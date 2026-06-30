Economía

La economía sigue en modo “serrucho”: cuáles fueron los sectores que más y menos crecieron en abril

Siete rubros marcaron mejoras notables, liderados por minería y agricultura, mientras predominaron retrocesos en segmentos como pesca e industria

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Interior de una planta industrial donde un robot suelda vigas metálicas y un operario trabaja en una máquina, con pilas de metal y maquinaria pesada.
La industria fue uno de los sectores que cayó en abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad económica de abril de 2026 registró un alza interanual de 1,6% en la Argentina, aunque cayó 1,5% frente a marzo en la serie desestacionalizada. Los mayores avances correspondieron a Explotación de minas y canteras y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras Pesca anotó la baja más pronunciada, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La economía argentina experimenta una notable inestabilidad en su nivel de actividad, caracterizada por fluctuaciones constantes que los especialistas denominan “efecto serrucho”. Durante los primeros cuatro meses de 2026, se observó una alternancia entre subidas y bajadas: enero registró una mejora, febrero una baja, marzo presentó una recuperación y abril exhibió una nueva caída en términos intermenduales.

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Mientras sectores como la energía y la minería mantienen su crecimiento, el conjunto de la actividad económica sigue mostrando movimientos irregulares y sin una tendencia firme. Esto se refleja en un desarrollo “de dos velocidades”: con el agro, la minería y la energía en expansión, frente a la debilidad de la industria y la construcción.

De acuerdo a los datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), los sectores que más crecieron, en la medición interanual, fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9 por ciento. En el otro extremo, la mayor caída fue la de Pesca, con -28,4%, seguida por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2%, e Industria manufacturera, con -2,9 por ciento.

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El informe también mostró una suba de 0,3% en la tendencia-ciclo. En tanto, acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025.

En la comparación con abril de 2025, siete de los 15 sectores del EMAE registraron subas y ocho tuvieron bajas. Agricultura y minas aportaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

Los sectores con mejor desempeño en abril

Ordenados de mayor a menor variación interanual, los rubros con mejora fueron Explotación de minas y canteras, con 17,1%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9%; y Electricidad, gas y agua, con 6,4 por ciento.

También avanzaron Intermediación financiera, con 4,5%; Impuestos netos de subsidios, con 2,1%; Transporte y comunicaciones, con 2,0%; y Servicios sociales y de salud, con 0,8 por ciento.

Hoteles y restaurantes quedó en 0,0%, un dato que el Indec presenta como estabilidad interanual. El resumen ejecutivo señala siete sectores con subas, aunque el cuadro sectorial ubica a esa actividad sin cambios frente a abril de 2025.

Dentro de las alzas, Agricultura tuvo el mayor peso sobre el índice general. El gráfico del informe le asignó 1,19 puntos de incidencia positiva, por delante de los 0,63 puntos de Explotación de minas y canteras.

infografia

Los sectores que frenaron la actividad

Entre las actividades con retrocesos, la baja más moderada fue la de Enseñanza, con -0,1 por ciento. Luego se ubicaron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con -0,2%, y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con -1,3 por ciento.

La lista siguió con Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, con -1,7%, y Construcción, con -1,8 por ciento. Después aparecieron dos ramas de fuerte peso en el nivel general: Industria manufacturera, con -2,9%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -3,2 por ciento.

El descenso más pronunciado de todo el cuadro correspondió a Pesca, con -28,4% interanual. Esa actividad, junto con Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, restó 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

El gráfico incluido en EMAE abr2026.pdf también mostró que las incidencias negativas más marcadas se concentraron en Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones. En abril, esas ramas tuvieron aportes de -0,41 y -0,38 puntos porcentuales, respectivamente.

Cómo impactó cada sector en el resultado general

El mapa sectorial de abril combinó pocos avances de gran magnitud con una mayoría de bajas más repartidas. Indec consignó que el EMAE nivel general avanzó 1,64% interanual, con un aporte adicional de Impuestos netos de subsidios, de 0,36 puntos, y de Electricidad, gas y agua, de 0,18.

También sumaron, aunque en menor medida, Transporte y comunicaciones, con 0,15 puntos; Intermediación financiera, con 0,10; Servicios sociales y de salud, con 0,03; y Hoteles y restaurantes, con 0,01. Enseñanza tuvo una incidencia levemente negativa de -0,00, mientras Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler restó -0,01.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales restó -0,03 puntos; Construcción, -0,04; y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, -0,05.

La foto final del mes dejó a las ramas agropecuaria y minera como principal sostén del crecimiento. En sentido inverso, la industria y el comercio ejercieron la mayor presión a la baja sobre el resultado general.

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