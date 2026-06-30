El desconsolado llanto de Cody Gakpo tras convertirle un gol a Marruecos en la semana más difícil de su vida

UN GOL MÁS QUE ESPECIAL



Cody Gapko abrió el marcador para Países Bajos ante Marruecos, luego de perder de forma prematura a su hijo por nacer.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AMASmVI8sq — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

El minuto 72 del partido entre Países Bajos y Marruecos en el Mundial 2026 quedará grabado por algo que excede al fútbol. Cody Gakpo convirtió el gol que puso al frente a su selección en los 16avos de final disputados en el estadio de Monterrey, pero su reacción tras la anotación detuvo el partido en otro sentido: el delantero se derrumbó sobre el césped y lloró de manera desconsolada, con el rostro hundido entre sus brazos. Tres días antes, su pareja había anunciado públicamente la pérdida del bebé que esperaban.

Lo que sucedió en esos segundos posteriores al gol condensó una semana que el atacante del Liverpool difícilmente pueda describir con palabras. El tanto llegó en un partido que Marruecos había dominado en las ocasiones más claras: en el minuto 52, un remate de Achraf Hakimi había golpeado el palo del arco neerlandés, y el portero Bart Verbruggen había evitado más de una caída con sus intervenciones. La apertura del marcador, entonces, tuvo algo de alivio deportivo para Países Bajos. Para Gakpo, tuvo otra dimensión.

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La jugada arrancó desde el propio Verbruggen, que lanzó un pelotazo largo desde el fondo. La pelota llegó a Crysencio Summerville, que entró al área a toda velocidad y, ante la salida desesperada del arquero marroquí Bounou al suelo, tocó la pelota al centro. Gakpo, que acompañaba la acción por el medio, recibió el pase frente al arco vacío y definió con calma.

Tras unos pocos pasos hacia la línea de fondo, Gakpo se dejó caer de rodillas. Luego quedó tendido boca abajo sobre el campo, con el rostro cubierto entre sus brazos, sin moverse. El relator, que había estallado con el grito del gol, bajó el tono de voz al notar lo que ocurría: “Momento emotivo... el desconsuelo de Gakpo”, dijo al aire.

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Gakpo cayó de rodillas tras anotar el gol, quedó tendido boca abajo sobre el césped y lloró con el rostro cubierto entre sus brazos (REUTERS/Daniel Becerril)

Sus compañeros no tardaron. Denzel Dumfries y Xavi Simons fueron los primeros en llegar y se lanzaron sobre él para abrazarlo en el suelo. Después, en una imagen que la transmisión mostró en plano abierto, los suplentes que estaban en el banco también cruzaron el campo para sumarse. Todo el plantel neerlandés terminó arremolinado alrededor de Gakpo, formando un grupo compacto sobre el césped de Monterrey.

El trasfondo de esa escena había tomado estado público el sábado 27 de junio, cuando la modelo Noa van der Bij, pareja del futbolista, publicó un mensaje en sus redes sociales: “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo”.

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En la misma publicación, Van der Bij reveló el nombre que le habían dado al bebé: Elijah Raphael Gakpo. “Por siempre amado, por siempre nuestro hijo”, escribió. La pareja había anunciado el embarazo apenas cuatro semanas antes con un posteo que decía: “Nuestra pequeña familia está creciendo. No podemos esperar a conocerte”.

Poco después del mensaje de Van der Bij, Gakpo también se pronunció en sus redes: “Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”, publicó el atacante de 27 años.

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El tanto ante Marruecos fue el tercero de Gakpo en el Mundial 2026, y el quinto en ocho partidos disputados en Copas del Mundo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pese al golpe, Gakpo optó por quedarse en la concentración del seleccionado. La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó la decisión y explicó que el jugador la tomó tras hablar con su pareja. “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su pareja, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios”, indicó la KNVB en un comunicado.

El seleccionador Ronald Koeman también se refirió públicamente a la situación. “Fue una noticia muy triste la que recibimos. La que recibieron Cody, su esposa y su familia. Hicimos todo lo posible por apoyarlo. Aquí le dimos la libertad durante los primeros días de salir del hotel y estar con su familia”, declaró el técnico neerlandés. Koeman añadió: “Creo que lo manejó muy bien. Nunca dijo: ‘Quiero volver’ o ‘Quiero estar con mi familia’. Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez”.

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Días antes del anuncio del fallecimiento, Gakpo no había bajado del autobús del equipo para entrenarse y fue trasladado en coche, según informó la KNVB. Van der Bij y el hijo mayor de la pareja, Samuel, habían estado en Estados Unidos para acompañar al delantero en el partido inaugural del torneo ante Japón.

El gol de hoy fue el tercero de Gakpo en la presente edición del torneo. El atacante había convertido dos tantos en la goleada por 5-1 sobre Suecia durante la fase de grupos, y acumula cinco goles oficiales en ocho partidos disputados en Copas del Mundo. Países Bajos terminó perdiendo por penales ante Marruecos y se despidió del Mundial 2026.

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