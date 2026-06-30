Ecko cerró Infobae Mundial con un show a pura música con sus éxitos

El cantante y rapero se presentó en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli en Infobae en vivo

En el marco de la cobertura especial de Infobae Mundial en Miami, el reconocido rapero argentino Ecko visitó el ciclo conducido por Marcelo Tinelli y compartió detalles de su experiencia en la ciudad, su relación con otros artistas y la expectativa por la inminente presentación de la selección argentina. La emisión, pensada para acompañar a la audiencia durante el evento deportivo, tuvo como cierre la performance en vivo del artista urbano, en una jornada que combinó música y fútbol.

Durante la entrevista, Tinelli presentó a Ecko como una de las figuras centrales del movimiento de trap argentino y destacó su presencia en el programa: “Dejo acá al amigo Ecko, va a cerrar él cantando este programa. Arranca él, maestro”. El conductor se refirió al ciclo especial que transmite desde Miami en la previa del partido de Argentina contra Cabo Verde, y anunció la participación musical del invitado como el broche de la noche.

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“Me encanta todo lo que hacés y toda tu música", destacó Marcelo Tinelli sobre la carrera de Ecko

Ecko relató cómo transcurre su estadía en la ciudad, donde comparte espacio con otros músicos y participantes de la cobertura. Con Marcelo conversaron sobre los recorridos y salidas durante los días previos. Tinelli compartió su propia experiencia en Dallas, donde visitó una hamburguesería y el parque Six Flags, aunque sin demasiada suerte con las atracciones. Ecko comentó que, a diferencia de sus compañeros, no fue a los parques: “Me quedé durmiendo”. Explicó que, aunque le gustan las montañas rusas, esa vez prefirió descansar en la casa.

La conversación giró rápidamente hacia la expectativa por el partido de la selección argentina en Miami, que se disputará ese mismo viernes ante Cabo Verde. Tinelli preguntó si Ecko planeaba asistir: “¿Vas a ir a la cancha?”. El artista respondió: “Posiblemente sí”, y señaló que cuenta con ayuda para conseguir entradas, destacando el interés común por el evento deportivo.

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El cierre del programa estuvo a cargo de Ecko, quien interpretó dos temas en vivo e interactuó con el público y el staff. “Lo clásico nunca muere”, proclamó el artista antes de comenzar su set. Durante la performance, Ecko invitó a la audiencia a sumarse: “La mano arriba, la mano arriba”. La interacción fue constante, con Tinelli y los presentes participando del ritmo y la energía del rapero.

El cierre musical de Ecko en Infobae Mundial

No faltaron las dedicatorias para la audiencia argentina: “Un saludito para toda Argentina, para todos los que estén viendo esto”, expresó en uno de los intervalos.

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Tras la presentación, Marcelo Tinelli elogió a Ecko por su carrera y su aporte a la escena urbana: “Me encanta todo lo que hacés, toda la música, todo lo que hacés. Me encanta, siempre, siempre. Y con esa humildad que tenés y la oportunidad que le das a tantos también de que te acompañen”.

El artista agradeció el espacio y la calidez del equipo, mientras Tinelli reiteró la invitación para el show y celebró la presencia de la comunidad argentina en Miami: “El viernes acá en Miami tenemos a la Selección Argentina. Llega el rey a Miami, llega Leo Messi, llega la selección argentina a Miami para enfrentar a Cabo Verde”.

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La emisión cerró con aplausos y el anuncio de la próxima cita del ciclo, en sintonía con la expectativa por el evento deportivo y el clima festivo que une a la música y el fútbol argentino en el exterior.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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