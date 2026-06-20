Sociedad

Bajas temperaturas y cielo nublado en CABA durante el fin de semana del Día del Padre

El pronóstico anuncia tiempo estable, temperaturas bajas y ausencia de precipitaciones durante el domingo, lo que favorece los encuentros familiares y las actividades al aire libre

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Hombre con abrigo negro, bufanda gris y gorro en una calle mojada de ciudad con tráfico y edificios, exhalando vaho en el aire frío.
El Día del Padre llega con frío intenso y condiciones estables en Buenos Aires y alrededores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires afronta un fin de semana marcado por bajas temperaturas y nubosidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El ingreso de aire frío tras las lluvias recientes de la semana generará mañanas invernales y tardes frescas. Desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de junio, no se prevé probabilidades de precipitaciones.

El sábado 20 se se perfila como la mañana más fría del fin de semana, según el SMN. Las estimaciones señalan mínimas próximas a 5°C en CABA, mientras que en el conurbano bonaerense los valores podrían llegar a 0°C, según Meteored. La tarde mantendrá condiciones estables, con máximas cerca de 14°C, vientos suaves y cielo parcialmente nublado.

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El clima durante el fin de semana del 19 de junio según el Servicio Meteorológico Nacional
El clima durante el fin de semana del 19 de junio según el Servicio Meteorológico Nacional

El domingo 21, para la celebración del Día del Padre, la nubosidad aumentará por la llegada de un débil frente frío pero tampoco se pronosticaron lluvias ni vientos fuertes para la jornada. Los vientos serán suaves y no afectarán el desarrollo de las celebraciones. De este modo, el clima acompañará a quienes planean encuentros o salidas, siempre con el abrigo adecuado. La temperatura mínima subirá respecto al sábado, rondando los 8°C en la ciudad, mientras que la máxima se ubicará alrededor de 14°C a 15°C, durante una tarde que permanecerá fresca y estable.

Para el lunes 22, el pronóstico indica que las temperaturas oscilarán entre 7°C y 14°C, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del suroeste y se mantendrá la baja probabilidad de lluvias, aunque podría presentarse alguna inestabilidad puntual cerca del Río de la Plata. La amplitud térmica será moderada, con mañanas frías y tardes algo más agradables por la presencia de sol entre nubes.

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El martes 23 continuará con temperaturas entre 6°C y 12°C, cielo nublado y vientos persistentes del suroeste según en Servicio Meteorológico Nacional. El panorama anticipa una semana fría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que el último tramo del otoño se despide y da paso a las temperaturas más bajas del año.

Cuáles son las alertas meteorológicas para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos para sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut durante el sábado 20 de junio, así como una alerta amarilla por lluvias para la provincia de Tierra del Fuego.

La alerta amarilla que rige en distintas regiones para este sábado 20 de junio
La alerta amarilla que rige en distintas regiones para este sábado 20 de junio

El área bajo alerta amarilla por viento abarca el centro y sur de Neuquén, gran parte de Río Negro y sectores del norte de Chubut. Se prevé que “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”. Estas condiciones pueden provocar reducción de la visibilidad, voladura de objetos y dificultades para el tránsito vehicular, principalmente en rutas abiertas y áreas rurales.

Además, el domingo 21 de junio también rige una alerta amarilla por vientos que afecta principalmente a regiones cordilleranas del noroeste y centro-oeste argentino, incluyendo: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y nuevamente parte de Neuquén.

“El área de alta montaña será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad”, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se recomienda tomar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El nivel de alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de causar inconvenientes y cierto grado de peligro para actividades cotidianas. Sin embargo, es de esperar que surja en más del 90% de los comunicados emitidos por el SMN. Es importante seguir las actualizaciones en tiempo real, en caso de que se intensifique la alerta.

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