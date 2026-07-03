El Salvador

El tipo de parto influye en la microbiota del bebé desde los primeros días, según pediatra salvadoreño

Un médico pediatra explicó que el nacimiento vaginal favorece una comunidad microbiana más diversa, mientras la cesárea altera ese equilibrio desde los primeros días y se asocia con más alergias, trastornos metabólicos y enfermedades crónicas

Guardar
Google icon
Bebé recién nacido, bacterias azules y verdes, moléculas de proteínas doradas, cadenas de ADN blancas. Fondo de laboratorio con pantallas, gráficos y equipo médico.
La microbiota se forma desde el parto y cumple funciones en la digestión, el metabolismo y el sistema inmunológico./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método de nacimiento determina la composición de la microbiota en los primeros días de vida, lo que tiene un impacto directo en la salud futura del niño, según explicó el pediatra alergólogo e inmunólogo, Héctor Guidos Morales, en declaraciones brindadas esta mañana durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Los nacidos por cesárea presentan una mayor alteración de la microbiota, lo que se asocia con un aumento del riesgo de enfermedades crónicas y alergias a largo plazo.

La microbiota es el conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, que habitan en distintos órganos y tejidos del cuerpo, como el intestino, la piel y las mucosas.

PUBLICIDAD

Según Guidos Morales, este ecosistema inicia su formación durante el parto y la primera infancia, y cumple funciones vitales en la digestión, el metabolismo y la modulación del sistema inmunológico. El especialista señaló que “la microbiota es tan importante que incluso condiciona el inicio del trabajo de parto”.

Durante el parto vaginal, el recién nacido se expone a la flora bacteriana del canal vaginal y del tracto intestinal de la madre, lo que permite la formación de una microbiota más diversa y robusta. En contraste, en la cesárea, la colonización bacteriana inicial proviene principalmente de la piel materna y del entorno hospitalario. Este tipo de nacimiento, según el galeno, se “altera el equilibrio inicial de bacterias, lo que puede condicionar al niño a enfermedades crónicas, alergias y trastornos metabólicos”.

PUBLICIDAD

Madre en bata de hospital sostiene a su recién nacido envuelto en azul, sonriendo a una enfermera. Tres profesionales médicos con mascarillas están en el fondo.
El médico señaló que nadie nace alérgico, sino atópico, y que la predisposición genética depende de la interacción entre genes y ambiente./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias son respuestas inmunitarias exageradas ante sustancias externas, conocidas como alérgenos, y forman parte de un grupo de condiciones llamadas hipersensibilidades. Según Guidos Morales, “si el sistema inmunológico reacciona en exceso a un estímulo externo, se produce una alergia; si reacciona a un estímulo interno, hablamos de autoinmunidad”.

La predisposición a desarrollar alergias depende de la interacción entre la genética y el ambiente. El especialista aclaró que “nadie nace alérgico, sino atópico, es decir, con una predisposición genética que solo se expresa bajo ciertas condiciones ambientales”. La diversidad de la microbiota infantil actúa como un factor protector frente a alergias y enfermedades autoinmunes. Un entorno rico en bacterias beneficiosas, como ocurre en comunidades rurales o en niños expuestos a animales y suelos, favorece la represión de los genes relacionados con la alergia y la autoinmunidad.

Durante la entrevista en Frente a Frente, Guidos Morales indicó que la cesáreas, un procedimiento frecuente en países como República Dominicana, condiciona desde el nacimiento la microbiota de los niños. “La tasa de cesáreas recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no debe superar el 18%, pero hay países donde alcanza el 40%”, afirmó. Esto implica un mayor riesgo de enfermedades crónicas y metabólicas en la población nacida por este procedimiento.

Mujer con camisa gris claro sujeta a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca. Fondo gris oscuro. La mujer lleva un anillo en la mano izquierda.
El parto vaginal favorece una microbiota más diversa porque expone al recién nacido a bacterias del canal vaginal y del tracto intestinal materno. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias pueden aparecer en cualquier etapa de la vida según la interacción entre genes y entorno. El diagnóstico de alergia requiere pruebas específicas, como pruebas cutáneas o análisis de sangre, y no debe basarse únicamente en síntomas o antecedentes familiares. “Para etiquetar convenientemente a un niño como alérgico, es necesario realizar pruebas de alergia”, dijo el especialista en la entrevista matutina.

El control de las alergias se logra mediante la identificación y el manejo de los factores desencadenantes, así como el uso de tratamientos específicos cuando sea necesario. La prevención primaria comienza con la promoción del parto vaginal, la lactancia materna exclusiva y el contacto temprano con ambientes diversos que favorecen el desarrollo de una microbiota saludable.

Temas Relacionados

MicrobiotaAlergiasPartoEl SalvadorNacimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Instituciones y diputados unen esfuerzos para renovar las reglas de calidad y comercio en República Dominicana

La comisión de Industria y Comercio evaluó el proyecto sobre acreditación, normalización y protección al consumidor en la República Dominicana

Instituciones y diputados unen esfuerzos para renovar las reglas de calidad y comercio en República Dominicana

Pese al rechazo de la comunidad, 18 empresas muestran interés en construir cárcel de máxima seguridad en Panamá

El proyecto de 177.2 millones de dólares, previsto para la provincia de Herrera, avanzó con la reunión de homologación mientras residentes de Divisa y Santa María cuestionan la ubicación de la obra

Pese al rechazo de la comunidad, 18 empresas muestran interés en construir cárcel de máxima seguridad en Panamá

Honduras priorizará el interés nacional en su política exterior y mantiene una agenda abierta al mundo, afirma canciller

La canciller Mireya Agüero aseguró que el Gobierno fortalecerá las relaciones internacionales con base en los intereses estratégicos del país y afirmó que cualquier decisión sobre China o Taiwán será tomada de manera consensuada, sin presiones externas.

Honduras priorizará el interés nacional en su política exterior y mantiene una agenda abierta al mundo, afirma canciller

La Asociación Guatemalteca de Exportadores lanzó una campaña para reunir $19,659 para damnificados en Venezuela

La iniciativa tendrá una duración de dos semanas y aceptará aportes hasta el 15 de julio, con una alianza local en Caracas enfocada en menores y hogares en vulnerabilidad

La Asociación Guatemalteca de Exportadores lanzó una campaña para reunir $19,659 para damnificados en Venezuela

El Salvador, segundo país más dependiente de importaciones alimentarias, según la Mesa por la Soberanía Alimentaria

El especialista Adalberto Blanco advierte que la caída en la producción agrícola nacional y el aumento de la sequía incrementan la vulnerabilidad alimentaria y el impacto de los precios internacionales

El Salvador, segundo país más dependiente de importaciones alimentarias, según la Mesa por la Soberanía Alimentaria

TECNO

Por qué usar Pirlo TV para ver gratis el Mundial 2026 pone en riesgo tus contraseñas y datos bancarios

Por qué usar Pirlo TV para ver gratis el Mundial 2026 pone en riesgo tus contraseñas y datos bancarios

Estafa SMS: cómo evitar que un mensaje fraudulento comprometa tu información personal

Llamadas de números desconocidos: qué decir si alertan sobre fraudes en tu cuenta bancaria

El fallo de Windows 11 que consume el almacenamiento y cómo recuperar el espacio perdido

Una IA diseñó puentes y edificios más eficientes: bajó hasta un 90% el uso de materiales

ENTRETENIMIENTO

Adele confiesa vínculo insólito con su hijo Angelo gracias a la Fórmula 1: “No conozco a muchos adolescentes con una pasión verdadera”

Adele confiesa vínculo insólito con su hijo Angelo gracias a la Fórmula 1: “No conozco a muchos adolescentes con una pasión verdadera”

Un árbol de dos pisos en la casa de John Legend guarda una historia profunda en el corazón familiar

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

Tristan Thompson se refirió a su infidelidad a Khloé Kardashian

Jodie Foster confesó que F1 protagonizada por Brad Pitt le pareció hecha por IA: "Era exactamente la estructura que te enseñan en la escuela”

MUNDO

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Qué es Trophy Lab, la plataforma donde Ucrania comparte los secretos del arsenal ruso

Pilotos de drones: cómo viven las estrellas ocultas del ejército ucraniano que provocan la ira de Putin con sus operaciones en Rusia

Irán comenzó los mayores funerales de su historia: el régimen busca recomponerse apelando a la imagen de Alí Khamenei

La Interpol identificó a una sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

China exige a Japón y Filipinas que terminen sus conversaciones sobre las fronteras marítimas al este de Taiwán