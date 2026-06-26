Crimen y Justicia

Nueva ola de robos a choferes de aplicación en La Matanza: quién es el veterano ladrón detrás de la banda de la villa San Petersburgo

Cristian Álvarez, de 54 años, fue detenido por la Policía Bonaerense junto a otros tres sospechosos. Obligaban a sus víctimas a sacar préstamos a su nombre en billeteras virtuales. Los otros casos en la zona

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El operativo de la Policía Bonaerense para detener a la banda de choferes en la villa San Petersrburgo

En las últimas horas, la Policía Bonaerense capturó a cuatro sospechosos acusados de integrar una banda dedicada a asaltar choferes de autos de aplicación, el nuevo delito de moda en La Matanza, que ya terminó con tres muertes en lo que va del año. La modalidad es tristemente simple: citan a los choferes para un viaje y, en pleno trayecto, les roban.

Así, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5° San Alberto investigó por órden del fiscal Luciano Borda de la UFI N°1 de la jurisdicción a la banda que operaba desde la villa San Petersburgo, ubicada en Isidro Casanova, por un asalto cometido el 25 de marzo último.

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Entre los sospechosos se encuentra Cristian Leonardo Álvarez, ex monotributista y empleado de limpieza registrado este año en el rubro de venta de componentes electrónicos de ARCA en febrero de este año, un supuesto hampón de 54 años “con extenso prontuario” por delitos como robo calificado, asegura un investigador.

Se secuestraron dos revólveres en los allanamientos -uno calibre .22 y otro .38 especial, el calibre que se usó para matar a John Lennon, con la numeración limada- y dos teléfonos celulares, que podrán ser peritados.

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Esta no fue la primera ola de arrestos en torno a la banda. Otros tres imputados fueron arrestados semanas atrás, entre ellos, Uriel Lizarraga, de 18, con dos causas previas por robo.

cristian alvarez villa san petersburgo ladrón portada

“Este grupo tenía otra particularidad”, asegura el mismo investigador. Según la causa, supuestamente forzaban a sus víctimas a tomar préstamos en billeteras virtuales desde sus teléfonos para luego transferir el dinero, lo que se sumó a la imputación en su contra: robo agravado, tenencia ilegal de arma y, finalmente, defraudación informática.

Álvarez, sostienen fuentes del caso, habría sido el receptor del dinero de la víctima del 25 de marzo, un crédito de $5 millones.

La Comisaría 5° de San Alberto, con una investigación encabezada por su jefe de calle, vincula a la organización a otros robos a choferes, una sospecha que deberá ser fundamentada en la causa a cargo del fiscal Borda.

La villa San Petersburgo, precisamente, era la base de operaciones de Gonzalo “Comita” Villalba, detenido por matar a un chofer en un intento de robo, en una causa a cargo de los mismos detectives que capturaron a la banda del veterano Álvarez. El hecho ocurrió el 26 de marzo último; en el auto, un Chevrolet Corsa, viajaba una prostituta que también era la amante de Villalba. La mujer, finalmente, lo delató, con una investigación a cargo del fiscal Diego Rulli.

El operativo de la Policía Bonaerense para detener a la banda de choferes en la villa San Petersrburgo

Otro chofer de aplicación fue asesinado en La Matanza el 2 de junio último. El crimen ocurrió a las 6:55 de hoy martes en la esquina de Andrade y Zinny, zona de Rafael Castillo.

El chofer fue baleado mientrasconducía su Ford Kinetic blanco. Esta vez, al contrario de otros hechos similares, no lo mató un falso pasajero, sino un delincuente que se encontraba a la pesca y que continúa prófugo. El verdadero pasajero fue quien trasladó a la víctima en su propio Ford Kinetic al Hospital Néstor Kirchner, donde finalmente murió.

Horas antes del crimen en Rafael Castillo, la Bonaerense, con los detectives de la Comisaría de Altos de Laferrere, arrestó a cuatro sospechosos acusados de asaltar a nueve choferes entre mediados de abril y comienzos de mayo.

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