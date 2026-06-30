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Atentado terrorista en el centro de Mónaco: un paquete bomba dejó a tres heridos

La explosión se produjo alrededor de las 21:00 hora local (19:00 GMT) en el vestíbulo de un edificio situado cerca de la frontera con Francia. El gobierno monegasco informó inicialmente que dos adultos sufrieron heridas graves y que un adolescente de 13 años también resultó lesionado

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Police officers stand guard after an explosion was reported, on Boulevard d'Italie, in Monaco, June 30, 2026. REUTERS/Manon Cruz
Police officers stand guard after an explosion was reported, on Boulevard d'Italie, in Monaco, June 30, 2026. REUTERS/Manon Cruz

El estallido de un paquete bomba en la entrada de un edificio residencial de Mónaco dejó tres personas heridas de gravedad, entre ellas el empresario ucraniano Vadim Irmolaiev, según informaron medios franceses y ucranianos, mientras las autoridades del principado y de Francia buscan al presunto autor, que cruzó la frontera francesa tras el ataque. El hecho ocurrió el lunes por la noche cerca del límite entre ambos países y las autoridades investigan el móvil del atentado.

La explosión se produjo alrededor de las 21:00 hora local (19:00 GMT) en el vestíbulo de un edificio situado cerca de la frontera con Francia. El gobierno monegasco informó inicialmente que dos adultos, una pareja de entre 50 y 60 años, sufrieron heridas graves y que un adolescente de 13 años también resultó lesionado, aunque en un primer momento no reveló la identidad de las víctimas.

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Más tarde, una fuente cercana a la investigación confirmó a AFP una información difundida por la cadena BFMTV según la cual uno de los heridos es Vadim Irmolaiev, un magnate ucraniano de la construcción que reside en Mónaco. La identidad de las víctimas, sin embargo, todavía no recibió confirmación oficial por parte de las autoridades del principado.

El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, informó que el sospechoso escapó a pie hacia Francia después de la explosión. Según explicó, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar su recorrido tanto en Mónaco como en la localidad francesa de Beausoleil, situada junto al principado.

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Las fuerzas de seguridad de ambos países participan en el operativo para localizar al presunto responsable. Un funcionario de la Policía Nacional francesa confirmó que las autoridades francesas colaboran con la investigación y mantienen la búsqueda del sospechoso, aunque evitó ofrecer detalles adicionales sobre el caso.

La explosión se produjo alrededor de las 21:00 hora local (19:00 GMT) en el vestíbulo de un edificio situado cerca de la frontera con Francia (AP)
La explosión se produjo alrededor de las 21:00 hora local (19:00 GMT) en el vestíbulo de un edificio situado cerca de la frontera con Francia (AP)

El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, explicó a la AFP que el artefacto explosivo se encontraba dentro de una bolsa o paquete que una persona dejó en el vestíbulo del edificio antes de retirarse del lugar.

En un mensaje publicado en la red social X, el gobierno monegasco señaló: “Esta noche, poco antes de las 21H00, se escuchó en el Principado una violenta explosión relacionada con un paquete bomba, no muy lejos de la Place des Moulins”.

Mirmand calificó el episodio como un hecho sin precedentes para el país. “Es la primera vez en la historia, que yo sepa, que se produce un acto de este tipo en el Principado”, afirmó durante una comparecencia ante la prensa.

Tras el atentado, las autoridades reforzaron el dispositivo de seguridad en el microestado, que ya cuenta con una importante presencia policial. Mirmand indicó que todos los servicios del Estado permanecen movilizados mientras continúa la investigación para determinar el motivo del ataque.

Los tres heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad francesa de Niza, ubicada a unos 20 kilómetros de Mónaco, donde recibieron atención médica.

El príncipe Alberto II de Mónaco condenó el atentado mediante un comunicado oficial y expresó el respaldo de las instituciones del principado a la investigación. El jefe de Estado calificó el episodio como “un crimen atroz” y sostuvo que representa “un golpe para toda la comunidad monegasca”.

Tras el atentado, las autoridades reforzaron el dispositivo de seguridad en el microestado, que ya cuenta con una importante presencia policial (REUTERS)
Tras el atentado, las autoridades reforzaron el dispositivo de seguridad en el microestado, que ya cuenta con una importante presencia policial (REUTERS)

Además, el soberano reafirmó la prioridad que el país asigna a la seguridad y aseguró que “la seguridad” del microestado europeo “siempre ha sido una prioridad” y “lo seguirá siendo más que nunca, sean cuales sean las amenazas”.

El ministro Mirmand también confirmó que el fiscal general Stéphane Thibault ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre el avance de las investigaciones y las actuaciones judiciales.

Medios franceses y el sitio ucraniano Ukrainska Pravda identificaron al empresario herido como Vadim Irmolaiev, quien desde diciembre de 2023 figura bajo sanciones impuestas por el Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania mediante una decisión promulgada por el presidente Volodimir Zelensky.

Según diversos medios que citan a los servicios de seguridad ucranianos, esas sanciones responden a la decisión del multimillonario de mantener actividades vinculadas al comercio de alcohol en la península de Crimea, territorio bajo ocupación rusa.

Las autoridades de Mónaco señalaron que la investigación continúa abierta para establecer el motivo del ataque y determinar la responsabilidad del autor, mientras los equipos de seguridad de Mónaco y Francia mantienen el operativo de búsqueda del sospechoso.

(Con información de AP y EFE)

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