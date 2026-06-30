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Dallys Ferreira festejó el triunfo de Paraguay en el Mundial y recordó su video viral del Bailando: “Lo logramos”

La actriz y conductora compartió en Instagram la euforia con su esposo e hija tras el pase a octavos de la selección paraguaya, en una noche de penales y abrazos. El video

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La actriz y exvedette compartió su felicidad acompañada por su marido y su hija (Video: Instagram)

Camiseta de la Albirroja puesta, la bandera de Paraguay desplegada en el living y los gritos a todo pulmón junto a su marido y su hija: así vivió Dallys Ferreira la noche del domingo 29 de junio, cuando Paraguay eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol FIFA 2026 tras una tanda de penaltis que terminó 4-3 a favor de la selección guaraní. La modelo y actriz paraguaya lo registró todo en sus redes sociales y el festejo se viralizó de inmediato entre sus más de 8.000 seguidores que le dejaron “me gusta” en pocas horas.

En las imágenes que publicó en Instagram, Ferreira aparece junto a su pareja, Nicolás Sporleder, y la hija de ambos, India, los tres con la camiseta a rayas rojas y blancas de Paraguay. La secuencia muestra el momento exacto en que José María Canale convirtió el penal decisivo: Dallys salta, grita y abraza a su hija mientras Nicolás, todavía sin procesar lo que acaba de pasar, repite casi en susurro “acabamos de ganarle a Alemania”. El texto que acompañó la publicación fue tan directo como la emoción del video: “Paraguay le ganó a Alemania y pasamos a 8° de final. Para los que siempre creyeron en la albirroja en las buenas y en las malas, LO LOGRAMOS”.

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Dallys Ferreira festejó con su familia el triunfo de Paraguay y recordó un divertido momento que protagonizó en Showmatch (Instagram)
Dallys Ferreira festejó con su familia el triunfo de Paraguay y recordó un divertido momento que protagonizó en Showmatch (Instagram)

Pero el festejo de Ferreira no se quedó solo en el video familiar. En sus historias de Instagram, la modelo compartió un video que pertenece a uno de los momentos más icónicos de Showmatch, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. En la edición de 2009 del certamen de baile, Ferreira participó como concursante y en una de las galas el público votó para que se quedara en la competencia.

La modelo, visiblemente emocionada por el apoyo de la audiencia argentina, tomó el micrófono para agradecer y comenzó a hablar en guaraní, la lengua originaria de Paraguay que comparte estatus oficial con el español en ese país. Lo que siguió quedó grabado para siempre: Ferreira se emocionó, las palabras en guaraní fluyeron con naturalidad, y el estudio entero —Tinelli incluido— la miró sin entender absolutamente nada. El video de ese momento circuló durante años volviéndose un video viral, un testimonio involuntario de la distancia cultural entre dos países vecinos que, sin embargo, comparten tanto.

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La actriz y conductora se divirtió publicando un video del recuerdo de su paso por el certamen de ShowMatch (Video: Instagram)

Ferreira vivió durante años en Argentina, donde construyó una carrera en los medios que incluyó participaciones en televisión, teatro y publicidad. Su paso por Showmatch fue uno de sus primeros grandes momentos de exposición en el país y, paradójicamente, el episodio del guaraní —que en su momento generó más ternura que otra cosa— se convirtió en la imagen con la que el público argentino más la recuerda. Que ese mismo clip volviera a circular en la noche en que Paraguay le ganó a Alemania le dio una vuelta de tuerca que Ferreira celebró sin pudor.

El partido que desató todo fue uno de los más tensos del torneo. La selección paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro, resistió 120 minutos ante un equipo alemán que tuvo el 79% de posesión en el primer tiempo y acumuló 305 pases, contra apenas 54 de la Albirroja. Julio Enciso abrió el marcador de cabeza en el minuto 42; Kai Havertz empató para Alemania tras el descanso. En la tanda de penaltis, el arquero Orlando Gill detuvo dos lanzamientos alemanes y Canale selló el pase a cuartos con el disparo final. El VAR también intervino: anuló un gol de Jonathan Tah en el tiempo suplementario por una obstrucción sobre Gill, una decisión que cambió el rumbo del encuentro.

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