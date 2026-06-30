Crimen y Justicia

Los padres de Loan llegaron a Corrientes: qué declararán en el juicio y cómo será el cara a cara con los familiares imputados

José Peña y María Noguera hablarán por primera vez frente al Tribunal Oral Federal y en presencia de los acusados, entre ellos Laudelina Peña, tía del menor. Cómo será el protocolo que se aplicará para no revictimizarlos y qué se espera que cuenten

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Juicio Loan Peña - Corrientes
El juicio por la desaparición de Loan Peña transcurre en el Pabellón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes

Enviado especial a Corrientes.— José Peña y María Noguera ya están en Corrientes. Este martes, por primera vez desde la desaparición de su hijo Loan Peña, declararán ante el Tribunal Oral Federal (TOF) que juzga a los 17 acusados. Será uno de los momentos más sensibles del juicio: deberán reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024 frente a varios de los familiares y allegados imputados por la sustracción y el ocultamiento del niño.

Para evitar que vuelvan a atravesar una situación traumática, la fiscalía solicitó que los acusados abandonaran la sala durante sus testimonios, que las preguntas fueran formuladas por escrito y que se instalara un biombo para impedir el contacto visual. El TOF rechazó todas esas medidas. Según pudo saber Infobae, la alternativa será mucho más sencilla: que los imputados eviten mirar a los padres mientras declaran, aunque eso dependerá de la voluntad de cada uno de ellos.

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"La idea es que inclinen su cabeza o la silla, sin dar la espalda al tribunal", explicaron a este medio fuentes judiciales.

A horas de que arranque la quinta audiencia, en Corrientes todo transcurre con normalidad. Por la mañana se trabaja y los niños van al colegio. A la salida, al mediodía, hablan del Mundial y compran figuritas para completar el álbum. En las plazas, amigos y parejas comparten un mate y algo para comer. Esto ocurre, precisamente, en la Plaza Libertad, a pocos metros del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Allí es donde se lleva a cabo el debate oral.

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Juicio Loan Peña - Corrientes
Los jueces del tribunal: Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Pedro Bracco

Después del almuerzo, “todo se plancha”, contó a Infobae un comerciante que se encuentra a un costado del sitio que eligieron para el desarrollo del proceso. A pesar de la magnitud y relevancia del caso, la ciudad no pierde su esencia: la serenidad. “Acá está todo tranquilo, hay un buen operativo de seguridad y la gente ni se entera”, contó un kiosquero que vive de cerca el día a día de lo que sucede en el predio de Gendarmería. A las 5 de la mañana se realiza el despliegue policial en la zona y, recién cerca de las 18, comienzan a desmontar.

Ese clima de calma contrasta con uno de los momentos más tensos que enfrentarán José y María. En las últimas horas del lunes viajaron cerca de 180 kilómetros, desde la localidad de 9 de Julio, donde viven, hasta la capital provincial. Con el inicio de la tercera semana del juicio —quinta, sexta y séptima audiencia— serán los principales protagonistas del debate.

Ingresarán a la sala acompañados por la querella, a cargo de Belén Russo Cornara. Luego, en otro vehículo, harán su llegada los hermanos de Loan. En este tiempo, los Peña recibieron acompañamiento psicológico para afrontar la situación y, durante sus declaraciones, serán asistidos por una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). La intención es crear un marco en el que se sientan lo más cómodos posible para hablar.

Juicio Loan Peña - Corrientes
Laudelina Peña, hermana de José y tía de Loan, es señalada como una de las principales responsables de la sustracción del niño

La tensión llegará porque tendrán que compartir el recinto con los familiares imputados. Entre ellos está Laudelina Peña, hermana de José y tía del chico. La fiscalía la señala como una de las principales responsables de la sustracción de Loan, a quien, según la acusación, apartó de la vista de su padre.

También está acusada de entorpecer la investigación: la fiscalía sostiene que instaló la falsa hipótesis de un accidente de tránsito para explicar la desaparición. Cuando fue citada para declarar, la imputada decidió ejercer su derecho a guardar silencio. Según supo Infobae, su estrategia sería declarar más adelante, una vez que la fiscalía haya producido buena parte de la prueba de cargo.

En el recinto también estarán presentes Antonio Benítez, esposo de Laudelina y tío político de Loan; una pareja de amigos suyos, integrada por Daniel “Fierrito” Ramírez y su esposa, Mónica Millapi; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el ex capitán de navío Carlos Pérez. Todos ellos estuvieron en el almuerzo familiar.

También estará el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, acusado de haber desviado el operativo de búsqueda inicial para favorecer a los responsables, y las diez personas identificadas como la denominada “banda del hotel”, imputadas por presuntamente entorpecer la investigación tras presentarse como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy.

Caso Loan Peña
Se espera que las declaraciones de José ayuden a reconstruir lo que sucedió en el almuerzo en el que desapareció Loan

Cómo será el cronograma en la tercera semana del juicio

Este martes comenzarán a declarar José y María en su doble carácter de víctimas y testigos. Según supo Infobae de fuentes judiciales, la intención de la querella es que José reconstruya, minuto a minuto, desde el almuerzo en la casa de Catalina Peña, pasando por el recorrido hasta el naranjal, hasta el momento en que se perdió el rastro de Loan.

Se buscará que su relato tenga el mayor nivel de detalle posible. También deberá explicar cuál era su vínculo con cada uno de los imputados presentes aquel día y cómo fueron las horas posteriores a la desaparición.

A María, en cambio, se le pedirá que recuerde cómo era Loan. Que describa ante el tribunal su personalidad, sus hábitos y cómo vivió las primeras horas tras enterarse de la desaparición de su hijo. Por la carga emocional y el nivel de detalle que se espera de ambos relatos, la querella estima que las declaraciones podrían extenderse durante gran parte del martes e incluso continuar el miércoles.

Junto a ellos también declarará Mariano, el hermano mayor de Loan. Luego, si el tiempo lo permite, será el turno del resto de los hermanos.

Por último, el jueves está previsto que declare la abuela, Catalina Peña. Al igual que con José, se buscará que reconstruya todo lo ocurrido durante el almuerzo y las horas posteriores. Su testimonio será clave para reconstruir el contexto en el que desapareció Loan y el comportamiento de quienes estaban presentes aquel 13 de junio de 2024, donde el menor fue visto por última vez.

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