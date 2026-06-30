Autoridades costarricenses desarticulan presunta red de narcomenudeo: ocho detenidos y más de 5,000 dosis de droga decomisadas

La Policía de Control de Drogas ejecutó 11 allanamientos en la comunidad de María Reina, en Hatillo, donde fueron detenidos ocho presuntos integrantes de una red dedicada al narcomenudeo. Crédito: MSP

Un operativo ejecutado por la Policía de Control de Drogas (PCD) permitió desarticular una presunta estructura dedicada al narcomenudeo que operaba en la comunidad de María Reina, en Hatillo, San José. Como resultado de la intervención fueron detenidas ocho personas y se decomisaron más de 5,000 dosis de distintas drogas, además de dinero en efectivo, municiones y otros productos presuntamente relacionados con la actividad ilícita.

La acción policial comprendió 11 allanamientos realizados de forma simultánea en viviendas ubicadas en este sector del sur de la capital costarricense, considerado por las autoridades como uno de los principales focos de venta y distribución de drogas en la Gran Área Metropolitana.

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El operativo fue coordinado con la Fiscalía de Narcotráfico y forma parte de las acciones que desarrolla la PCD para combatir el narcomenudeo en comunidades donde la presencia de organizaciones criminales ha generado problemas de seguridad, enfrentamientos armados y homicidios relacionados con disputas por el control del territorio.

Durante las diligencias fueron capturados ocho hombres que, según la investigación policial, estarían vinculados con la venta, distribución y abastecimiento de drogas en la zona.

Durante el operativo fueron decomisadas más de 5.000 dosis de distintas drogas, entre ellas crack, cocaína, marihuana, metanfetamina, éxtasis, tusi, ketamina y LSD. Crédito: MSP

Entre los detenidos figura un sujeto de apellido Robles, quien registra informes policiales en 25 ocasiones por tenencia de drogas. También fue arrestado un hombre de apellido Vargas, con 28 informes por ese mismo delito.

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Otro de los capturados es un hombre de apellido Durán, quien posee antecedentes por amenazas agravadas, venta de drogas y 16 informes policiales relacionados con tenencia de estupefacientes.

Asimismo, fueron detenidos dos sospechosos de apellidos Viloria y Cortés, quienes, de acuerdo con las autoridades, no registran antecedentes judiciales.

La lista de capturados también incluye a un hombre de apellido Zamora, con expedientes por incumplimiento de medidas de protección, robo simple y receptación, además de 18 informes policiales por tenencia de drogas.

Igualmente fue arrestado un sospechoso de apellido Torres, quien posee antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y acumula 26 partes policiales relacionados con tenencia de drogas.

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El octavo detenido corresponde a un hombre de apellido Delgado, quien registra expedientes por agresión psicológica, amenazas contra la autoridad y perturbación del sosiego público, además de nueve informes policiales por tenencia de estupefacientes.

Como parte de los allanamientos, los agentes decomisaron 2,534 dosis de crack, 1,056 dosis de cocaína, 1,269 dosis de marihuana distribuidas entre cigarrillos y envoltorios, así como 14 gramos adicionales de marihuana.

Además, la PCD incautó 22 dosis de aparente metanfetamina, 21 dosis de aparente tusi, 76 dosis de aparente éxtasis, cuatro dosis de aparente ketamina, una dosis de aparente LSD y 43 envoltorios con sustancias pendientes de identificación.

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Durante el operativo también fueron decomisadas 288 unidades de cigarrillos electrónicos con nicotina de distintas marcas, cinco cajas de licor, ₡636,800 (USD 1,200) en efectivo y 28 municiones calibre 40, elementos que ahora forman parte de la investigación.

Las autoridades recordaron que esta no es la primera intervención realizada en María Reina. Durante el año pasado la PCD ejecutó al menos dos operativos en distintos momentos que también dejaron una importante cantidad de personas detenidas y el decomiso de miles de dosis de drogas listas para su comercialización.

Las autoridades también incautaron ₡636,800 en efectivo, 28 municiones calibre 40, cigarrillos con nicotina y varias cajas de licor durante los allanamientos. Crédito: MSP

Según la Policía de Control de Drogas, la comunidad continúa siendo uno de los principales puntos de distribución de estupefacientes en el área metropolitana, situación que ha favorecido el surgimiento de conflictos entre grupos dedicados al narcotráfico y el aumento de hechos violentos en el sector.

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Con este nuevo operativo, la PCD aseguró que mantiene su estrategia para combatir el narcomenudeo en distintas comunidades del país, con el objetivo de reducir la disponibilidad de drogas, debilitar las estructuras criminales y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de zonas afectadas por esta actividad ilícita.