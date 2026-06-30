Dieron de alta al adolescente que fue atropellado por el colectivo en Mar del Plata: era novio de la joven muerta

Guadalupe Meros y su novio

El lunes por la noche, la familia de J. G. recuperó una parte de la tranquilidad perdida. El adolescente de 15 años, quien permaneció internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras el trágico episodio ocurrido en el skatepark de Mar del Plata, recibió el alta médica y fue trasladado en ambulancia hasta su domicilio, donde continuará la recuperación.

El 22 de junio, un colectivo de la línea 532 se subió a la vereda del skatepark y arrolló a decenas de jóvenes que se encontraban en el lugar. El menor fue una de las personas que resultaron gravemente heridas, con lesiones en el rostro y resto del cuerpo. Cuando despertó, tuvo que enfrentar la noticia de la muerte de su novia, Guadalupe Merlos, quien perdió la vida en el acto.

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En ese mismo episodio, J.G. fue víctima de un segundo hecho doloroso. Mientras convulsionaba en el suelo junto a Guadalupe, un hombre se acercó simulando prestar ayuda, pero en realidad aprovechó la confusión para robarle el celular, la campera y las zapatillas. El teléfono contenía recuerdos de la pareja, lo que llevó a la familia a realizar un pedido público para intentar recuperarlo. La Fiscalía identificó rápidamente al sospechoso y ordenó un allanamiento en su domicilio.

De acuerdo con lo informado por el portal 0223, la recuperación del adolescente estuvo acompañada de muestras de apoyo de familiares, amigos y vecinos. Durante los días de internación, el equipo médico del Higa monitoreó la evolución de las lesiones y su estado emocional, teniendo en cuenta las circunstancias traumáticas vividas.

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El alta médica fue confirmada por su prima, Lourdes, quien expresó: “Queda una larga recuperación, pero ya tenemos al flaco en casa de nuevo”. Según los médicos, J. G. continuará el tratamiento en su hogar, donde recibirá contención psicológica además de los controles clínicos habituales.

La adolescente que falleció el pasado 22 de junio cuando un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varios jóvenes en Mar del Plata

El caso de Julián es uno de los más emblemáticos de la tragedia ocurrida el 22 de junio en Mar del Plata. La noticia de su regreso a casa representa un alivio parcial en un contexto todavía atravesado por la incertidumbre y el dolor.

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Otra de las víctimas del siniestro fue trasladada en vuelo sanitario a Berazategui, su ciudad de origen, para continuar la rehabilitación en compañía de sus familiares. En tanto, tres personas permanecen internadas en terapia intensiva en clínicas locales, con pronóstico reservado. La situación sanitaria de los heridos sigue siendo motivo de seguimiento por parte de los equipos médicos.

La tragedia del skatepark generó un fuerte impacto en la comunidad marplatense, que sigue de cerca el estado de salud de las víctimas y la evolución de las investigaciones judiciales. El accidente, que ocurrió cuando un colectivo perdió el control y se subió a la vereda, es objeto de múltiples peritajes para determinar las responsabilidades penales tanto del conductor como de la empresa de transporte.

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La investigación judicial, a cargo del fiscal Carlos Russo, avanza con el análisis de las cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de los presentes. El objetivo es reconstruir la secuencia de los hechos y establecer si existieron fallas mecánicas o negligencia en la conducción del vehículo.

En paralelo a la causa principal, la Justicia investiga el robo que sufrió el adolescente. El sospechoso, de 23 años, fue identificado y su vivienda allanada el domingo por la mañana. En el operativo, la Policía secuestró dos teléfonos celulares y la ropa que habría usado el día del hecho, según las imágenes de las cámaras de seguridad.

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El joven acusado fue citado a declarar en tribunales, pero se negó a dar su versión de los hechos ante el fiscal Russo y seguirá en libertad mientras se desarrolla el proceso. Fuentes judiciales confirmaron que el imputado fue asesorado por la defensa oficial antes de tomar la decisión de no declarar. La causa sigue bajo la carátula de hurto calamitoso.