Se incendió una vivienda en San Cristóbal tras la explosión de una estufa por una presunta fuga de gas

Los residentes de la vivienda sufrieron inhalación de humo

Un incendio en el barrio porteño de San Cristóbal encendió las alarmas en las primeras horas de este viernes. Las llamas se desataron en una vivienda ubicada sobre Humberto Primo al 2700, entre la avenida Jujuy y la calle Catamarca.

En estos momentos, Bomberos de la Ciudad trabajan en el lugar realizando tareas de enfriamiento, luego de haber logrado controlar las llamas. Tal como puede observarse en las imágenes de esta nota, una importante cantidad de humo aún se eleva desde la vivienda.

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El incendio ocurre en Humberto Primo y avenida Jujuy.

Según pudo saber este medio, en la casa se encontraban un hombre de 37 años y una mujer de 35, quienes tuvieron que ser asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) por inhalación de humo. No fue necesario trasladarlos a un hospital.

De acuerdo con las primeras informaciones, una fuga de gas habría provocado la explosión de una estufa, lo que originó el incendio. En particular, el fuego afectó dos ambientes de la casa y los residentes evacuaron por sus medios.

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Los Bomberos combaten el fuego y las llamas.

Los equipos de emergencia revisaron las instalaciones para descartar riesgos. Trabajó una dotación de Bomberos y una unidad cisterna.