.

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La plataforma Trophy Lab busca acelerar el desarrollo de contramedidas al arsenal ruso por parte de fabricantes de países aliados y empresas occidentales (Infobae en Vivo)

Una apuesta tecnológica con impacto estratégico

Para Serbin Pont, Trophy Lab no solo representa una herramienta de intercambio de inteligencia, sino también una forma de simplificar la cooperación entre Ucrania y la industria de defensa occidental. En lugar de que cada empresa deba gestionar individualmente el acceso a información sensible ante el Ministerio de Defensa ucraniano, la plataforma centraliza ese conocimiento y agiliza el proceso. “La empresa se ahorra tiempo y esfuerzo recopilando inteligencia, mientras Ucrania obtiene recursos”, explicó.

El especialista sostuvo que el beneficio también alcanza a los países aliados, que pueden acelerar el desarrollo y la validación de nuevas tecnologías a partir de información obtenida directamente en el campo de batalla. “Estados Unidos y Europa pueden probar nuevas armas en el mejor campo de batalla actual: Ucrania”, sintetizó, al destacar el valor que tiene la experiencia acumulada por Kiev desde el inicio de la invasión rusa.

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Más allá del plano militar, el analista consideró que la iniciativa forma parte de una estrategia política y comunicacional más amplia. “Los ucranianos han sido muy hábiles en el frente comunicativo porque tienen varias cosas que hacer: desgastar a Rusia, transmitirle a su población que todavía tienen posibilidades de resistir y seguir movilizando miles de millones de dólares de apoyo de Europa y de Estados Unidos”, afirmó.

El gobierno de Kiev reúne en Trophy Lab datos de armamento capturado, componentes recuperados y equipos de guerra electrónica obtenidos en la guerra con Rusia (EFE)

En ese contexto, Ucrania también busca consolidarse como un actor cada vez más relevante dentro del mercado internacional de defensa. Serbin Pont recordó que especialistas ucranianos participaron en el análisis de drones iraníes utilizados en otros escenarios de conflicto y sostuvo que el país pretende convertir ese conocimiento en una ventaja competitiva. “Tenían el know how y la tecnología. Dijeron: ‘Esta es la nuestra’. Hacia ahí apuntan: seguir posicionándose en el mercado internacional para financiarse", señaló.

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Para el analista, Trophy Lab resume esa transformación. La experiencia acumulada durante más de tres años de guerra deja de ser únicamente una ventaja militar para convertirse también en un recurso estratégico con valor tecnológico, económico y geopolítico. “Yo tengo toda esta información y la voy a compartir. Se la doy a cualquiera para que desarrolle armas capaces de destruirte. Ese es el mensaje de fondo”, concluyó.

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