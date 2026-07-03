La incomodidad de Malena Guinzburg ante el homenaje digital a su padre y a Ernestina Pais

Un homenaje digital reúne a Jorge Guinzburg y Ernestina Pais (Crédito: @santiagobalosky)

El repentino fallecimiento de Ernestina Pais ocurrido el viernes pasado desencadenó todo tipo de reacciones entre sus allegados y sus admiradores. Entre los más virales, se encuentrala creación y difusión de un video generado con inteligencia artificial que recrea un reencuentro ficticio con Jorge Guinzburg, su recordado compañero en el ciclo televisivo Mañanas Informales. El material, difundido en redes sociales por el creador de contenidos Santiago Balosky, fue presentado por muchos como un homenaje, aunque para la comediante y actriz Malena Guinzburg la experiencia tuvo un efecto opuesto: la invadió una sensación de incomodidad y rechazo profundo.

El video muestra una escena digitalmente construida donde la conductora ingresa al emblemático estudio de Mañanas Informales y se encuentra con su inolvidable compañero, ubicado frente a su clásico escritorio. En ese breve diálogo virtual, Ernestina le comenta que su bigote sigue igual que siempre, y la versión digital de Jorge, sorprendido, la abraza y le pregunta qué hace en ese lugar, en alusión a la temprana muerte física. Este cruce, que para algunos usuarios fue una evocación nostálgica de la química entre ambos conductores, marcó una frontera sensible para los familiares de Guinzburg, especialmente para su hija Malena.

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Consultada por la circulación del material, la actriz no ocultó el fuerte impacto emocional que le provocó la recreación y expresó sin rodeos lo difícil que resultó para ella ver a su padre en una situación fabricada digitalmente, con una apariencia y gestualidad tan realista que, lejos de reconfortarla, terminó por abrumarla.

Malena Guinzburg comparte su perspectiva sobre un homenaje digital a su padre, Jorge Guinzburg

“A mí me costó un huevo ver ese video. La verdad, me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome: ‘Mirá qué hermoso’. Supongo que lo hicieron con la mejor... Es muy impresionante porque se ve muy real”, comentó la protagonista de Las chicas de la culpa, antes de dar su veredicto: “A mí me cuesta mucho verlo a mi viejo hacer algo que no hizo. No sé si me copa esta nueva tecnología que te permite hacer hablar a muertos. Realmente, es muy personal”. Para concluir, compartó con las diferentes sensaciones entre sus seguidores: “Me lo mandó mucha gente diciéndome: ‘Es lo más hermoso que vi’. A mí me dio impresión”.

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El video creado por Santiago Balosky alcanzó una difusión masiva en redes sociales y fue replicado por numerosos usuarios y cuentas dedicadas a la nostalgia televisiva. El material circuló con insistencia, llegando una y otra vez a familiares y allegados, pese a que la experiencia para ellos no fue necesariamente positiva.

Jorge Guinzburg y su padre en una vieja escena familiar

La recepción del video por parte de la hija del conductor pone en primer plano el costado íntimo y delicado de estos homenajes digitales, donde la frontera entre tributo y vulneración de la memoria se vuelve difusa. Malena remarcó el choque que supone ver a un ser querido realizar acciones o pronunciar frases que jamás existieron, por más que la intención de los creadores sea positiva o nostálgica.

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La muerte de Ernestina Pais ocurrida hace una semana al ser arrollada por el Tren de la Costa, causó un gran impacto en la comunidad del espectáculo. Entre las miles de reacciones estuvo la de Malena, quien publicó una foto en la que ambas aparecen juntas en una actitud distendida y risueña. “Estoy en shock y muy muy triste. Te quiero Ernest”, escribió en su cuenta de Instagram. También se acercó a la casa velatoria para darle el último adiós a la conductora, y lo hizo en compañía de Marcos Bicho Gómez, quien encarnó al Payaso Malaonda en el inolvidable ciclo matutino.