Crimen y Justicia

Fingió ayudar a una de las personas atropelladas por un colectivo en Mar del Plata, pero todo fue para robarle

La familia de uno de los heridos en el accidente del colectivo 532 denunció que un desconocido fingió ayudarlo y le robó el celular, la campera y las zapatillas mientras el joven estaba inconsciente

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Un colectivo atropelló y mató a un peatón al despistarse a la vereda

Un adolescente de 15 años, que resultó herido de gravedad producto de haber sido atropellado por un colectivo en el skatepark de la rambla de Mar del Plata, fue víctima de un robo por parte de otro joven que había fingido ayudarlo cuando se encontraba desplomado en el suelo. En el mismo accidente, murió su novia Guadalupe Merlos, una joven de 18 años, quien se encontraba en la parada.

Además de la muerte de Merlos, otras seis personas resultaron con heridas graves luego de que una unidad de la línea 532 embistiera a los presentes. En medio de la conmoción, salió a la luz un hecho adicional que generó indignación, luego de que la familia de J. G., uno de los heridos, denunció que fue víctima de robo apenas minutos después del siniestro.

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Actualmente, el adolescente permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). No obstante, sus familiares relataron que un joven se acercó tras el choque y, bajo el pretexto de auxiliarlo, le pidió a Julián que desbloquee su celular para avisar a un familiar.

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, el acusado sí se comunicó con la madre del adolescente herido, pero apenas terminó la llamada indicaron que desapareció con el teléfono, la campera de abrigo y las zapatillas del menor.

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Un colectivo atropelló y mató a un peatón al despistarse a la vereda
El momento en el que salvaron a las víctimas del accidente vial

En línea con esto, la familia de Gómez explicó que, gracias a un video que circulaba en redes sociales, pudieron reconocer al supuesto “amigo” que fingió ayudar a J. G. mientras él convulsionaba junto a su novia, Guadalupe, quien murió en el lugar.

Incluso, testigos del hecho señalaron que, por el trato y la familiaridad, creyeron que el joven era conocido del menor, pero posteriormente confirmaron que nadie lo identificaba entre el grupo. Tras obtener acceso a la imagen del individuo, fue difundida en las redes sociales para solicitar colaboración en su identificación. En ese momento, vestía una campera deportiva de color negra.

“Llamó a la mamá de J. y luego de eso no pudimos comunicarnos más. Aprovechó la situación y le robó”, describió uno de los testigos. Asimismo, repudió: “Básicamente, lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia, que había fallecido en ese momento”.

Luego de lo ocurrido, los amigos del menor iniciaron una colecta para apoyar a la familia, que es oriunda de Chaco.

Así fue el trágico accidente

Todo ocurrió este lunes por la tarde, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a peatones en la zona del Skate Park Bristol, ubicado en Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia, en Mar del Plata. Mientras que la joven de 18 años fue declarada muerta en el lugar, el resto de los heridos fueron trasladados bajo código rojo hacia el HIGA.

Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) Oscar Alende de Mar del Plata
Todos los heridos se encuentran internados en el HIGA

Un parte difundido por el HIGA detalló que los seis pacientes que fueron internados presentaban diferentes lesiones y grados de gravedad. Entre ellos, un adolescente de 15 años sufrió traumatismos faciales y fractura en un miembro superior.

Según confirmaron, el resto de los pacientes eran personas mayores de edad. Se trataba de un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y herida cortante en el cuero cabelludo; otra mujer con fractura de cadera; una con fractura de fémur; y la última con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Todos los heridos permanecen bajo atención de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología, mientras se evalúa su evolución clínica. Algunas víctimas quedaron atrapadas debajo del colectivo y requirieron asistencia de los bomberos y el personal de rescate.

El colectivo invadió la vereda e impactó contra las personas que se encontraban cerca del skate park, por causas aún bajo investigación. De acuerdo con los primeros testimonios, el colectivo habría sufrido una falla en la dirección antes de perder el control y embestir a los peatones, algunos de los cuales esperaban la llegada de otras unidades.

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