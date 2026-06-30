20 frases de Alfaro tras el histórico triunfo de Paraguay: la épica, el corazón y la particular preparación para ganarle a Alemania

"LES DIJE ANTES DEL PARTIDO 'ELLOS TIENEN MÁS JERARQUÍA QUE NOSOTROS, CUANDO TERMINE EL PARTIDO VAN A TENER EL MISMO NIVEL QUE ELLOS'"



Gustavo Alfaro confesó una charla con sus dirigidos en la previa al partido ante Alemania.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pHGUZ7LK9F — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Después del histórico triunfo por penales de Paraguay ante Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador del elenco guaraní, Gustavo Alfaro analizó la hazaña concretada en el Gillette Stadium de Foxboro, en Boston.

“Fue muy difícil jugar un partido desde la adversidad. Si había diferencias con otros rivales, mucho más con Alemania. Me siento feliz por los jugadores, por el compromiso que tienen y pese a los que se nos fueron cayendo por el rigor físico”, afirmó en la conferencia de prensa que duró 50 minutos.

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“Tal vez quedemos eliminados en la siguiente fase, pero este partido fue épico y es el poder de transformación que tienen estos muchachos. Los que tenemos enfrente vienen criados en los mejores colegios en Europa y nosotros venimos de la tierra colorada, con padres que hacen mucho sacrificio. Ojalá nosotros pudiésemos tener el avance que tienen ellos (alemanes) que tienen cuatro estrellas. Fue la victoria más grande de mi vida. Fue una mezcla de sangre y épica. Me quedé mucho tiempo en la cancha porque no me daban los ojos para llenarme”, destacó.

Lechuga hizo mención a la épica necesaria para la gesta ante los germanos: “Hoy invitaba a la épica y vivimos una tarde épica. El resistir está grabado en nuestra cédula de identidad. El resistir era clave para poder jugar contra ellos. Como les dije antes del partido quería ver a 26 guerreros cantando el himno y les dije que quería que se retiren de la cancha con un triunfo épico”.

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"ESTO ES SUFRIMIENTO, POR ESO DIJE 'PARTO DE NALGAS'. A MEDIDA QUE VAS SUBIENDO, EL ESPACIO ES PARA POQUITOS"



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También analizó las figuras de su equipo y destacó a Matías Galarza Fonda. “Le dije que se iba a recibir de jugador de partido grande de Mundial, ese que lo juegan los distintos. Hoy jugó un partidazo en todos los sectores de la cancha”, reveló.

Respecto de Orlando Gill, que atajó dos penales y brindó seguridad en todo el partido, afirmó: “Me alegro porque pasó momentos difíciles después del 4-1. A medida que pasaron los partidos se convirtió en un arquero más sólido. Después de estas actuaciones, vi que equipos españoles lo buscaban y no tengo dudas de que Orlando puede dar ese salto”.

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Sumó también a José Canale que se destacó en la última línea: “No podemos descartar hoy Canale que jugó como si tuviese 100 partidos en la selección y enfrentó a los delanteros más difíciles del planeta. Si lo traigo (Canale) es porque creo. Él tuvo que entrar en momentos difíciles de Turquía y estuvo muy firme. José en la final de la Recopa metió el gol y es un jugador de finales. Tiene algo diferente y como lo conozco de persona sé que tiene algo diferente. Es un campeón de la vida: le tocaron dificultades y tuvo oportunidades. Él dice que la vida lo ha premiado, lo dice porque transformó esa dificultad de una manera de aprender por eso que una noche como esta es una noche divina para él”.

Por último, le respondió de forma indirecta a las críticas de José Chilavert: “Los jugadores siempre me dieron las respuestas. Gustavo Gómez les hablaba a los más jóvenes. Somos una selección de primer nivel para algunos y de tercer nivel para otros. Tenemos que encontrar un medio”.

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"EL PARTIDO CONTRA ESTADOS UNIDOS FUE UN 'BIENVENIDOS AL MUNDIAL', LOS AGARRÉ DE DONDE LOS TENÍA QUE AGARRAR Y LOS BAJÉ DE LA OLA"



Gustavo Alfaro, sobre la derrota frente a los norteamericanos en el debut.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZbaM3SGF9T — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

MÁS FRASES DE GUSTAVO ALFARO:

Feriado en Paraguay. “Ayer hablé con el Presidente y mandó un mensaje muy lindo. Había escuchado que se podía decretar un feriado en caso de un triunfo. El poder que tiene el fútbol ante una victoria”.

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Después de Alemania. “Tenemos que descansar porque el sábado tenemos que ir a Filadelfia. Lo único que existe es el presente y después de Alemania para mí no existía nada. Avísenme ustedes cómo sigue esto”.

El corazón de sus jugadores. “Lo que tengo claro es que el corazón de estos jugadores no se entrega. Podemos tener errores, miles de defectos, pero tenemos un corazón que no se rinde nunca. Cuando los grandes calientan motores es mejor agarrarlos en la fase de grupos y cuando aceleran es peor”.

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El disenso. “Soy un gallego porfiado que lucha por la mía, pero no muero con la mía sino que vivo con la mía porque el disenso nos hace crecer. Tengo un yerno que es francés y ya lo tengo con la camiseta puesta y sabe por quién tiene que hinchar”.

EL HOMBRE QUE SE METE EN LA HISTORIA DE PARAGUAY: LAS LÁGRIMAS DE GUSTAVO ALFARO, TRAS LOGRAR LA UTOPÍA IMPOSIBLE.



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El fútbol paraguayo. “Me alegro por el fútbol de Paraguay, que es difícil y cuesta arriba. Yo vengo de afuera y miro. ¿Quién no quiere que Paraguay crezca? 16 años tuvo que esperar Paraguay por eso y ya el Mundial que viene lo tiene. No se puede estar siempre en un nuevo comienzo y pienso que Paraguay está siempre en la inmediatez y el 20 % solo llega a los primeros partidos. Cuando echan a un entrenador me duele y es ingrato. Me gustaría que el fútbol de Paraguay defina qué quiere. Sufrimos mucho el partido por las limitaciones que tenemos. Yo no tengo razón ahora porque Orlando Gill atajó dos penales. Cuando se ponen dos carretas adelante del caballo no se puede avanzar”.

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Dónde debe estar el fútbol paraguayo. “La madurez es la discusión donde por ejemplo en Argentina estuvimos detenidos 24 años sobre si éramos bilardistas o menotistas. Primero vino Sabella (Alejandro) y luego Scaloni (Lionel). Se lo dije al presidente y a los jugadores sobre qué Paraguay quieren ver. Yo quiero ver a Paraguay entre los cuatro mejores de Copa América y de Copa Libertadores”.

Lección del primer partido. “Fue parte del recorrido y la confianza. El partido con Estados Unidos fue ‘bienvenidos al Mundial’. Si no hubiésemos aprendido de la derrota en el primer partido no hubiésemos podido jugar dando todo contra los alemanes. Porque después pasa y no te diste cuenta y a los 7 minutos estás abajo en el partido. Nos pasó, no jugamos bien y hay derrotas que duelen y otras que enseñan. Si yo me quedo solo con la derrota no era lo correcto. Esa derrota nos pegó al centro del corazón: les dije a los jugadores que no sabía cómo había que ganarle a Turquía, pero sí de cómo jugarle. Pero nosotros no nos damos por vencido nunca. Puede haber diferencias de planteles, pero por ejemplo, el gol de Alemania era evitable. Estos son los detalles en los que no se puede fallar y uno tiene que estar atento. Esto es una construcción constante”.

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Bailar con la que le toque. “Este paso por el Mundial a todos nos va a ser distintos y tenemos la posibilidad de capitalizar las derrotas, esas que enseñan. Ellos tienen hoy más jerarquía que la nuestra, pero tenemos la posibilidad de quedar a la altura de ellos. Los jugadores dejaron la piel porque bancaron con el corazón la posibilidad de buscar el resultado que queríamos. Me gustaría encontrar otros argumentos, pero ese es el final del camino y todavía no estamos preparados para eso. A nosotros nos toca bailar la música que nos ponen: a veces un tango, una cumbia, una samba y hoy nos pusieron una polca”.

Preparación del partido. “El sábado fue el primer día que pudimos contar con todo el plantel. A la mañana le pedí al Profe que me dejara parar a los once que iba a poner ante Alemania, como si fuese un pizarrón gigante para que puedan ver cómo teníamos que jugarle a Alemania. Antes del viaje, les pedí a los editores del video que preparen todo y se los mandamos a los jugadores para que durante las cinco horas de viaje vean cómo ataca y cómo defiende Alemania”.

Mentalidad. “Si los jugadores no tienen una mentalidad fuerte no pateaban bien los otros penales luego de errar dos. Tengo 26 jugadores y ningunos nos va a dejar a pie. Se van cargar de las espaldas, de lo que sea para que podemos avanzar. Cuando yo pondero es porque pongo en determinado nivel a otro es porque estoy ponderando lo mío y pongo en valor lo que somos nosotros, y a partir de ahí planteamos nuestros desafíos. Eso es lo que da libertad porque es lo que nos hace crecer. Si pasábamos a la siguiente fase era lo que veníamos a buscar porque vinimos a competir”.

Lo que viene. “Sea Francia o Suecia nos va a costar horrores porque va a ser más difícil que hoy porque el cansancio físico se va a sentir más. Un partido como hoy te da templanza. Hay que pensar positivamente. Las victorias para lo único que sirven es para reafirmar las convicciones, porque en el fútbol se vive a partir del resultado que te da la certeza, pero no la autoridad de sentirte dueño. Por eso dije ‘parto de nalga’. No me cambia nada porque el desafío es más grande. Si nosotros sobrevaloramos esta victoria nos equivocamos porque sí la pensamos”.

El corazón. “Un día Mariano Echeverría, con quien salimos campeones en Arsenal, me dijo ‘todos los jugadores tenemos un corazón, pero no todos los entrenadores se ganan el corazón de los jugadores. Yo invito a los jugadores a un desafío”.

"PARA ALGUNOS SOMOS DE TERCER NIVEL, PARA OTROS DE PRIMER NIVEL. ALGUIEN ESTÁ EQUIVOCADO"



Gustavo Alfaro hizo hincapié en la validez de las críticas. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rsIjIfYS30 — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Desafíos. “Toda mi vida en todos los planteles que tuve que trabajar siempre fueron desde la adversidad. Nunca fue con una billetera gorda, incluso con Boca que me tocó luego de la derrota más dura que tuvo luego de perder la final con River en la Copa Libertadores. Venir a Paraguay es un desafío y muchos amigos me dijeron ‘estás loco, cómo te vas a meter ahí que estás condenado a fracasar’”.

Este lunes, Paraguay avanzó a los octavos de final tras imponerse en un cruce de playoffs. El conjunto sudamericano se puso en ventaja con un gol de cabeza de Julio Enciso a los 42 minutos. En el complemento, Kai Havertz marcó el empate germano, también de cabeza.

Alemania, cuatro veces campeón del mundo, había llegado como favorito a los playoffs tras ganar el Grupo E. Paraguay se había clasificado tercero en su zona: cayó 4-1 ante Estados Unidos en el debut, luego venció 1-0 a Turquía y empató 0-0 con Australia.

El entrenador argentino encadena su segundo Mundial al frente de un equipo: en Qatar 2022 condujo a Ecuador, pero fue eliminado en la primera ronda.

La selección paraguaya jugará en la próxima ronda ante el vencedor de Francia-Suecia, que se enfrentarán este martes desde las 18:00 de Argentina.