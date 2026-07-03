Rafael Santos Borré se realizó la revisión médica y palpitó su vuelta a River Plate: “Vengo más completo”

Rafael Santos Borré inició este jueves su regreso a River Plate con la revisión médica en la Clínica Rossi de Buenos Aires, paso previo a la firma de un contrato que lo ligará al club de Núñez hasta diciembre de 2028. El acuerdo entre River y el Inter de Porto Alegre quedó cerrado por 2,5 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero colombiano de 30 años.

El retorno pone fin a cinco años de ausencia desde que Borré se marchó en 2021. Aquella salida fue lamentada por gran parte de la hinchada, dado el peso que el colombiano había tenido durante la era Marcelo Gallardo: 149 partidos, 55 goles y 18 asistencias, con un rol central en la conquista de la Copa Libertadores 2018, además de dos Copas Argentina y dos Supercopas Argentinas. La única mancha de aquel ciclo fue haberse perdido la final de Madrid ante Boca por acumulación de amarillas.

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Tras la revisión médica, Borré habló ante la prensa y no ocultó la ilusión que le genera el regreso. “Yo creo que eso es algo muy lindo y, bueno, con la ilusión gigante de poder seguir consiguiendo alegrías y seguir logrando grandes cosas para un club tan grande y tan gigante como River”, afirmó. También subrayó el crecimiento que experimentó desde su partida: “Cuando me fui de aquí era muy chico y me faltaba conocer mucho del fútbol mundial. Hoy en día creo que vengo un poco más completo y eso me permite poder llegar, Dios mediante, a aportarle mucho al equipo.”

Rafael Santos Borré volverá a River (Reuters)

El paso por Europa y Brasil dejó una marca concreta en su juego. “Me dio muchísima más personalidad dentro del campo, con una visión diferente del juego y de los espacios”, señaló el atacante, que acumula en toda su carrera 501 partidos y 138 goles. Tras salir de River, brilló en el Eintracht Frankfurt, donde ganó la Europa League 2022, tuvo un paso por el Werder Bremen y luego regresó a Sudamérica con el Inter de Porto Alegre, donde disputó 100 partidos y convirtió 28 goles.

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La figura del entrenador Eduardo Coudet también pesó en la decisión. “El Chacho es un entrenador que es muy competitivo, que le gusta ganar, que le gusta imponerse y yo creo que eso fue importante también para tomar la decisión de venir“, explicó Borré. El plantel de River se encuentra actualmente en pretemporada en Alicante, por lo que el colombiano aguardará en Buenos Aires el regreso del grupo antes de incorporarse a los trabajos.

El reencuentro con ex compañeros sumó otro ingrediente al regreso. “Es algo muy lindo, es muy especial reencontrarme con grandes amigos, con personas con las que compartimos momentos de mucha alegría y de mucha felicidad”, comentó. Y cerró con un mensaje para la hinchada: “Al hincha de River, siempre agradecimiento total por todo el cariño. Que esperen de mí muchísimo compromiso, las mismas ganas y la misma actitud de la primera vez que vine.”

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El historial del colombiano en distintos clubes da cuenta de una trayectoria consistente: 26 goles en 63 partidos con el Deportivo Cali, 4 en 30 con el Villarreal, 15 en 92 con el Eintracht Frankfurt, 4 en 19 con el Werder Bremen y 28 en 100 con el Inter de Porto Alegre. Con la Selección Colombia suma 44 partidos y 6 goles entre 2019 y 2025.