El tipo de parto influye en la microbiota del bebé desde los primeros días, según pediatra salvadoreño

La microbiota se forma desde el parto y cumple funciones en la digestión, el metabolismo y el sistema inmunológico./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método de nacimiento determina la composición de la microbiota en los primeros días de vida, lo que tiene un impacto directo en la salud futura del niño, según explicó el pediatra alergólogo e inmunólogo, Héctor Guidos Morales, en declaraciones brindadas esta mañana durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Los nacidos por cesárea presentan una mayor alteración de la microbiota, lo que se asocia con un aumento del riesgo de enfermedades crónicas y alergias a largo plazo.

La microbiota es el conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, que habitan en distintos órganos y tejidos del cuerpo, como el intestino, la piel y las mucosas.

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Según Guidos Morales, este ecosistema inicia su formación durante el parto y la primera infancia, y cumple funciones vitales en la digestión, el metabolismo y la modulación del sistema inmunológico. El especialista señaló que “la microbiota es tan importante que incluso condiciona el inicio del trabajo de parto”.

Durante el parto vaginal, el recién nacido se expone a la flora bacteriana del canal vaginal y del tracto intestinal de la madre, lo que permite la formación de una microbiota más diversa y robusta. En contraste, en la cesárea, la colonización bacteriana inicial proviene principalmente de la piel materna y del entorno hospitalario. Este tipo de nacimiento, según el galeno, se “altera el equilibrio inicial de bacterias, lo que puede condicionar al niño a enfermedades crónicas, alergias y trastornos metabólicos”.

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El médico señaló que nadie nace alérgico, sino atópico, y que la predisposición genética depende de la interacción entre genes y ambiente./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias son respuestas inmunitarias exageradas ante sustancias externas, conocidas como alérgenos, y forman parte de un grupo de condiciones llamadas hipersensibilidades. Según Guidos Morales, “si el sistema inmunológico reacciona en exceso a un estímulo externo, se produce una alergia; si reacciona a un estímulo interno, hablamos de autoinmunidad”.

La predisposición a desarrollar alergias depende de la interacción entre la genética y el ambiente. El especialista aclaró que “nadie nace alérgico, sino atópico, es decir, con una predisposición genética que solo se expresa bajo ciertas condiciones ambientales”. La diversidad de la microbiota infantil actúa como un factor protector frente a alergias y enfermedades autoinmunes. Un entorno rico en bacterias beneficiosas, como ocurre en comunidades rurales o en niños expuestos a animales y suelos, favorece la represión de los genes relacionados con la alergia y la autoinmunidad.

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Durante la entrevista en Frente a Frente, Guidos Morales indicó que la cesáreas, un procedimiento frecuente en países como República Dominicana, condiciona desde el nacimiento la microbiota de los niños. “La tasa de cesáreas recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no debe superar el 18%, pero hay países donde alcanza el 40%”, afirmó. Esto implica un mayor riesgo de enfermedades crónicas y metabólicas en la población nacida por este procedimiento.

El parto vaginal favorece una microbiota más diversa porque expone al recién nacido a bacterias del canal vaginal y del tracto intestinal materno. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias pueden aparecer en cualquier etapa de la vida según la interacción entre genes y entorno. El diagnóstico de alergia requiere pruebas específicas, como pruebas cutáneas o análisis de sangre, y no debe basarse únicamente en síntomas o antecedentes familiares. “Para etiquetar convenientemente a un niño como alérgico, es necesario realizar pruebas de alergia”, dijo el especialista en la entrevista matutina.

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El control de las alergias se logra mediante la identificación y el manejo de los factores desencadenantes, así como el uso de tratamientos específicos cuando sea necesario. La prevención primaria comienza con la promoción del parto vaginal, la lactancia materna exclusiva y el contacto temprano con ambientes diversos que favorecen el desarrollo de una microbiota saludable.