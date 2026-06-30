“Si te elimina Paraguay, no sos de primer nivel”: la dura autocrítica de Kimmich y el técnico de Alemania tras la eliminación

Alemania cayó ante Paraguay en los penales, con un resultado de 4-3, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga (REUTERS/Peter Cziborra)

Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 en 16avos de final ante Paraguay, que ganó 4-3 en los penales tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. En Boston, el equipo de Julian Nagelsmann no pudo con una selección a la que muchos consideraban inferior, y la derrota desató una oleada de autocrítica que llegó desde el propio capitán hasta el banco técnico. "Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no“, dijo el DT, en una frase que condensa el estado de ánimo de todo un país futbolístico.

El resultado fue el golpe definitivo a una campaña que nunca terminó de arrancar. Alemania llegó a la fase eliminatoria con un bagaje irregular: goleó a Curazao por 7-1 y superó a Costa de Marfil por 2-1, pero cayó ante Ecuador por 1-2 en la fase de grupos, una señal de alerta que no fue suficiente para revertir el rumbo. Ante Paraguay, el equipo germano no encontró respuestas en los momentos decisivos y pagó ese déficit desde los once metros.

PUBLICIDAD

Joshua Kimmich, capitán de la selección, no esquivó la responsabilidad al hablar con la prensa. “Es una sensación horrible, no hemos jugado bien contra ningún rival”, afirmó el mediocampista. Su diagnóstico fue directo: “En tres ocasiones hemos tenido grandes problemas contra selecciones que no son de talla mundial. Esa es la realidad”. Y cerró sin margen para la duda: “Nos merecemos totalmente la eliminación del Mundial”.

Las palabras de Kimmich no se quedaron en el análisis táctico. El capitán germano apeló a la memoria colectiva para dimensionar la magnitud del fracaso. “Recuerdo la Alemania de mi infancia, la veía por televisión y siempre llegaba a semifinales o finales. Queremos transmitir esa sensación a los niños y a toda la gente en sus hogares, pero no lo hemos logrado", expresó en declaraciones a Sky Alemania.

PUBLICIDAD

Kimmich asumió la responsabilidad de los jugadores y descartó culpar al entrenador, al árbitro o al rival por la eliminación (Reuters/Winslow Townson)

Y agregó: “Es muy lamentable, sobre todo en un momento en el que Alemania nos aporta mucho y tenemos logros de los que nos sentimos orgullosos. Por desgracia, la selección nacional no es así en este momento, y todos somos responsables de ello”.

Kimmich también fue enfático en señalar que la responsabilidad recae sobre los jugadores, sin buscar excusas externas: “Somos los jugadores quienes lo echamos a perder, no el entrenador, los medios, el árbitro o el rival”.

PUBLICIDAD

Desde el banco, Nagelsmann también tomó la palabra, aunque con un tono más matizado. El técnico reconoció las carencias del equipo, pero no dejó de señalar la cuota de infortunio: “Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”. Y añadió: “No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival”.

El seleccionador también ofreció un análisis del partido: “Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más”. Según Nagelsmann, el equipo debía haber sido “más rápido” en el ataque y haber tenido una mejor respuesta defensiva.

PUBLICIDAD

Nagelsmann manifestó su voluntad de continuar al frente de la selección, con contrato vigente hasta la Eurocopa 2028 (REUTERS/Peter Cziborra)

Uno de los momentos que más irritó al técnico fue la anulación de un gol de Jonathan Tah en la prórroga, invalidado por un agarrón previo de Waldemar Anton a Orlando Gill. "No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma”, fustigó al árbitro Jalal Jayed.

Pese al fracaso, Nagelsmann dejó clara su intención de no abandonar el cargo. “Me gustaría seguir, sí”, respondió de forma rotunda quien tiene contrato para dirigir a la selección alemana hasta la Eurocopa 2028, luego de haber renovado su vínculo en 2025. El contrato anterior expiraba precisamente al término de este torneo.

PUBLICIDAD

La eliminación ante Paraguay profundiza una racha negativa que ya acumula tres Mundiales consecutivos sin superar la primera fase o los dieciseisavos: Alemania cayó en la fase de grupos en Rusia 2018 y en Qatar 2022, y ahora repite la debacle en Estados Unidos 2026. Con el pase a octavos, Paraguay se medirá ante el ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputará el miércoles.