Frío extremo en el país con cinco provincias bajo alerta: cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

(Télam)

Este viernes, una alerta por temperaturas extremas recorre distintas regiones del país. Las provincias alcanzadas por el aviso se encuentran en el norte y el oeste de la Argentina, en el marco de una nueva jornada marcada por el frío invernal.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un viernes fresco, con una temperatura mínima de 3 grados durante la mañana. Las primeras horas del día estarán acompañadas por neblina, mientras que hacia la tarde el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 14 grados.

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De cara al fin de semana, las condiciones meteorológicas mostrarán una leve mejora. Para el sábado se esperan temperaturas más elevadas, con una mínima de 8 grados y una máxima de 17. La jornada se presentará parcialmente nublada y sin probabilidad de precipitaciones, por lo que se mantendrán condiciones estables.

El domingo, en cambio, regresará la inestabilidad. El pronóstico anticipa una mínima de 9 grados y una máxima de 14, con chaparrones previstos desde las primeras horas del día y hasta la noche.

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La próxima semana comenzará con un descenso de la temperatura mínima en la Capital Federal. Para el lunes se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 14, en una jornada sin precipitaciones y con cielo apenas nublado.

Las condiciones se mantendrán prácticamente sin cambios el martes y el miércoles, cuando las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados. En ambos casos se prevé cielo con algunas nubes y un panorama meteorológico similar al del lunes.

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Finalmente, el jueves continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 4 hasta los 12 grados.

(SMN)

Alerta por frío extremo

Asimismo, cinco provincias del norte y oeste del país permanecen bajo alerta amarilla: Misiones, Corrientes, Formosa, La Rioja y San Juan. Además, el norte de Misiones -El Dorado, Iguazú, General Manuel Belgrano y Montecarlo- se encuentra bajo alerta naranja.

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Según el SMN, el nivel amarillo implica un “efecto leve a moderado” sobre la salud. Las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. En tanto, la alerta naranja indica un efecto “moderado a alto” sobre la salud.

Ante la advertencia, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío en espacios abiertos, abrigarse con varias capas de ropa liviana y mantenerse en movimiento para generar calor corporal.

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Además, aconseja mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, hidratarse adecuadamente y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. También recomienda no automedicarse y consultar a un médico o acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas.

Por último, el SMN sugiere no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.