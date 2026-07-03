Un avión con 50 toneladas de donaciones partió desde Ecuador para los afectados por el terremoto en Venezuela

Miembros del USAR Ecuador (Búsqueda y Rescate Urbano), que llegan para prestar apoyo en las operaciones de búsqueda y rescate tras los terremotos, desembarcan de una aeronave de la fuerza aérea en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Un avión con 50 toneladas de ayuda humanitaria partió desde Ecuador hacia Venezuela para atender a las familias afectadas por los terremotos registrados en ese país, como parte de una operación impulsada por organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, voluntarios y ciudadanos que se movilizaron durante varios días para recolectar donaciones en Quito.

El cargamento salió desde la capital ecuatoriana con alimentos no perecibles, medicamentos, insumos médicos, artículos de higiene, agua, ropa y otros productos de primera necesidad destinados a la población damnificada. La ayuda fue reunida en centros de acopio habilitados tras el sismo que golpeó a Venezuela a finales de junio y que provocó una respuesta solidaria de comunidades ecuatorianas y venezolanas residentes en el país.

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La iniciativa fue liderada por la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana, IMPAQTO, Grupo Entregas y LATAM Airlines Ecuador, que puso a disposición su programa Avión Solidario para transportar gratuitamente la carga. La operación permitió consolidar uno de los mayores envíos de ayuda humanitaria organizados desde Ecuador hacia Venezuela en el marco de esta emergencia.

Un migrante venezolano clasifica suministros de ayuda humanitaria para ser enviados a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, en un centro de acopio improvisado en Quito, Ecuador, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Karen Toro

Durante los días previos al embarque, decenas de voluntarios participaron en la recepción, clasificación, embalaje y preparación de los insumos. Las donaciones llegaron de ciudadanos, empresas, universidades, organizaciones sociales y emprendimientos que respondieron al llamado de apoyo para los damnificados. Según los organizadores, la recolección superó las expectativas iniciales y permitió reunir cerca de 50 toneladas en pocos días.

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La ayuda será distribuida en Venezuela por la organización jesuita Unidos por la Misión, que se encargará de canalizar los productos hacia las comunidades afectadas. El objetivo, según los promotores de la campaña, es que los insumos lleguen directamente a familias que perdieron viviendas, bienes o acceso regular a servicios básicos tras los movimientos telúricos.

El envío privado se suma a la respuesta oficial desplegada por el Gobierno de Ecuador tras la emergencia. Desde el 25 de junio, las autoridades ecuatorianas activaron asistencia humanitaria, enviaron rescatistas certificados internacionalmente y coordinaron vuelos con insumos para atender a la población afectada. También se habilitaron canales consulares para ecuatorianos residentes en Venezuela que requirieran apoyo o información sobre sus familiares.

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Un joven migrante venezolano organiza un inventario de suministros de ayuda humanitaria que llegan a un centro de acopio improvisado, mientras la comunidad prepara la ayuda para ser enviada a las comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, en Quito, Ecuador, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Karen Toro

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó además sobre el envío de vuelos militares con toneladas de ayuda humanitaria, principalmente agua potable, kits de higiene y otros artículos esenciales. Esos despachos forman parte de la cooperación estatal ofrecida por Ecuador en respuesta al desastre.

La movilización humanitaria también involucró a universidades y centros de acopio en distintas ciudades del país. En Quito, uno de los puntos de recepción reunió una parte importante de las donaciones que luego fueron organizadas para el envío aéreo. La comunidad venezolana residente en Ecuador tuvo un papel activo en la campaña, tanto en la difusión del llamado como en el trabajo voluntario para preparar la carga.

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El terremoto en Venezuela generó preocupación regional y activó mecanismos de asistencia internacional. En Ecuador, la emergencia provocó una respuesta combinada entre instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanos que buscaron apoyar a los afectados con productos básicos y ayuda inmediata.

La Cancillería ha facilitado el retorno de connacionales desde Venezuela.

Los organizadores destacaron que la operación no terminó con la salida del avión, pues el proceso continuará con la recepción, clasificación y entrega de los insumos en territorio venezolano. Para ello, las organizaciones encargadas de la distribución deberán coordinar con actores locales y priorizar a las familias más afectadas por la emergencia.

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La salida de las 50 toneladas de ayuda humanitaria marca un nuevo capítulo en la relación solidaria entre Ecuador y Venezuela, especialmente por la presencia de una numerosa comunidad venezolana en territorio ecuatoriano. Esto pese a que no existen relaciones bilaterales entre ambos países. El gobierno además ha habilitado su asistencia consular para los connacionales ecuatorianos que deseen retornar al Ecuador.