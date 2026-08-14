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La autopista Illia hacia el norte quedará cerrada desde esta noche por obras viales: qué desvíos tomar

El corte al tránsito se aplicará desde las 22 hasta el domingo al mediodía en dirección a la provincia de Buenos Aires. Es por el avance de la obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa

Anuncio Jorge Macri Túnel Vehicular y Anillo Peatonal
Un render de cómo quedarán las obras en la AU Illia a la altura de Pampa
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La autopista Illia hacia el norte quedará cerrada desde hoy a las 22 hasta el domingo a las 12 por el avance de la obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

La obra está proyectada para beneficiar a más de 17 mil personas y mejorar el movimiento de más de 38 mil vehículos diarios, con una reducción de los tiempos de viaje y una menor presión sobre los cruces existentes.

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El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que la interrupción también alcanzará a parte de Cantilo y al Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro.

Según informó el organismo, el cierre regirá desde este viernes 14 de agosto sobre la Illia en sentido a la provincia de Buenos Aires. El domingo desde las 13 y durante el lunes la traza volverá a estar habilitada, aunque con entre dos y tres carriles derechos restringidos para completar las tareas iniciadas durante la noche del viernes.

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Alternativas de viaje y características de la obra

Como desvío, todo el tránsito que circule hacia el norte será derivado por avenida Figueroa Alcorta o avenida del Libertador, con acceso posterior a Cantilo tras pasar por el Aeroparque. También quedará cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro.

Para el tránsito pesado, la alternativa prevista será por Costanera, Güiraldes y Cantilo. En sentido contrario, hacia el centro porteño, la autopista Illia y Lugones seguirán habilitadas con circulación normal.

La autopista Illia cobrará peaje sin cabinas, a través del dispositivo TelePASE
Todo el tránsito que circule hacia el norte será derivado por avenida Figueroa Alcorta o avenida del Libertador

Las tareas programadas para este fin de semana están vinculadas con la ejecución de los pilotes que integrarán la estructura del anillo peatonal metálico previsto en el proyecto.

El Paso Bajo Nivel Pampa permitirá unir de forma directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera, mediante un cruce por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo. El trazado tendrá una extensión aproximada de 540 metros.

Ese paso contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, y una altura libre superior a los 4 metros, una condición que permitirá el paso de transporte público y vehículos de emergencia.

Las claves del puente anillo y ciclovía Pampa

Como parte principal del proyecto, se construirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo con estructura metálica, 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total. Esa infraestructura permitirá cruzar por encima de las autopistas y de las vías ferroviarias.

El diseño prevé que funcione como conexión segura para peatones y ciclistas y también como mirador sobre el entorno. La obra sumará además un cruce peatonal bajo nivel con usos mixtos y espacios de permanencia en la parte inferior del anillo.

De acuerdo con la información oficial, esa configuración apunta a garantizar una circulación continua, accesible y segura para quienes se desplacen a pie o en bicicleta. La intervención forma parte de un plan de obras de movilidad e integración urbana en el norte de la Ciudad.

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