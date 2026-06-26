Sociedad

Habló el cuñado del argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela: “El edificio donde vivían ya no existe más”

El jugador del Marítimo de La Guaira regresó desde Caracas y encontró el complejo Cumanagotto destruido. Continúan las tareas para hallar a Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa

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Declaraciones de Ricardo Ardiles, cuñado de un jugador argentino en Venezuela

Al menos 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridas son las víctimas de los dos terremotos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que sacudieron Venezuela el miércoles, según los últimos reportes oficiales. Entre los afectados está el futbolista argentino Lucas Trejo, jugador del club Marítimo de La Guaira, quien busca desesperadamente a su familia.

El edificio donde residían la esposa de Trejo, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, se derrumbó por completo en el complejo residencial Cumanagotto, una de las zonas más afectadas. Ricardo Ardiles, cuñado del jugador, indicó que las tareas de rescate continúan entre los escombros, pero la falta de comunicación agrava la incertidumbre.

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“Lo último que sabemos es que estaría llegando algo de ayuda al lugar que se encuentra la familia Lucas. No sabemos si se encuentran entre los escombros, se esta buscando desesperadamente”, contó hoy en declaraciones a América.

Según pudo reconstruir el familiar, Lucas no se encontraba en el domicilio y estaba concentrado en Caracas. “La familia, la esposa y sus dos hijos, había llegado a las cuatro de la tarde (a la casa). El portero del edificio pudo avisar, pero no se sabe si tuvieron la oportunidad de salir o no. El hecho se produjo a las 18″, detalló.

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Y agregó: “Tenemos la esperanza que la mamá, en ese momento, lo haya llevado al niño a la escuelita (de fútbol) y hayan salido del edificio”.

El futbolista se encontraba en la capital venezolana cuando se registraron los terremotos
El futbolista se encontraba en la capital venezolana cuando se registraron los terremotos

La familia Trejo permanece desaparecida desde el momento del desastre. Lucas Trejo regresó inmediatamente a La Guaira, donde halló el edificio reducido a escombros. “Cuando Lucas llegó encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más”, relató Ardiles, en declaraciones a Cadena 3, y señaló que la zona es “una verdadera zona de catástrofe”.

La búsqueda de Lucas Trejo por su familia desaparecida tras los terremotos en Venezuela se ha visto obstaculizada por la caída de las comunicaciones y la falta de equipos de rescate suficientes. El futbolista publicó mensajes en redes sociales solicitando ayuda y oraciones. “Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar con ellos”, escribió en su cuenta de Instagram.

El jugador y sus compañeros colaboraron en la remoción de escombros con las manos. Según Ardiles, “Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día [del jueves]”. El familiar añadió: “También tenemos esperanza de que estén con vida bajo los escombros. Lucas y sus compañeros sacan los escombros con las manos”, declaró más tarde en radio Mitre.

Lucas Trejo
Lucas Trejo

El miércoles, Trejo publicó un mensaje desesperado: “No sé nada de mi familia; por favor, oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”. La situación es especialmente grave en La Guaira, donde se reporta un gran número de desaparecidos y la infraestructura local quedó gravemente dañada. El principal aeropuerto del país fue cerrado, y se suspendieron el servicio de metro y las clases.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y anunció la creación de un fondo de reconstrucción de USD 200 millones para hospitales y viviendas dañadas. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

La Organización Internacional para las Migraciones estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los sismos, de las cuales cerca de dos millones residen en Caracas.

En toda la región norte de Venezuela, los vecinos colaboran en la búsqueda de sobrevivientes y las redes sociales se están utilizando para difundir pedidos de ayuda y ubicar a personas desaparecidas. Se teme que el número de víctimas aumente a medida que avanzan las tareas de rescate.

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