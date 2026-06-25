La TV Pública emitirá un programa especial en tributo al Rebe de Lubavitch, Rabí Menajem Mendel Schneerson

La TV Pública emitirá este domingo 28 de junio, a las 18, un programa especial de tributo al Rebe de Lubavitch, Rabí Menajem Mendel Schneerson, en el que se revivirá el acto realizado el 8 de junio en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, del que participaron figuras de alto peso simbólico: el presidente de la Nación, Javier Milei, el ex secuestrado en Gaza Yosef Chaim Ohana —liberado tras más de dos años de cautiverio— y su padre, Avi Ohana. El especial será conducido por Fabián Rosenthal.

La emisión llega en las vísperas del 3 de Tamuz, fecha que marca el 32º aniversario de la desaparición física del Rebe, el líder espiritual del movimiento Jabad-Lubavitch considerado uno de los hombres de mayor influencia positiva del siglo XX.

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La figura de Rabí Menajem Mendel Schneerson ocupa un lugar singular en la historia del judaísmo contemporáneo. Tras el devastador impacto del Holocausto sobre las comunidades judías europeas, fue el artífice del resurgimiento de la vida espiritual y religiosa judía a escala global. Bajo su conducción, se crearon 5.300 centros comunitarios, educativos y de ayuda social distribuidos en todo el mundo, una red que hoy sostiene la vida judía en decenas de países. Su legado no se circunscribió a lo religioso: sus enseñanzas sobre la bondad, la educación y el servicio al prójimo trascendieron las fronteras de su fe.

El programa revivirá el encuentro del 8 de junio en el Palacio Libertad, un acto que concentró en un mismo escenario al presidente Milei y a dos protagonistas de una historia que conmovió a la Argentina y al mundo. Yosef Chaim Ohana, ciudadano argentino-israelí, fue secuestrado durante el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y permaneció en cautiverio en la Franja de Gaza por más de dos años. Su liberación y su presencia en el acto de homenaje al Rebe cargaron al evento de un significado que fue más allá del tributo espiritual.

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La emisión se enmarca, a su vez, en la conmemoración del 50º aniversario de Shnat Hajinuj, el año en que el Rebe lanzó su campaña de educación, una iniciativa que impulsó la creación y el fortalecimiento de instituciones educativas judías en todo el planeta. La comunidad judía argentina retoma este aniversario como un llamado a continuar la misión del líder espiritual y a preparar el mundo para la llegada del Mashíaj, el mesías esperado en la tradición judía.

El especial televisivo, en ese sentido, funciona como un puente entre la memoria y el presente: recupera la figura del Rebe para las nuevas generaciones y la pone en diálogo con una actualidad marcada por el regreso a casa de un rehén argentino-israelí. La TV Pública, canal de señal abierta de alcance nacional, transmitirá el programa este domingo 28 de junio desde las 18.

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En un discurso prácticamente dedicado en su totalidad a la espiritualidad, el pasado 8 de junio, en su discurso en el Palacio Libertad, Milei repasó desde una perspectiva religiosa la evolución de la sociedad y la llegada de la tecnología.

“El capitalismo de libre empresa es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que, después de la caída, el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecerlo. Está escrito en los diez mandamientos, en el orden moral que el creador estableció antes que cualquier otra cosa”, señaló.

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Al respecto, sostuvo que este modelo económico “permite que el hombre trabaje e innove, descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales y, más aún, es el camino que permite traer el paraíso a la tierra”.