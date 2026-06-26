“¿Todo light?“: la intimidad del tercer asado de la selección argentina en el Mundial 2026

¿Todo light? El divertido video del Dibu Martínez de la intimidad del asado de la selección argentina

En la concentración de la selección argentina en Estados Unidos, un ritual se repite y se transforma en postal de la convivencia: el asado grupal se consolida como tradición y espacio de unión para el plantel. A escasas horas del último partido de la fase de grupos frente a Jordania, los jugadores, cuerpo técnico y staff compartieron el tercer asado desde su llegada al país norteamericano, exhibiendo el clima distendido que predomina en la intimidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El ambiente del asado se potenció con la participación activa de figuras de peso dentro de la delegación. Emiliano “Dibu” Martínez, arquero titular, sumó un tono humorístico al evento. A través de sus redes sociales, el marplatense filmó y difundió un video donde recorre la parrilla y consulta con el cocinero Diego Iacovone sobre el menú de la noche. “A ver qué tenemos hoy, Dieguito”, pregunta Martínez, mientras la cámara muestra cortes de asado de tira, vacío, chorizos y provoleta. Con ironía y risas, el arquero bromea: “Todo sin grasa... ¿todo light, no?”, y luego agrega: “Acá hay un poquito de provoleta light”. La secuencia, además de viralizarse entre los hinchas, refleja la complicidad y el buen humor que atraviesa al grupo.

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El video suma otro momento de distensión cuando el Dibu enfoca al nutricionista del plantel, lanzando una pregunta con tono pícaro: “Acá el nutri, ¿qué dice? ¿Para la nutrición esto está bien?”. El especialista responde, entre risas: “Mañana hay control... Pero todo bien, todo bien”. Esta interacción, que se difundió rápidamente, expone el equilibrio entre la exigencia profesional y el disfrute de costumbres que identifican a la delegación nacional.

El Chiqui Tapia mostró la intimidad del tercer asado de la selección argentina en el Mundial 2026

No solo los futbolistas se adueñaron de la escena. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), compartió en su cuenta oficial de X (ex Twitter) un video mostrando detalles del asado y el clima distendido en el búnker argentino. Tapia, al mando de la parrilla, se mostró junto al staff y los jugadores durante una noche marcada por la música y la camaradería. Según lo registrado, el delantero Lautaro Martínez se encargó de musicalizar el encuentro, eligiendo para la ocasión el tema “Para la gilada”, de Meta Guacha.

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El asado, que tuvo lugar en Kansas City, funcionó como espacio de encuentro antes del cruce ante Jordania, donde Argentina ya tiene asegurada la clasificación a los dieciseisavos de final y el liderazgo del Grupo J. Esta condición permitió que el plantel pudiera relajarse y fortalecer aún más la cohesión interna, un factor que ha sido señalado como clave en el ciclo de Scaloni.

El ritual del asado no es nuevo para la selección. Desde el inicio del ciclo al Mundial de Qatar 2022, las reuniones en torno a la parrilla se convirtieron en símbolo de identidad y pertenencia. En esta edición del certamen, la costumbre se mantuvo intacta, incluso frente a las exigencias nutricionales y la planificación deportiva. El propio Iacovone, histórico chef de la delegación, fue protagonista al presentar los cortes de carne y los detalles de la preparación, generando comentarios y risas entre los jugadores.

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Las imágenes y videos difundidos no solo muestran la preparación de la comida, sino también la interacción entre futbolistas, cuerpo técnico y auxiliares. El clima relajado incluye charlas distendidas, bromas internas y momentos de desconexión antes de retomar el foco competitivo.

En este contexto, la selección argentina llega al duelo ante Jordania con una atmósfera de confianza y armonía. El equipo suma dos victorias en el grupo, superando a Argelia y Austria, y se prepara para los cruces de eliminación directa con la posibilidad de realizar rotaciones para cuidar a los titulares.

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Por otra parte, esta noche la delegación albiceleste estará atenta a lo que suceda en Houston y Guadalajara, ya que en esos escenarios se definirá el Grupo H. Vale recordar que el conjunto nacional, al ser primero del Grupo J, se medirá contra el segundo de esa zona, donde figuran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.