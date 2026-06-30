La firme postura de Anita Pauls: “Amo ser soltera; no hay nada que un tipo le pueda aportar a mi vida”

Después de separarse en 2024 del padre de su hija y regresar a la Argentina luego de 5 años en Estados Unidos, la actriz se pronunció en las redes sobre la libertad personal y las relaciones sentimentales (Video: Instagram)

La actriz Anita Pauls eligió sus redes sociales para lanzar un mensaje contundente sobre su presente personal, tras separarse y regresar al país. “Amo ser soltera. Quería decirlo. Es mi Instagram y digo lo que quiero”, abrió en un video que rápidamente generó repercusión. La intérprete dejó en claro que, después de años de pareja y maternidad, no tiene ningún interés en volver a conformar una relación amorosa. Su declaración se inscribe en un momento de redefinición personal tras regresar a la Argentina, luego de cinco años viviendo en Estados Unidos, junto a su expareja, con quien tuvo a su hija, Bendi.

La hija de Mirta Busnelli reivindicó la soltería como una elección consciente. “¿Cómo te explico que tengo cero interés en volver a formar una pareja?”, expresó en tono irónico. La actriz subrayó que, para ella, ya no existe ninguna necesidad de buscar una nueva relación: “Todo lo que yo creía que necesitaba de un hombre era una hija y ya la tuve. Habiendo tachado eso de mi lista, no hay nada en mí que piense que salir con un tipo es una buena idea. Nada”.

PUBLICIDAD

“La paz mental que yo manejo hoy en día y la energía que tengo puesta en mí no la cambio por nada”, sostuvo Anita Pauls (Instagram)

En el mismo mensaje, Pauls ironizó sobre sus experiencias sentimentales previas: “Y mirá que salí con hombres, ¿eh? Desde los teóricamente buenos hasta los imbéciles. Y llegué a la conclusión de que no hay nada que le puedan aportar a mi vida. Todo lo contrario”. Anita sostuvo que la tranquilidad actual es prioritaria: “La paz mental que yo manejo hoy en día y la energía que tengo puesta en mí no la cambio por nada”.

Anita Pauls junto a su hija Bendi y su hermano, Gastón Pauls (Instagram)

La ruptura de Anita Pauls con Brian, su pareja durante cinco años, marcó un punto de inflexión. Según contó en febrero de 2025 por la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show (Eltrece), la relación entre ambos comenzó en Los Ángeles, donde la actriz se había mudado para desarrollar su carrera. Allí conoció a Brian, entrenador personal, y la convivencia se precipitó debido a la pandemia.

PUBLICIDAD

Durante la relación nació su hija Bendi. La decisión de separarse llegó casi cinco años después, cuando Pauls optó por regresar a la Argentina en diciembre de 2024. Desde entonces, Brian ha viajado varias veces para visitar a su hija, según detalló la periodista.

Anita Pauls junto a Brian, su expareja y el padre de su hija, Bendi (Instagram)

En su mensaje, Anita Pauls abordó el trasfondo social de su elección. Señaló que su felicidad actual, lejos de responder a resentimientos, es un privilegio que no todas las mujeres pueden permitirse: “Seguro alguno va a tirar que cuando digo que amo ser soltera estoy resentida. Pero la verdad es que mientras siga habiendo mujeres y niñas que son obligadas a casarse o que se quedan en relaciones por miedo, plata o porque sienten que no pueden irse, estar soltera es un privilegio enorme, uno que muchas no tienen. Y no lo cambio por nada”.

PUBLICIDAD

La actriz planteó así una mirada crítica sobre los condicionamientos que afectan a otras mujeres, y reforzó la idea de la soltería como un estado de libertad, no de carencia.

“Todo lo que yo creía que necesitaba de un hombre era una hija y ya la tuve”, lanzó tajante la hija de Mirta Busnelli (UrbanaPlayFM)

El video publicado en Instagram recibió una inmediata respuesta de seguidores y colegas, que celebraron su franqueza. La actriz utilizó el espacio personal de sus redes para marcar una postura clara y abrir un debate sobre los modelos de pareja, la autonomía y el derecho a elegir.

PUBLICIDAD

Los mensajes celebratorios de sus seguidoras no tardaron en aparecer. “Amo”, “me toma demasiado”, “Amén, hermana”, “ay, Anita totalmente, te escucho y me siento igual”, “gracias, resumiste lo que sentimos muchas”, “Anita somos todas”, “soy”, “te amo, Ana” y “sos hermosa, graciosa y proactiva y la bendi es la mejor del mundo”, fueron algunas de las expresiones de apoyo que recibió la actriz.