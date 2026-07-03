Retiran más de 650,000 bolsas de papas fritas por riesgo de salmonella y emiten una alerta de máxima gravedad

El retiro voluntario de papas fritas Zapp’s y Dirty en Estados Unidos fue anunciado por Utz Quality Foods por una posible contaminación con salmonella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un retiro voluntario de papas fritas de las marcas Zapp’s y Dirty afecta a consumidores en Estados Unidos tras la alerta sobre un condimento con potencial contaminación por salmonella. El aviso, publicado oficialmente por Utz Quality Foods, LLC el 4 de mayo de 2026, involucra a cientos de miles de bolsas distribuidas en todo el país y responde a la política de máxima precaución alimentaria.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que la acción se limita a lotes concretos de ambas marcas, luego de recibir la notificación de un proveedor sobre la posible presencia de salmonella en leche en polvo utilizada para sazonar ciertas variedades. El organismo estadounidense catalogó la alerta como “Clase I”, la clasificación de riesgo más alta para este tipo de situaciones sanitarias, según su último reporte semanal.

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El contexto de este retiro se inscribe en la política federal de Estados Unidos, donde la FDA centraliza y publica alertas sobre riesgos para la salud en alimentos, medicamentos y productos de consumo. En este caso, la empresa subrayó que no se han detectado casos de salmonella en los productos terminados ni se han reportado enfermedades hasta la fecha del anuncio, pero recomendó no consumir los productos afectados.

¿Qué productos están incluidos en el retiro?

Según el aviso oficial de la FDA, el retiro afecta a nueve variedades específicas de papas Zapp’s y Dirty. El listado, disponible en la web de la agencia, precisa los siguientes productos, lotes y fechas de vencimiento:

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Zapp’s Bayou Blackened Ranch (1.5 oz, 2.5 oz, 8 oz)

Zapp’s Salt and Vinegar (1.5 oz en presentación de 60 unidades)

Zapp’s Big Cheezy (2.5 oz, 8 oz)

Dirty Salt and Vinegar (2 oz)

Dirty Maui Onion (2 oz)

Dirty Sour Cream and Onion (2 oz)

Cada paquete está identificado con un código de lote y una fecha de “Best By” o consumo preferente. La recomendación para consumidores y minoristas es desechar cualquier producto que figure en este listado. De acuerdo con USA Today, el retiro incluye más de 650,000 bolsas distribuidas a nivel nacional.

La FDA clasificó la alerta por las papas fritas Zapp’s y Dirty como Clase I, el nivel de riesgo más alto en seguridad alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se tomó la decisión de retirar estos productos?

La decisión responde a una notificación recibida por Utz Quality Foods, LLC sobre posibles riesgos de salmonella en la leche en polvo utilizada en los condimentos de los productos afectados. La leche en polvo fue suministrada por California Dairies, Inc., a través de un proveedor externo. Según la empresa, los lotes de condimento dieron negativo en salmonella antes de usarse, pero la información del proveedor motivó el retiro preventivo. La medida busca minimizar cualquier riesgo sanitario.

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La salmonella es una bacteria capaz de causar infecciones alimentarias graves, especialmente en niños pequeños, personas mayores y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos.

¿Qué nivel de riesgo representa la alerta según la FDA?

La FDA clasificó el retiro como “Clase I”, lo que significa que existe “una probabilidad razonable de que el uso o exposición al producto cause consecuencias graves para la salud o la muerte”. Este nivel de alerta es el más alto en el sistema estadounidense de seguridad alimentaria y requiere la comunicación pública inmediata.

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Según la definición oficial, la salmonella puede provocar “diarrea, fiebre, calambres abdominales, náuseas y vómitos”, síntomas que suelen aparecer entre seis horas y seis días después de consumir el alimento contaminado. La mayoría de las personas se recupera en cuatro a siete días, pero los grupos vulnerables pueden sufrir complicaciones graves, incluyendo infecciones en el torrente sanguíneo.

El retiro de papas fritas afecta a lotes específicos sazonados con leche en polvo que un proveedor vinculó con un posible riesgo de salmonella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se detectó la posible contaminación?

La detección no se realizó sobre los productos terminados, sino sobre la cadena de suministro. El proveedor de leche en polvo notificó a Utz Quality Foods, LLC sobre el posible riesgo de contaminación en uno de los lotes utilizados para condimentar las papas. Las pruebas hechas antes de la producción arrojaron resultados negativos, pero la compañía decidió aplicar el principio de máxima precaución y retirar los productos de manera voluntaria y coordinada con la FDA.

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“Hasta la fecha, no se han presentado quejas por enfermedad relacionadas con los productos retirados”, señaló la empresa en su comunicado oficial. Según la autoridad sanitaria, el retiro es una medida estrictamente preventiva.

¿Qué deben hacer los consumidores y minoristas?

La recomendación de la FDA es clara: cualquier persona que haya adquirido alguna de las variedades y lotes incluidos en el retiro debe abstenerse de consumir el producto y desecharlo. Para consultas o solicitudes de reembolso, la empresa habilitó el teléfono 1-877-423-0149, disponible de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, hora del Este.

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Las tiendas y supermercados deben revisar sus inventarios y retirar de la venta cualquier paquete que coincida con los lotes señalados. Esta acción busca asegurar que ningún consumidor acceda a los productos potencialmente afectados.

La lista de productos retirados incluye nueve variedades de Zapp’s y Dirty, con más de 650.000 bolsas distribuidas a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hay antecedentes de incidentes similares?

El retiro de alimentos por riesgo de salmonella es una medida habitual en el sistema de seguridad alimentaria de Estados Unidos. La FDA publica en su portal todos los comunicados de empresas que anuncian retiros, retiros de mercado o alertas de seguridad. En esta ocasión, la empresa enfatizó que el retiro es limitado y no afecta al resto de su portafolio de productos.

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La salmonella es una de las causas más comunes de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos, afectando a más de un millón de personas al año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El episodio se suma a otros retiros recientes de productos alimenticios por motivos similares.

¿Cuál es el impacto para los consumidores y la industria?

El impacto inmediato recae sobre quienes hayan adquirido las papas de los lotes involucrados. Los consumidores deben revisar cuidadosamente los códigos y fechas de sus productos, mientras que la industria refuerza sus controles de calidad y trazabilidad en la cadena de suministro.

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El retiro no implica cambios en la disponibilidad de otras líneas de productos de Utz Quality Foods, LLC ni en las prácticas habituales del sector, pero subraya la importancia de la vigilancia sanitaria y la transparencia en la gestión de riesgos.

¿Qué se puede esperar en adelante?

La FDA y la empresa continuarán monitoreando la situación. Si aparecen nuevos datos o se detectan casos de enfermedad asociados, las autoridades actualizarán la información y adoptarán las medidas pertinentes. Los consumidores pueden seguir las actualizaciones en los canales oficiales de la FDA y la empresa.

La política de retiros voluntarios, la comunicación pública y la acción preventiva buscan reducir al mínimo los riesgos de exposición y proteger la salud de la población, de acuerdo con la normativa vigente.