Se conocerá hoy la sentencia por el crimen de Gabriel Izzo, el empresario asesinado durante un robo en su casa de Merlo

Se conocerá hoy el fallo por el asesinato del empresario Gabriel Izzo

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 6 de Morón dará a conocer este martes, la sentencia en el juicio por el homicidio de Gabriel Izzo —el empresario que fue brutalmente asesinado durante un robo en Merlo— y el intento de homicidio contra su esposa, Silvana Petinari. El tribunal está conformado por los jueces Cristian Toto, Alejandro Rodriguez Rey y Andrea Brarzi.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la audiencia comenzará a las 12 horas. Durante el extenso debate oral, se registró un marcado pacto de silencio entre los imputados, quienes se negaron a brindar detalles sobre lo sucedido. A pesar de esta actitud, el proceso permitió la incorporación de una gran cantidad de prueba, tanto testimonial como pericial, así como evidencia documental y digital.

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La Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para todos los imputados por el homicidio del empresario y el ataque a su esposa, fundamentando el pedido en la gravedad de los hechos y la solidez de la prueba reunida durante el debate oral.

El juicio comenzó el 2 de junio y Petinari fue la primera en declarar ante el Tribunal Oral Criminal N.º 6 de Morón. En el inicio del debate, el defensor Diego Correa solicitó la suspensión del juicio para uno de los acusados, presentando un certificado médico que acreditaba problemas de salud mental. Tras deliberar más de una hora, el tribunal resolvió que dicho acusado sea juzgado más adelante, para garantizar su derecho a defensa.

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La pareja fue sorprendida en su domicilio de San Antonio de Padua durante la madrugada

El brutal crimen ocurrió en junio de 2023, cerca de las 4 de la madrugada, cuando cinco delincuentes ingresaron a la casa ubicada en la calle Italia, a pocas cuadras de la estación de tren de San Antonio de Padua. De acuerdo con la investigación, la banda llegó en un Gol gris y forzó una persiana de madera para acceder a la vivienda. Los asaltantes sorprendieron a Izzo y Petinari mientras dormían. El empresario intentó defenderse con una pistola Bersa calibre .40 y un revólver.38, pero fue abatido a balazos y apuñalado.

Los acusados Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (27), Jonathan Ricardo González (alias ‘Monarca’, 33) y Brígido Achucarro González (alias ‘El Paraguayo’, 36) enfrentan cargos por robo agravado por uso de arma de fuego, homicidio agravado criminis causa (por Izzo), homicidio agravado en grado de tentativa (por Petinari) y portación ilegal de arma de guerra. Según la acusación, Walter Rodríguez Sierra (55), apodado el ‘Uruguayo’ y dueño del auto VW Gol gris utilizado en el hecho, es considerado partícipe necesario. Es el único de los imputados que llegó en libertad al juicio y su defensa insiste en su inocencia.

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En la investigación judicial encabezada por el fiscal Claudio Oviedo, fue determinante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para identificar tanto a los autores materiales como el vehículo implicado. Gustavo Mac Dougall (51), presunto conductor de la banda, falleció en prisión el 15 de abril de 2025, tras contraer neumonía.

Según el relato de Petinari, la noche del ataque la pareja había terminado de cenar y se preparaba para dormir cuando escucharon ruidos. Izzo fue a revisar y se enfrentó con desconocidos tras abrir varias puertas internas con llave. La casa contaba con medidas de seguridad adicionales y ambos tenían armas de fuego habilitadas.

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Petinari recordó que vio a su esposo muerto y que la siguiente escena fue en el jardín, pidiendo ayuda a gritos. En la vivienda también se encontraba su madre, que no percibió el ataque. Luego del violento episodio, fue asistida por personal policial y trasladada a una clínica, donde despertó en terapia intensiva con graves lesiones: perdió un ojo, sufrió cortes en la yugular y clavícula, y heridas en la ingle y la zona lumbar.

De acuerdo a la investigación fiscal, Izzo se resistió al robo y su revólver falló al intentar usarlo. Los asaltantes dispararon y las balas impactaron en el tórax, abdomen y pelvis, provocando su muerte casi inmediata. Petinari fue agredida de manera brutal, quedando al borde de la muerte.

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