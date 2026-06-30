Política

Uñac activó el modo electoral, pero se mantiene lejos de la interna entre Cristina Kirchner y Kicillof

El sanjuanino está en Misiones y mañana viajará a Corrientes. Propone “equilibrio fiscal y sensibilidad social” en las reuniones políticas y en la calle. Fuerte respaldo del gobernador misionero

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Dos hombres sentados frente a una mesa con dos vasos de agua, una servilleta, un posavasos tejido y un cuadro abstracto de tonos azules en la pared
Sergio Uñac fue recibido por el gobernador de Misiones, Hugo Passaqua

Sergio Uñac activó su modo electoral. Por fuera de la interna de la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof y los Kirchner quedaron entrampados en una lógica de discusión política donde todos saldrán dañados, más allá del porcentaje de responsabilidad que cada uno tenga en la cuenta final de esta historia.

El senador sanjuanino viajó el domingo a Misiones para iniciar una gira por la zona mesopotámica. En las primeras horas de su visita fue recibido por el gobernador Hugo Passalaqua en la residencia oficial. Varios años atrás el mandatario formó parte de una iniciativa electoral donde el peronismo fue la columna vertebral. Durante su encuentro mostró su apoyo a los movimientos políticos de Uñac.

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“Tengo una gran felicidad de que venga a Misiones. Está dando un proceso de construccion a nivel nacional. Que visite nuestra gente, nuestra producción y nuestros paisajes, a nosotros nos llena de orgulloso. Sé que es un gran esfuerzo el que estás haciendo, pero va a valer la pena”, dijo Passalaqua en un video publicado por Uñac en sus redes sociales.

El mensaje significó un fuerte respaldo del gobernador misionero al ex mandatario sanjuanino, que trabaja en la edificación de un armado nacional que lo deposite, en el 2027, en la mesa chica donde se van a definir las candidaturas del peronismo. Uñac ya avisó que quiere ser candidato a presidente de la Nación.

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Sergio Uñac con Cristian Humada.
El sanjuanino junto a Nicolás Trotta y Cristian Humada (de saco blanco), nuevo presidente del PJ de Misiones

“Tuvimos desafíos conjuntos entre el 2015 al 2019. Ahora estoy visitando el país, mirando cada una de las provincias para cumplir un gran proyecto federal”, indicó el sanjuanino, que pasó por una provincia donde el oficialismo se fracturó. De un lado quedo Passalaqua y del otro, Carlos Rovira, el hombre fuerte del partido provincial que gobierna Misiones desde 1999. Las internas políticas no subsisten solo en el territorio bonaerense.

Además de estar con el Gobernador, Uñac se reunió con dos ex mandatarios misioneros: Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad. Todos condujeron los destinos de la provincia con el sello del Frente Renovador de la Concordia, que se disolvió en las últimas semanas como consecuencia del estallido interno del oficialismo.

En la recorrida por Posadas también estuvo en agenda un encuentro con el flamante presidente del PJ Misiones, Cristian Humada, que ganó las elecciones partidarias, después de una intervención designada por Cristina Kirchner y tras 27 años sin comicios internos. Luego siguió con encuentros con cooperativas del tabaco en Alem, mientras que hoy visitará a productores yerbateros en la localidad de Apóstoles.

Durante el encuentro con Humada y unos cincuenta dirigentes del consejo provincial partidario, Uñac insistió en la necesidad de construir una agenda federal desde el peronismo del interior y discutir los liderazgos, de cara a las elecciones, a través de una interna abierta del PJ en todo el país. El sanjuanino cree, hace tiempo, que el Gobierno va a lograr derogar las PASO y que el peronismo se quedará sin una herramienta clave para dirimir las diferencias. Se quiere adelantar a ese momento.

Dos hombres sentados frente a una mesa con dos vasos de agua, una servilleta, un posavasos tejido y un cuadro abstracto de tonos azules en la pared
Uñac durante el encuentro que tuvo con el ex gobernador y actual diputado nacional Oscar Herrera Ahuad.

En cada una de sus visitas el ex gobernador de San Juan habló de la necesidad de darle prioridad, dentro de la agenda política, a la situación y el desarrollo de las economías regionales. En esa línea, remarcó la construcción de la alternativa federal que tiene en la cabeza y puso sobre la mesa la necesidad de mantener el equilibrio fiscal en las cuentas públicas pero, al mismo tiempo, sostener la sensibilidad social, como característica primordial de la construcción de un modelo con el sello justicialista. Además, resaltó que se necesita “cordura” para el tiempo que viene.

En el círculo chico del sanjuanino recalcan que está en “modo escucha y construcción”. Aparte de la rosca dirigencial y las visitas armadas a productores, camina por las calles y habla con la gente. Algunos lo conocen, otros no. Se presenta, cuenta su pasado en un puñado de palabras y explica por qué hace lo que hace. Es una campaña se instalación casi artesanal. Progresiva, de baja intensidad y fuera del radar de las internas del peronismo.

Mañana viajará hasta Corrientes, donde se reunirá con dirigentes del peronismo local y realizará movimientos similares a los que hizo en Misiones. Reuniones con productores y cara a cara con la gente en las veredas. Uñac quiere ser candidato a presidente y se mueve con esa lógica, aunque en su círculo resalten que no está en campaña, sino que ocupa su tiempo en escuchar los problemas de la gente y hacerse visible ante los ojos de ellos.

Sergio Uñac con Maurice Closs.

Días atrás estuvo en Santiago del Estero, en un foro de economías regionales, donde compartió conversaciones con el gobernador local Elías Suárez; su par catamarqueño, Raúl Jalil y el senador de santiagueño Gerardo Zamora. A los pocos días estuvo en Catamarca, donde volvió a econtrarse con Jalil, un enemigo del cristinismo, que fue apuntado por Máximo Kirchner en dos oportunidades, debido a su cercanía a Javier Milei.

En esta recorrida fue acompañado por el diputado nacional y promotor de su candidatura, Nicolás Trotta, quien estuvo a su lado en las distintas reuniones políticas. En una entrevista con radio Up, de Misiones, Uñac anticipó lo que ve para el futuro del peronismo y el armado electoral. “Me parece que otra vez el interior va a dar que hablar en positivo y va a ser protagonista en el desarrollo de la próxima fórmula electoral del Partido Justicialista”, aseguró. El sanjuanino quiere ser el que toque las nuevas canciones del peronismo, pero con acordes del interior argentino.

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