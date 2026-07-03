Teleshow

La incomodidad de Malena Guinzburg ante el homenaje digital a su padre y a Ernestina Pais

El video que recrea un reencuentro ficticio en Mañanas Informales causó impacto en redes. Para la hija del conductor, la experiencia resultó abrumadora y abrió interrogantes

Guardar
Google icon

Un homenaje digital reúne a Jorge Guinzburg y Ernestina Pais (Crédito: @santiagobalosky)

El repentino fallecimiento de Ernestina Pais ocurrido el viernes pasado desencadenó todo tipo de reacciones entre sus allegados y sus admiradores. Entre los más virales, se encuentrala creación y difusión de un video generado con inteligencia artificial que recrea un reencuentro ficticio con Jorge Guinzburg, su recordado compañero en el ciclo televisivo Mañanas Informales. El material, difundido en redes sociales por el creador de contenidos Santiago Balosky, fue presentado por muchos como un homenaje, aunque para la comediante y actriz Malena Guinzburg la experiencia tuvo un efecto opuesto: la invadió una sensación de incomodidad y rechazo profundo.

El video muestra una escena digitalmente construida donde la conductora ingresa al emblemático estudio de Mañanas Informales y se encuentra con su inolvidable compañero, ubicado frente a su clásico escritorio. En ese breve diálogo virtual, Ernestina le comenta que su bigote sigue igual que siempre, y la versión digital de Jorge, sorprendido, la abraza y le pregunta qué hace en ese lugar, en alusión a la temprana muerte física. Este cruce, que para algunos usuarios fue una evocación nostálgica de la química entre ambos conductores, marcó una frontera sensible para los familiares de Guinzburg, especialmente para su hija Malena.

PUBLICIDAD

Consultada por la circulación del material, la actriz no ocultó el fuerte impacto emocional que le provocó la recreación y expresó sin rodeos lo difícil que resultó para ella ver a su padre en una situación fabricada digitalmente, con una apariencia y gestualidad tan realista que, lejos de reconfortarla, terminó por abrumarla.

Malena Guinzburg comparte su perspectiva sobre un homenaje digital a su padre, Jorge Guinzburg

“A mí me costó un huevo ver ese video. La verdad, me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome: ‘Mirá qué hermoso’. Supongo que lo hicieron con la mejor... Es muy impresionante porque se ve muy real”, comentó la protagonista de Las chicas de la culpa, antes de dar su veredicto: “A mí me cuesta mucho verlo a mi viejo hacer algo que no hizo. No sé si me copa esta nueva tecnología que te permite hacer hablar a muertos. Realmente, es muy personal”. Para concluir, compartó con las diferentes sensaciones entre sus seguidores: “Me lo mandó mucha gente diciéndome: ‘Es lo más hermoso que vi’. A mí me dio impresión”.

PUBLICIDAD

El video creado por Santiago Balosky alcanzó una difusión masiva en redes sociales y fue replicado por numerosos usuarios y cuentas dedicadas a la nostalgia televisiva. El material circuló con insistencia, llegando una y otra vez a familiares y allegados, pese a que la experiencia para ellos no fue necesariamente positiva.

Jorge Guinzburg y su padre en una vieja escena familiar
Jorge Guinzburg y su padre en una vieja escena familiar

La recepción del video por parte de la hija del conductor pone en primer plano el costado íntimo y delicado de estos homenajes digitales, donde la frontera entre tributo y vulneración de la memoria se vuelve difusa. Malena remarcó el choque que supone ver a un ser querido realizar acciones o pronunciar frases que jamás existieron, por más que la intención de los creadores sea positiva o nostálgica.

La muerte de Ernestina Pais ocurrida hace una semana al ser arrollada por el Tren de la Costa, causó un gran impacto en la comunidad del espectáculo. Entre las miles de reacciones estuvo la de Malena, quien publicó una foto en la que ambas aparecen juntas en una actitud distendida y risueña. “Estoy en shock y muy muy triste. Te quiero Ernest”, escribió en su cuenta de Instagram. También se acercó a la casa velatoria para darle el último adiós a la conductora, y lo hizo en compañía de Marcos Bicho Gómez, quien encarnó al Payaso Malaonda en el inolvidable ciclo matutino.

Temas Relacionados

Malena GuinzburgErnestina PaisJorge Guinzburg

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

El cruce que empezó en el aire y siguió en las redes parece no tener fin. Ahora, la ex Gran Hermano defendió su indumentaria

Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

La conductora se había manifestado sobre la situación económica de Juan Icardi. Su hijo mayor publicó un descargo para expresar la postura de su familia

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

El integrante del jurado de Es mi sueño, dejó una reflexión que desató risas y aplausos en el estudio al hablar del peso del ídolo en cualquier relectura, mientras el participante recibía apoyo masivo en la platea

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: el impacto de la visita familiar en Gran Hermano

La breve presencia de su hermana Paola no logró calmar su ansiedad y exigió más detalles sobre su seres queridos. El apoyo de la casa y la intervención del conductor

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: el impacto de la visita familiar en Gran Hermano

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la despedida lejos de su Rosario natal, una vida atravesada por escenarios y rodajes en toda Latinoamérica

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

DEPORTES

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La sentencia del Cholo Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez y la charla que mantuvieron en medio del interés del Barcelona

Nació en Argentina, su papá era de Cabo Verde y es uno de los hinchas más virales del Mundial: “Mi viejo estaría emocionado”

Cuánto cobra cada selección por clasificar a los octavos de final del Mundial 2026

TELESHOW

Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: el impacto de la visita familiar en Gran Hermano

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

INFOBAE AMÉRICA

“Estamos en los lugares donde muchas universidades no están”: tren temático visibiliza acceso a educación en Perú

“Estamos en los lugares donde muchas universidades no están”: tren temático visibiliza acceso a educación en Perú

Interrumpir el tiempo sentado con pausas de actividad física se asocia con menor riesgo de cáncer

Estados Unidos celebra su 250 aniversario de independencia en República Dominicana con un llamado a defender la libertad

El Gobierno de Guatemala declara reservados por siete años los documentos clave de la cárcel El Triunfo

La Policía detuvo a dos sospechosos del crimen de una médica nicaragüense en Guatemala