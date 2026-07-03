Deportes

Rafael Santos Borré se realizó la revisión médica y palpitó su vuelta a River Plate: “Vengo más completo”

El colombiano tendrá su segundo ciclo en el club de Núñez luego de su paso por Europa y Brasil

Guardar
Google icon

Rafael Santos Borré inició este jueves su regreso a River Plate con la revisión médica en la Clínica Rossi de Buenos Aires, paso previo a la firma de un contrato que lo ligará al club de Núñez hasta diciembre de 2028. El acuerdo entre River y el Inter de Porto Alegre quedó cerrado por 2,5 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero colombiano de 30 años.

El retorno pone fin a cinco años de ausencia desde que Borré se marchó en 2021. Aquella salida fue lamentada por gran parte de la hinchada, dado el peso que el colombiano había tenido durante la era Marcelo Gallardo: 149 partidos, 55 goles y 18 asistencias, con un rol central en la conquista de la Copa Libertadores 2018, además de dos Copas Argentina y dos Supercopas Argentinas. La única mancha de aquel ciclo fue haberse perdido la final de Madrid ante Boca por acumulación de amarillas.

PUBLICIDAD

Tras la revisión médica, Borré habló ante la prensa y no ocultó la ilusión que le genera el regreso. “Yo creo que eso es algo muy lindo y, bueno, con la ilusión gigante de poder seguir consiguiendo alegrías y seguir logrando grandes cosas para un club tan grande y tan gigante como River”, afirmó. También subrayó el crecimiento que experimentó desde su partida: “Cuando me fui de aquí era muy chico y me faltaba conocer mucho del fútbol mundial. Hoy en día creo que vengo un poco más completo y eso me permite poder llegar, Dios mediante, a aportarle mucho al equipo.”

El delantero colombiano Rafael Santos Borré estaría buscando salir del Eintracht Frankfurt y su antiguo club, River Plate, le tendría las puertas abiertas. Imagen: Reuters.
Rafael Santos Borré volverá a River (Reuters)

El paso por Europa y Brasil dejó una marca concreta en su juego. “Me dio muchísima más personalidad dentro del campo, con una visión diferente del juego y de los espacios”, señaló el atacante, que acumula en toda su carrera 501 partidos y 138 goles. Tras salir de River, brilló en el Eintracht Frankfurt, donde ganó la Europa League 2022, tuvo un paso por el Werder Bremen y luego regresó a Sudamérica con el Inter de Porto Alegre, donde disputó 100 partidos y convirtió 28 goles.

PUBLICIDAD

La figura del entrenador Eduardo Coudet también pesó en la decisión. “El Chacho es un entrenador que es muy competitivo, que le gusta ganar, que le gusta imponerse y yo creo que eso fue importante también para tomar la decisión de venir“, explicó Borré. El plantel de River se encuentra actualmente en pretemporada en Alicante, por lo que el colombiano aguardará en Buenos Aires el regreso del grupo antes de incorporarse a los trabajos.

El reencuentro con ex compañeros sumó otro ingrediente al regreso. “Es algo muy lindo, es muy especial reencontrarme con grandes amigos, con personas con las que compartimos momentos de mucha alegría y de mucha felicidad”, comentó. Y cerró con un mensaje para la hinchada: “Al hincha de River, siempre agradecimiento total por todo el cariño. Que esperen de mí muchísimo compromiso, las mismas ganas y la misma actitud de la primera vez que vine.”

El historial del colombiano en distintos clubes da cuenta de una trayectoria consistente: 26 goles en 63 partidos con el Deportivo Cali, 4 en 30 con el Villarreal, 15 en 92 con el Eintracht Frankfurt, 4 en 19 con el Werder Bremen y 28 en 100 con el Inter de Porto Alegre. Con la Selección Colombia suma 44 partidos y 6 goles entre 2019 y 2025.

Temas Relacionados

Rafael Santos BorréRiver Platedeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: empezó el partido

Los Socceroos y los Faraones se miden en Dallas por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Su rival saldrá del cruce entre la selección argentina y Cabo Verde

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: empezó el partido

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

El delantero español atrajo todas las miradas al aparecer en el SoFi Stadium con una joya exclusiva inspirada en Batman y su barrio Rocafonda

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Lionel Messi y el combinado albiceleste buscarán doblegar a los africanos para avanzar a los octavos de final

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Día difícil”: la angustia de Franco Colapinto tras terminar 14° en la clasificación de la Sprint del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

El piloto argentino lamentó el rendimiento de su Alpine en el trazado de Silverstone: “No era nada estable”

“Día difícil”: la angustia de Franco Colapinto tras terminar 14° en la clasificación de la Sprint del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Facundo Díaz Acosta avanzó a semis en Milán y Guido Justo irá por un lugar en la final de Brasov

Los argentinos buscan un nuevo título en el Challenger Tour. En Italia, Francisco Comesaña tuvo un match point a favor y finalmente perdió

Facundo Díaz Acosta avanzó a semis en Milán y Guido Justo irá por un lugar en la final de Brasov

DEPORTES

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: empezó el partido

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: empezó el partido

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Lamine Yamal luce cadena de Batman durante el juego de España vs Austria: este es el precio de la extraordinaria joya

“Día difícil”: la angustia de Franco Colapinto tras terminar 14° en la clasificación de la Sprint del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Facundo Díaz Acosta avanzó a semis en Milán y Guido Justo irá por un lugar en la final de Brasov

TELESHOW

El sentido mensaje de Franco Torchia por la muerte de su padre: “Necesitás descansar mucho”

El sentido mensaje de Franco Torchia por la muerte de su padre: “Necesitás descansar mucho”

El apasionado reencuentro de Sofía Jujuy con su novio tras una semana de críticas: “Se me va a salir el corazón”

Moria Casán reveló su llamativa cábala para ver los partidos de la Selección: “No me banco el sufrimiento”

Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

INFOBAE AMÉRICA

El riesgo de sufrir alergia a la carne roja por garrapatas sería mayor de lo que se creía, según un estudio

El riesgo de sufrir alergia a la carne roja por garrapatas sería mayor de lo que se creía, según un estudio

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Un avión con 50 toneladas de donaciones partió desde Ecuador para los afectados por el terremoto en Venezuela

Ecuador: asesinaron a un trabajador del Municipio de Manta en pleno centro de la ciudad

Retiran más de 650,000 bolsas de papas fritas por riesgo de salmonella y emiten una alerta de máxima gravedad