Milei participó de un homenaje al Rebe de Lubavitch y defendió el capitalismo: “Es el sistema que Dios preparó”

El presidente Javier Milei durante un homenaje al Rebe de Lubavitch, destacando su conexión con los valores espirituales y la libertad

En un nuevo acto que compartió junto a la comunidad judía local, el presidente Javier Milei defendió nuevamente al capitalismo de nueva empresa, al sostener que es “el sistema que Dios preparó” y que es el que permite “traer el paraíso a la tierra”.

“Antes de que existiera el Estado, el mercado o cualquier cosa que haya creado el humano, existía el trabajo”, comenzó diciendo el jefe de Estado.

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El mandatario se expresó de esta manera al participar del evento organizado por Jabad Argentina en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (ex CCK), al cumplirse 32 años del fallecimiento del Rebe de Lubavitch.

En un discurso prácticamente dedicado en su totalidad a la espiritualidad, Milei repasó desde una perspectiva religiosa la evolución de la sociedad y la llegada de la tecnología.

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“El capitalismo de libre empresa es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que, después de la caída, el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecerlo. Está escrito en los diez mandamientos, en el orden moral que el creador estableció antes que cualquier otra cosa”, señaló.

Al respecto, sostuvo que este modelo económico “permite que el hombre trabaje e innove, descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales y, más aún, es el camino que permite traer el paraíso a la tierra”.

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“Detrás de cada política hay una concepción del hombre y detrás de cada concepción del hombre hay una respuesta, consciente o no, a la pregunta más antigua y más urgente que existe: si hay o no un orden que no trasciende. Yo encontré respuesta y no puedo callarla. La conclusión a la que he llegado es simple en su formulación y profunda en sus consecuencias, si uno abraza a los varones judeocristianos, su vida espiritual vibra en la misma sintonía que su vida material”, destacó.

Por último, cuestionó a los subsidios y celebró que, “afortunadamente, en el 2023 los argentinos hayan decidido volver al camino de la prosperidad y el progreso”.

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Al arribar al escenario, y también durante su exposición, el Presidente fue aplaudido por la multitud que estaba en el lugar, especialmente por los más jóvenes, quienes lo alentaron con consignas como “vamos peluca”.

Del homenaje participaron referentes de la comunidad judía y dirigentes políticos

El vínculo entre el libertario y Menajem Mendel Schneerson, verdadero nombre del líder religioso, no es nuevo, sino que data de hace varios años: su tumba en el barrio de Queens, Estados Unidos, dentro de una estructura conocida como “El Ohel”, fue el primer lugar que visitó fuera del país después de haber ganado las elecciones.

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Ya durante la campaña, el entonces diputado no ocultaba su cercanía con el pueblo hebreo, del cual aprendía estudiando la torá junto a Axel Wahnish, quien después sería designado por él como embajador en Tel Aviv.

Una vez que llegó a la Casa Rosada, el jefe de Estado continuó fortaleciendo su vínculo con Jerusalén, lo que le valió varios reconocimientos y la designación de la Argentina al frente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés).

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En el acto de este lunes también estuvo el rabino Tzvi Grunblatt, máxima autoridad de la comunidad Jabad en Argentina, quien también brindó unas palabras.

El dirigente fue quien presentó a Milei y se refirió a él como ”un amigo del pueblo judío y eso es algo que no es una vergüenza, es algo de lo que hay que estar orgulloso”.

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En otro tramo de la jornada también habló Yosef Chaim Ohana, un ex secuestrado liberado de la Franja de Gaza tras pasar más de dos años en túneles.

El joven recordó el calvario que vivió la noche que lo capturaron, en medio de la trágicamente recordada fiesta electrónica, y a lo largó de los días que estuvo cautivo.

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El sobreviviente de aquel salvaje hecho perpetrado por la agrupación terrorista Hamás llegó a Buenos Aires recientemente desde Israel junto a su padre, Avi Ohana, que lo acompañó también durante el evento.

El hombre también dio un emotivo y efusivo discurso en el que le agradeció al líder religioso, a quien conoció en persona y le rezó todos los días del secuestro, por haberle devuelto a su hijo vivo.

El presidente Javier Milei en el podio durante un homenaje al Rebe de Lubavitch, mostrando respeto por la figura religiosa

Entre otras anécdotas, contó cuando Yosef, todavía en un túnel de Hamás, logró captar con una radio, y luego de meses, una señal proveniente de Israel, que era un programa en el que, justo en ese momento, estaba siendo entrevistado su padre. “¿Cómo puede ser que algo como esto pase si no es por obra de Dios?”, se preguntó.

El homenaje se realizó en las vísperas del 3 de Tamuz (que este año será el jueves 18 de junio en el calendario gregoriano), fecha en la que en 1994 falleció el Rebe de Lubavitch, uno de los referentes más importantes para el mundo judío.

Por ser un encuentro de una de las ramas ortodoxas, al ingresar los asistentes, rápidamente le solicitaron al público que se dividiera en dos filas: una para hombres y otra, para mujeres. Cada grupo tenía además sus propios entrada y sector en en salón.

En el espacio inmediatamente anterior al ingreso del recinto, en una mesa se ofrecían auriculares con traducción simultánea para los discursos que fueron en hebreo.

En otro extremo, un stand de la editorial Kehot ofrecía libros con las enseñanzas del Rebe desde la perspectiva de la mujer, sobre cómo comportarse ante determinadas situaciones de la vida e incluso una torá con anotaciones del líder religioso, que se vendían con descuento por este mes (por el aniversario de su muerte) a un precio de entre 25 y 35 mil pesos.

Lo gris del día lluvioso quedaba en la puerta del Palacio Libertad y adentro la gente, al resguardo del frío y la humedad, se abrazaba y conversaba con personas con las que parecían reencontrarse luego de un largo tiempo, mientras esperaban la orden para poder pasar al auditorio.

Entre los dirigentes políticos que estuvieron presentes se encuentran: el canciller Pablo Quirno; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el senador del Frente de Todos Juan Luis Manzur; los diputados Luis Petri, Juliana Santillán y Sabrina Ajmechet, y los legisladores bonaerense Nahuel Sotelo -ex secretario de Culto-, y porteño Waldo Wolff, entre otros.

Combatir el terrorismo ”con luz”

En diálogo con Infobae, el Rabino Yoel Migdal, otra de las autoridades de Jabad, se refirió a la presencia de Milei en el evento y pidió luchar contra el terrorismo y el odio hacia los judíos con buenas acciones.

”A la oscuridad se la combate con acciones de vida, con luz. Por eso hoy en día, mucho más que en cualquier otro momento donde sí, hay quizás un resurgimiento visible del antisemitismo, porque me parece que las redes sociales y los espacios virtuales se prestan para este tipo de comentarios, más que nunca el mensaje del Rebe cobra fuerza, un mensaje de bien, de llevar adelante acciones concretas para el bien”, señaló.

En cuanto al Presidente, lo calificó como “una persona con valores espirituales” y consideró que “ eso es destacable”, porque “habla de alguien con profundidad”.

“Cuando participa de un acto en honor al Rebe, que él participa a título personal, como ciudadano de la Argentina, aunque obviamente también es el Presidente de la Nación, es un honor muy grande, porque muestra que quien lidera nuestro país es una persona que valora la espiritualidad, valora muchísimo el sentido de las cosas y nosotros le deseamos, tanto a él como a quien venga, que Dios lo ilumine para que pueda llevar a nuestro país por el mejor camino”, agregó.