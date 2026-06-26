Triple choque en Recoleta: hay un motociclista herido tras un impacto entre un camión y un auto

Triple choque en Avenida Córdoba

Un fuerte choque triple entre un camión, un auto y una moto se produjo durante las primeras horas de este viernes en el barrio porteño de Recoleta. El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Córdoba y Junín.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor de la moto chocó contra el camión y luego fue alcanzado por un auto particular.

A raíz de la violencia del impacto, el motociclista sufrió heridas leves y la moto quedó debajo del camión. Como consecuencia, el conductor fue asistido por personal de emergencias y trasladado a un centro de salud.

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El hecho, que ya genera complicaciones en el tránsito de la zona, ocurrió en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fuentes del caso indicaron a Infobae que los equipos de emergencia fueron alertados cerca de las 06:20 sobre el episodio. Al llegar a la intersección, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) encontró al motociclista consciente y sin riesgo de vida.

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